La senadora riojana del Partido Justicialista y exvicegobernadora de su provincia María Florencia López habló de la sesión maratónica de este jueves y aseguró que los legisladores oficialistas y sus pares del PRO "no podían explicar" el otorgamiento de fondos reservados a la SIDE mientras negaban el presupuesto universitario porque "no hay plata".

"Se rompió el discurso del Presidente. Por un lado dice que no tiene plata, que no le alcanza, que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que no cierren las cuentas en Argentina, pero por otro lado le entrega 100 mil millones de pesos a la SIDE", argumentó López en la 750.



La sesión legislativa comenzó a las 14 horas de este jueves y terminó pasadas las 2.30 de la madrugada. La lista de temas a tratar era larga, y Milei ya había anunciado que vetaría la Ley de Financiamiento Universitario, pero el Gobierno nacional se llevó dos derrotas en un mismo día.

🔴EN VIVO. MILEI CONFIRMÓ QUE VETARÁ LA LEY DE PRESUPUESTO UNIVERSITARIO



"Tenemos la sensación de que vamos avanzando en decirle al Gobierno que no puede seguir por este camino", reflexionó la senadora riojana, y señaló que el Congreso le dijo al presidente "que no puede dictar un decreto cuando se le ocurre".

La entrevistada aseguró también que Milei quiere "desarmar la argentinidad" mediante la política de desfinanciamiento a la cultura, la industria y la educación superior pública, un tema que "enorgullece a los argentinos". "Acá hay una cuestión ideológica, este Gobierno quiere romper todo lo que tiene un ADN argentino", sostuvo.

López participa de la Comisión de Inteligencia, donde los legisladores dan tratamiento detallado al decreto con el que el Jefe de Estado pretendió asignar un abultado presupuesto a la agencia nacional, además de los 36 mil millones ya estipulados por ley. Las justificaciones sobre las que está anclado el decreto son los atentados contra la mutual AMIA y la Embajada de Israel y el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristinta Fernández de Kirchner.

"¿Cómo puede justificar un decreto en la necesidad y la urgencia con un hecho ocurrido hace más de 30 años?", se preguntó la exvicegobernadora en Campana en la 750, y dijo que el DNU pretende también oficializar la nueva estructura de la agencia.

En esa línea, el intento de asesinato contra Cristina Kirchner también llamó la atención de López, quién acusó al autodenominado Gobierno libertario de "hipocresía". "La inteligencia no puede estar detrás de este tipo de cuestiones porque no son amenazas externas", planteó la senadora riojana. Y advirtió: "Con esta cuestión, la SIDE podría empezar a investigar los partidos políticos".



El Ejecutivo ya lleva gastado más del 80% de esos fondos reservados y ese dinero es utilizado para el espionaje interno y el ciberpatrullaje de los trolls oficialistas que "persiguen voces opositoras". "Con la salida de (Nicolás) Posse se dijo que estaban espiando a (Sandra) Pettovello", recordó López, respecto de la eyección del primer jefe de Gabinete de Milei, quien fue despedido a cinco meses de la asunción del presidente en medio de una interna feroz con Karina Milei.