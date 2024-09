TEATRO



La habitacion blanca

Carlos, Laura y Manuel se reencuentran con la señorita Mercedes, la maestra que les enseñó a leer y a escribir cuando eran chicos. Pasaron más de treinta y cinco años, ahora son adultos y sus vidas fueron por caminos diferentes. El reencuentro con la maestra –aparentemente casual– resultará inquietante para cada uno de ellos, y abrirá interrogantes y viejas heridas. Nadie tiene escapatoria en esta revisión del pasado. Ni siquiera la maestra. Josep María Miró escribe una obra íntima que combina drama, humor y reflexión. “Pone en valor los primeros años de la construcción de un individuo, el rol fundamental de los docentes, la infancia como momento fundacional del ser humano”, cuenta su director, Lautaro Perotti. Con Andrés Ciavaglia, Melisa Hermida, Miriam Odorico y Alfredo Staffolani

Domingo a las 19, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $12000.

Motorhome

Un espectáculo que se sumerge en el caótico mundo de un rodaje. La historia sigue el desarrollo de un western titulado El indio bueno, en un desierto donde se encuentran los motorhomes en los que se mezclan la realidad y la ficción. Se narran diversas situaciones cómicas y dramáticas que ocurren en el set, centrándose en los desafíos y los absurdos de una filmación, destacando las tensiones entre los actores, la directora y el resto del equipo. Una obra de Nico Riera y Alfredo Staffolani, protagonizada por ellos junto a Thelma Fardín, Lili Popovich, Irune Porcel y Nicolás Di Pace. Dirección de Staffolani, con asistencia de Javier Torres Dowdall, escenografía de DaJaus, vestuario de Rodrigo Lorente y Gustavo Alderete, iluminación de Ricardo Sica y música original de Diego Becker.

Miércoles a las 20.15, en el Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $18500.

MÚSICA



La lógica del escorpión

Desde el miércoles se puede escuchar en las redes el nuevo disco de Charly García, media hora de canciones que retratan la realidad del bigote bicolor, siete años después de su último disco, el inesperado Random (2017), un delicioso disco pop que regaló clásicos tardíos de su repertorio como “La máquina de ser feliz” o “Rivalidad”. Este nuevo trabajo, más despojado y rocker, promete algo similar, con temas como “Yo ya sé”, pero en realidad lo que presenta es un repaso de temas perdidos u olvidados de toda su carrera, como “Te recuerdo invierno” o “Juan Represión”. Al repertorio se suma otra clásica obsesión García, las traducciones: desde el demoradísimo “Watching the Wheels” de John Lennon, que hace tiempo debía su edición oficial, hasta un “Rock and Roll Star” de sus amados Byrds, con el que cierra el disco, acompañado por Fito Páez

Wasabis with García

Nuevo EP del cuarteto Wasabis, formados en el 2013, con un estilo único que ellos gustan llamar como “beat surf”, nutrido por el beat, el surf, el rock, el garage y la escena musical de Hamburgo de principios de la década del ‘60. Nacidos en 2013, la discografía de Wasabis incluye tanto un disco de versiones, Espantafanes (2014), como otro con canciones propias, Sake It! (2020). Este flamante EP es un homenaje a la obra de Charly, que reconoció siempre el fanatismo y la influencia que ejercieron los cuatro de Liverpool en su propia manera de componer. Para eso, el grupo eligió cuatro canciones suyas de diferentes épocas, las convirtió al género beat con sonidos y arreglos influenciados por los Beatles y con letras en inglés: “Clayclock” (“Reloj de plastilina”), “I’m green” (“No me dejan salir”), “I’m not an outsider” (“No soy un extraño”) y “Kill me” (“Asesíname”).

ONLINE



Envidiosa

Griselda Siciliani practica las artes de la comedia desembozada en la nueva serie de Netflix, producida por Adrián Suar y dirigida por el realizador Gabriel Medina (Los paranoicos). El planteo, como en muchos de los largometrajes del otrora rey de las tiras televisivas, es concreto y directo. Victoria roza los cuarenta abriles y acaba de separarse hace unos meses, por lo que el súbito casamiento de su ex con una joven brasileña conjura la más extrema de las crisis personales. Para colmo de males, todas sus amigas están casadas o a punto de estarlo, punto de partida de una trama en la cual el disparate va de la mano de los histéricos ataques de envidia de la protagonista. Por caso, en el primer capítulo la protagonista termina tocando el piano en una comisaría luego de un raid de persecuciones y enfrentamientos con la dura realidad. El reparto de secundarios incluye a Esteban Lamothe como posible interés amoroso, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Benjamín Vicuña, Susana Pampín y Lorena Vega.

Caballos lentos

La saga protagonizada por Gary Oldman, como el jefe de un grupo de espías “de segunda”, continúa en su cuarta temporada, como siempre basada en la serie de libros del escritor Mick Herron y en compañía de nombres como Hugo Weaving, Kristin Scott-Thomas y Jonathan Pryce. Los seis nuevos episodios adaptan acontecimientos narrados en el libro Spook Street, en particular el aparente asesinato de uno de los miembros del equipo y la explosión de una bomba en un centro comercial londinense, que acaba con la vida de varios ciudadanos. A partir de ese momento se abren dos investigaciones: la oficial, comandada por el usualmente efectivo MI5, y otra dirigida por los sempiternos segundones. En Apple TV+.

CINE



Torren Nilsson en el Malba

La sala de cine del Malba, junto con el Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”, está ofreciendo una retrospectiva del realizador argentino Leopoldo Torre Nilsson. En la presentación del ciclo puede leerse que “por obra y biografía, Leopoldo Torre Nilsson fue uno de los escasos puentes entre el cine argentino clásico y el cine moderno. Durante toda su vida marcó el pulso de la producción nacional, abrió mercados en el exterior y transformó su intensa cinefilia en un estilo propio, inmediatamente reconocible”. Hoy a las 20 se exhibirá Homenaje a la hora de la siesta (1962), particular coproducción entre Argentina, Brasil y Francia en la cual la italiana Alida Valli interpreta a una de las cuatro viudas de misioneros muertos en el Amazonas. Dos horas más tarde se proyectará otra coproducción, Setenta veces siete (foto), estrenada el mismo año y con papeles protagónicos de Isabel Sarli y el español Francisco Rabal. La programación completa del ciclo puede consultarse en https://www.malba.org.ar/

Recuerda

En el Cine Gaumont se está exhibiendo el nuevo documental de Melina Terribili, centrado en la vida y obra de su padre, el pintor muralista Carlos Terribili. A partir de la puesta en marcha del proyecto de mural “El ángel gris” en la estación ferroviaria de Flores en 1990, la realizadora conjura los recuerdos personales y artísticos a partir de un profuso uso del material de archivo. Según sus propias palabras, “encontré materiales de distintas épocas: algunos filmados por mí de manera lúdica y un montón de casetes grabados por él. Corrí a digitalizarlos y me di cuenta de que él había registrado eso que yo no pude: la intensidad de la vida, el compromiso político, lo colectivo del arte popular”.

TV



Noche de premios Emmy

Con la conducción de Eugene y Dan Levy, padre e hijo en la vida real y también en la sitcom canadiense Schitt’s Creek, llega esta noche la tradicional velada de entrega de premios Emmy, dedicados a poner de relieve lo mejor de la producción televisiva de los últimos 365 días. La serie más nominada es Shogun, que tiene nada más y nada menos que veinticinco postulaciones en diferentes rubros. La siguen muy de cerca El oso, con 23, y Only Murders in the Building con 21, aunque no le van en saga otros títulos que ya atraviesan sus enésimas temporadas, como True Detective y The Crown. En realidad, la ceremonia que se transmitirá en vivo esta noche estará dedicada a los premios delante de las cámaras, ya que los principales rubros técnico-creativos ya fueron otorgados el domingo pasado. Si bien la saga histórica que transcurre en Japón, nueva adaptación de la novela de James Clavell, sigue siendo la gran favorita, las sorpresas pueden estar a la orden del día.

Hoy a partir de las 20, por TNT.

Sangre

Desde Irlanda con misterio y tensión. Esta serie de dos temporadas producida en las tierras de James Joyce narra la historia de un tal Adrian, el médico rural de un pequeño pueblo irlandés cuya esposa muere accidentalmente. O al menos eso creen todos excepto su hija, que no hace más que dudar de su padre, en parte gracias a un viejo trauma de infancia. Por esa razón la joven regresa a West Meath: para sacarse las dudas y enfrentar lo que supone es la más cruel verdad. Como siempre, los secretos familiares están a la orden del día en este relato seriado protagonizado por Adrian Dunbar y Carolina Main y rodado en locaciones reales de Meath, Kildare y Dublín.

Martes a las 22, por Europa Europa.