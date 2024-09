La utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria manufacturera fue del 59,7 por ciento en julio, según informó Indec. Es una cifra inferior al 65 por ciento registrado en julio de 2023, cuando la economía mostraba signos de una desaceleración que no serían comparables con la recesión actual. La UCI aumentó respecto a junio de 2024 (54,5 por ciento) cuando marcó el tercer peor registro del año (detrás de enero y marzo): un mes que fue trágico para la actividad económica (3,9 por ciento de caída interanual, la más severa del año) y la industria en particular (20,9 por ciento interanual abajo). La UCI fue menor al promedio general en productos de caucho y plástico (44 por ciento), en productos del tabaco (47,9), edición e impresión (48,8), productos textiles (49), metalmecánica excluída automotriz (51,1), la industria automotriz (52,2) y los productos minerales no metálicos (52,3) usados como insumos de la construcción. En cambio, superaron al promedio refinación del petróleo (83,1 por ciento), sustancias y productos químicos (65,7), productos alimenticios y bebidas (65,4) e industrias metálicas básicas (61,5) y papel y cartón (60,3 por ciento).