DOMINGO 15



MÚSICA

Marrodán trío El grupo de folclore presenta su primer disco titulado Como se nos canta. Es un trabajo en el que expresan su estilo sin tapujos en forma directa pero con el respeto de sus referentes. La formación es liderada por el santiagueño Carlos “El Negro” Marrodán, compositor e intérprete que transita escenarios desde los ’80, abocado a la renovación del género. Compartió grupo con Raúl Carnota, Chango Farias Gómez, Eduardo Spinassi entre otros y llega junto a Gonzalo “Chicho” Lucena y Diego Gómez para presentar este nuevo trabajo. Se suman a la velada invitadas especiales como Liliana Herrero, Adriana Tula y Lorena Moyano.

A las 22.30, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $9000.

¿Te acordás... Polaco? Editado originalmente en 1971 por Aníbal Troilo y su orquesta, con Roberto “Polaco” Goyeneche como invitado, una orquesta típica dirigida por el bandoneonista Lautaro Greco interpretará completo este clásico de la música popular dentro del ciclo Discos Esenciales. El concierto contará con la intervención del bandoneonista Néstor Marconi, y tendrá como voces invitadas al Chino Laborde, Hernán Lucero, Alicia Vignola y Cucuza Castiello.

A las 20, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Guillo Espel Como parte del ciclo Antidomingos, el cuarteto del guitarrista Guillo Espel continúa presentando su último álbum Souvenir. Invitada: Guadalupe Farías Gómez.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

María Estela Monti La cantante argentina presenta su sexto disco solista, Luces. En palabras de la artista: "Este disco nace en la pandemia, cuando recordé la cantidad de temas que me habían traído a la música y que nunca había grabado. En ese camino siempre estuvieron Litto, el Flaco, Charly, y después los nuevos autores y compositores fueron llegando a medida que transcurría la vida. Por eso este disco puede definirse como la música que me trajo a la música”.

A las 19, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $7000.

ETCÉTERA

Gentrificadxs Se presenta una obra de recorrido por las calles de Balvanera, una propuesta de la Compañía de Funciones Patrióticas. La gentrificación es una de las formas de colonialismo del siglo XXI. Es un proceso de “renovación urbana” por el cual las clases altas y medias desplazan a los habitantes de sus barrios. No sucede únicamente en un espacio. Tiene efectos concretos sobre las personas. Performer: Martín Seijo.

A las 16.30, desde el Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: $5000.

Borgespalooza Última fecha de la sexta edición del ciclo que organiza el escritor Daniel Mecca, para acercar nuevos lectores al autor de Ficciones. Hoy en el Macba habrá charlas de Alejandro Horowicz (a las 18), Ariel Magnus (a las 19) y Darío Sztajnszrajber (a las 20). El cierre musical estará a cargo de Lula Bertoldi, a las 21. De 11 a 13, en Naesqui (Charlone 1400), habrá una experiencia de lectura y creación a cargo de Mecca con Nati Blanc.

Desde las 18, en el Macba, Av San Juan 328. Gratis.

LUNES 16



ARTE

Respira la noche Se encuentra inaugurada la muestra de Majo Caporaletti. Dice el texto de sala: “Majo introduce el color como si tuviera una clave secreta. Hay herramientas que el mago deja a su alcance. Es como haber perdido algo y volver a buscarlo. Los materiales están sobre la mesa: humo, cielo que parece tierra, tierra que parece cielo. Pasajes que son paisajes. Habrá que esperar para ver el corazón de la noche. Tienes que confiar. Ten la visión de los perros que ven mejor en la oscuridad. Hay que pintar para conocer el fenómeno de la luz. Majo crea el evento. La brecha no es una brecha. La invitación es a seguir un rastro”.

De lunes a viernes de 10.30 a 19.30, en Praxis, Arenales 1311. Gratis.

Candelaria Traverso Otro posible es posible, su nueva exhibición, surgió a partir del potente efecto que produjo en la artista el vínculo con Maimará, en la Quebrada de Humahuaca. Traverso presenta una serie de objetos, que llevan marcas ocultas de época y de formas de producción y consumo global. Hay que descubrirlos en sus singulares mantas–mapas, en las sutiles improntas de maíces sobre cerámica, en sus vasijas elaboradas con tierra del lugar, en una instalación con prendas hechas con ropa usada y en un fuerte hecho con atados de chalas.

De lunes a viernes de 11.30 a 19, en Herlitzka & Co., Libertad 1630. Gratis.

Alberto Passolini Se presenta su mural Soñar a borbotones. El artista argentino eligió la gota modernista como protagonista: la gota y la salpicadura como símbolos del hacer artístico, de la pintura, de la libertad de la expresión y la imaginación desde los años cincuenta hasta nuestros días. Curador: Raúl Flores.

Lunes y miércoles a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $2500.

Martirio La exposición de Marcelo Brodsky, en colaboración con Fernando Bryce, Martín Kovensky y Fredi Casco, sugiere como cada imagen, a través de su historicidad y acumula sucesivas implicancias. Señala cómo las representaciones y relatos visuales dominantes perpetuaron una ficción en la representación e imaginario de nuestra cultura y su historia. Estos relatos pueden estar cargados de una espontánea mitificación popular; y otras como un signo velado de colonización transversal.

De lunes a viernes de 11 a 19, en Rolf Art, Esmeralda 1353. Gratis.

Tomados y dejados El título de esta muestra invita al público a explorar sus múltiples significados. El acto de tejer involucra una decisión y una acción sistemática continua del tejedor. Cuando el hilo de la urdimbre pasa por encima de una trama se le dice tomado. Cuando el hilo de la urdimbre pasa por debajo de una trama se le dice dejado. Manuel Ameztoy y Pablo Insaurraldi producen dos textiles representantes de la vida y de la muerte, uno icono de elegancia y sofisticación, otro del abandono de la sociedad, ambos con funciones y genealogías muy distintas pertenecientes a dos sociedades diferentes pero paradójicamente con estructuras textiles similares. Curaduría: Constanza Martínez.

De lunes a viernes de 14.30 a 19, en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo, Suipacha 1151. Gratis.

CINE

La Dama Esta opera prima de Sebastián Cortés es un documental que mezcla material de archivo televisivo, fotografías familiares, y escenas de su vida cotidiana. Muestra un retrato íntimo de la vida de Kiara Rodríguez, una mujer trans peruana que, impulsada por el deseo de una vida mejor, migra de un barrio periférico de Lima a Buenos Aires.

A las 20.15, en el Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2200.



MARTES 17



CINE

Recuerda Se estrena la película de Melina Terribili. Una historia que nace de los registros de un padre y una hija que filman a lo largo de más de 30 años sobre el sentido de la creación. Ella indaga sobre los impulsos que motivan a su padre, artista plástico, a crear sin descanso con la utopía de un mundo más justo. Pero ambos construyen accidentalmente un retrato sobre el paso del tiempo, la vida y la muerte; el amor, la memoria. Una casa que los vio nacer guarda todos los recuerdos y florece en primavera cuando toda esta historia ya ha transcurrido. Los pájaros anidan en macetas vacías, la vida continúa, a pesar de todo.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2200.

Ciclo Naruse Continúa la programación dedicada a descubrir la obra del maestro japonés Mikio Naruse. El programa está integrado por films en copias 35mm especialmente enviadas desde Tokio, e incluye clásicos de su filmografía como Cuando una mujer sube la escalera, Nubes flotantes y La voz de la montaña. Hoy habrá doble función de Una mujer indomable.

A las 15 y a las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

ETCÉTERA

Pablo Comas + Gustavo Yuste Dentro del ciclo Martes de Poesía y Música se anuncia al cantante rosarino, líder del grupo Alucinaria durante doce años, ahora dedicado a su carrera solista. Comas acaba de publicar el celebrado disco Dramático & nocturno, y estará presentando sus temas por primera vez en Buenos Aires en un formato despojado. Como es habitual dentro de este ciclo clásico del CCEBA, lo acompaña un poeta: en este caso el elegido es Gustavo Yuste.

A las 19.30, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

TEATRO

Para partir Última oportunidad de ver la obra de Ignacio Sánchez Mestre, que indaga en la pérdida de uno de los miembros centrales de una familia y en cómo los familiares que quedan enfrentan las historias y creencias que orbitan en torno a esa ausencia, desencadenando una serie de situaciones conmovedoras. Una historia mágica en la que los roles se invierten: el que ha partido se convierte en el gran anfitrión que no dejó un solo detalle al azar.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: $16000.

Se despide el campeón Mariano Dossena dirige un thriller pasional inspirado en hechos reales, protagonizado por Cristian Thorsen. Un triángulo amoroso, un encendido drama pasional. Una máscara enfrascada en la raíz de una sociedad prejuiciosa y arbitraria que reprime fácilmente lo que se sale de la norma. Luego de una confesión inevitable, el desahogo tóxico y melancólico, la jugada final de la dupla Lopecito y el Bicho González en el viejo Club Sportivo Almafuerte. Ya nada será como entonces.

A las 20.45, en Itaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $10000.

Okasan Única función de la obra con Carola Reyna. Una mujer viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo. En medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje desconocido. El viaje se convierte en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora. Dirige Paula Herrera Nobile.

A las 20, en el Teatro El Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entradas: $24000.

MIÉRCOLES 18



MÚSICA

Six Sex El proyecto de Francisca Cuello se presenta en vivo para mostrar las canciones de sus últimos EPs, Área 69 y 6X. Six Sex hace un juego simbiótico de identidades en el que se vuelve indiscernible el carácter inocente con su lado más oscuro. Su aparición en la escena la llevó a participar al poco tiempo en festivales como La Nueva Generación y GRL PWR. Su propuesta es un menjunje en donde combina elementos de reggaetón, dance hall y música electrónica para dar pie a una mezcla entre la sensualidad de los ritmos latinos con beats extasiados. Un hada reggaetonera que cautivó a fans del perreo, cumbieres, ravers y mostras por igual.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $8000.

El Quinteto Revolucionario La agrupación musical oficial de la Fundación Astor Piazzolla, presenta Piazzolla QR, nuevo trabajo discográfico en el que despliega otra minuciosa lectura de la inmortal obra del genio marplatense. El quinteto conformado por Cristian Zárate en piano, Joaquín Benítez Kitegroski en bandoneón, Sebastián Prusak en violín, Sergio Rivas en contrabajo y Esteban Falabella en guitarra eléctrica, viene llevando a cabo un arduo trabajo de investigación y de creatividad para dar continuidad al legado de Astor y de los solistas que lo acompañaron en sus diversas formaciones.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

ARTE

Paola Vega Dice el texto de sala de su muestra Sustracciones: “Si su obra se puede mirar como un lienzo continuo, es en los cambios dramáticos en las dimensiones de sus cuadros, donde se encuentran las variaciones y los pulsos. Mantiene al mismo tiempo cuatro o cinco pinturas, que progresan todas juntas casi imperceptiblemente de un día para el otro. Hay un efecto “halo”, una bruma que se posa sobre los óleos de su última producción, imágenes borrosas que sólo se advierten después de acostumbrar al ojo. En el tránsito, en el ida y vuelta, se ve algo, pero ¿qué es? Paola dice: “Al final, no es nada”.”

De martes a domingo de 13 a 18, en Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

TEATRO

La hermana infame Gilda decide homenajear a su hermana Sofía con una obra de teatro que narra la relación entre ambas. Pero la trama de la obra lejos está de esos homenajes edulcorados a los que estamos habituados. No, la trama obedece casi a los chispazos de la memoria, a los pequeños detalles de la vida compartida de estas hermanas. No se centra en la transición de género de Raúl a Sofía. Sí se cuenta el evento, pero desde la óptica de Gilda. No todo es tan cierto en este relato, casi como lo que ocurre con nuestros recuerdos. Con Gilda Scarpetta y dirección de Elena Acuña.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $9000.

FOTOGRAFÍA

Gente de mi ciudad Ya se encuentra inaugurada la muestra que reúne las elegidas del concurso que busca capturar la identidad porteña a través de imágenes de la ciudad y sus habitantes. Las obras elegidas reflejan la vida y las costumbres de Buenos Aires, de quienes la habitan, preservando aspectos históricos y sociales que son parte de su patrimonio cultural.

Martes a domingo de 14 a 19, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

JUEVES 19



MÚSICA

Maza Jacinto Piazzolla Daniel Maza, Hernán Jacinto y Pipi Piazzolla presentan su primer disco como trío: Vivo en Bebop (Los Años Luz), grabado en marzo de 2024. El álbum contiene la magia de tres de los mejores músicos de la escena actual, destacados en la composición y la destreza de su instrumento. El repertorio incluye nueve temas, con énfasis en la canción uruguaya: “Dedos” y “Blumana”, de Rubén Rada, “Santanita” de Rada y Fattoruso, “Esa tristeza” y “Nombre de bienes”, de Eduardo Mateo. También hay boleros como “Eclipse”, de Margarita Lecuona y “Cuenta conmigo”, de Chico Novarro, y clásicos del jazz como “Footprints”, de Wayne Shorter.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $7500.

Nico Sorín El compositor argentino continúa en constante movimiento musical, después de la experiencia de su homenaje al gran Astor Piazzolla en Piazzolla electrónico. Aquí se adentra a un nuevo viaje, apostando a homenajear a los grandes maestros de la música, de Bach a Stravinsky y de Mozart a Strauss, el proyecto interviene estas obras maestras que han perdurado en el tiempo; Para ello, cuenta con una tremenda banda acompañada por una orquesta de cuerdas.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $6000.

Ernesto Dmitruk El guitarrista y compositor se presenta con su Quinteto integrado por Fernando Pugliese en piano, Carlos Madariaga en bajo, Mario Gusso en percusión y José Luis Colzani en batería. El grupo interpretará nuevas composiciones que serán parte de un próximo registro. Con más de 25 años de trayectoria, la propuesta de Dmitruk se encuadra dentro de lo que se denomina jazz y fusión, reflejado en la utilización de sonoridades y elementos tímbricos contemporáneos, la armonía e improvisación del jazz, más la incorporación, en muchas de sus composiciones, de ritmos provenientes del folklore argentino.

A las 20, en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $9000.

CINE

El indio... Se estrena la película de Cecilia Fiel sobre la trágica historia del monumento al Indio (1939), realizado por el escultor chaqueño Crisanto Domínguez, y sus repercusiones actuales a partir del emplazamiento de una réplica del David de Miguel Ángel en el mismo predio donde yace enterrado desde 1939. El monumento, que posee una particularidad, tiene las “bolas grandes”, produce indignación entre un grupo de ciudadanos, es castrado y derribado. El Indio, enterrado en el Parque 2 de Febrero, donde actualmente se realiza la Bienal de Esculturas, es el monumento más famoso de Chaco y que, paradójicamente, está desaparecido.

A las 18.45, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2200.

ETCÉTERA

La poesía en el tango Raimundo Rosales, poeta y letrista de tango, brindará una charla sobre la poética de Homero Manzi, Homero Expósito y Cátulo Castillo. Cómo escribieron sus letras, qué recursos utilizaron, qué influencias recibieron y su contexto histórico. Luciano Tobaldi ilustrará musicalmente los tangos analizados, en guitarra y voz.

A las 19.30, en Espacio La Conversa, Castro Barros 809 . Gratis.

VIERNES 20



TEATRO

Imprenteros En el marco de la celebración por los seis años de Imprenteros, de Lorena Vega y hermanos, el equipo de la obra realizará una colecta de alimentos que serán distribuidos a comedores populares, a través de Casa Sofía y su Proyecto Puentes, con el cual organiza la distribución en ollas populares con las que llevan adelante proyectos culturales y están en situación de emergencia alimentaria. La obra representa una pieza documental que revisita el lugar perdido por tres hermanos: la imprenta del conurbano bonaerense argentino en la que se criaron, que les fue arrebatada y a la cual no pueden volver.

A las 20 en el Teatro El Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $21000.

MÚSICA

Azul Schenquerman La cantante argentina presenta Demasiado humana. En este trabajo adopta una transparencia casi visceral donde se exponen los miedos, anhelos, deseos y contradicciones que acompañan y acechan la cotidianidad de una persona. La cantautora, desde su propia experiencia, exterioriza hacia su audiencia, el proceso identitario que está atravesando. Este enfoque existe desde su primer álbum, Catarsis. Lo cual conecta toda su obra de forma conceptual, como un registro de vida. Un diario íntimo que ha decidido compartir con su público.

A las 22, en Humboldt, Humboldt 1358. Entradas $5000.

Damián Rovner El músico y compositor, trompetista en Me Darás Mil Hijos y Los Fundamentales, presenta Plegarias profanas: canciones de autor, rítmica latinoamericana y espíritu porteño. Un espectáculo musical con un hilo narrativo sobre la realidad y las emociones humanas. Estará acompañado por el guitarrista Ariel Argañaraz.

A las 20.45, en Cuerda Mecánica, Juramento 4686. Entrada: $ 5000.

CINE

Un día en Nueva York Tres marineros que nunca han estado en Nueva York tienen 24 horas de permiso para conocerla: una película sobre el tiempo y lo fugaz que es la felicidad. Esta película supuso el debut de dos genios del cine, el director Stanley Donen y el actor Gene Kelly. Renovó el género y marcó el camino por el que iba a transcurrir el cine musical de Hollywood en los años siguientes.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

Liliana Trotta Se inaugura su muestra Transmutacion, curada por Soledad Obeid y con una selección de medio centenar de piezas. Se trata de una exposicion que despliega, con innumerables recursos plásticos, temas como “el amor, la pérdida, la infancia y el retorno al pasado, siendo el felino, cual animal totémico, el que recorre la obra de Liliana Trotta en un sendero de vida, pasión y amor”. Hasta el 3 de noviembre, con visitas de martes a domingo, de 11.15 a 18.

A las 18.30, en el Museo Benito Quinquela Martín, Av. Pedro de Mendoza 1843. Entrada: $2000.



SÁBADO 21



MÚSICA

Marialy Pacheco La artista cubana presenta el ciclo En el camino, conciertos en formato solo piano. El repertorio ofrece un recorrido en estilo latin jazz de composiciones propias de la pianista y obras de compositores latinoamericanos con arreglos para piano. Pacheco forma parte del universo de estrellas del piano cubano,en el que brillan Chucho Valdés, Roberto Fonseca, Omar Sosa, Harold López Nussa o Gonzalo Rubalcaba. Su primer gran reconocimiento fue el Primer Premio en el Concurso de Piano Solo del Festival de Jazz de Montreaux 2012, siendo la primera mujer en obtener este premio en quince años de historia.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $20000.

Lalalá festeja El bar de Villa Ortúzar celebra su segundo aniversario con una serie de shows de algunos de sus artistas favoritos. En esta primera fecha se presentan Pablo Malaurie, El Hipnotizador Romántico y Nubes en mi Casa.

A las 21, en lalalá, Álvarez Thomas 1541. Entrada: $6000.

CINE

La práctica Sigue en salas la nueva película de Martín Rejtman. El director regresa a salas con una nueva comedia imprevisible, ligera y ácida, filmada en Chile, y protagonizada por Esteban Bigliardi, Camila Hirane, Manuela Oyarzún, Amparo Noguera y Mirta Busnelli. Gustavo y Vanesa se separan y tienen que revisar los proyectos en común.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

TEATRO



Seré Continúa en cartel la obra de Lautaro Delgado Tymruk y Sofía Brito. El actor es tomado por una voz. ¿El espectador estará presenciando un acto de posesión? Seré es un manual de supervivencia. Un instructivo de fuga. A partir del testimonio que dio Guillermo Fernández en 1985 durante el Juicio a las Juntas sobre su secuestro y fuga del centro clandestino de detención llamado Mansión Seré, un actor pondrá su cuerpo. La obra condena el horror y vuelve presente ese pasado de forma dialéctica.

A las 17, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: desde $7500.

El bambi Cansado de los vínculos con chicos de su edad y aburrido de su vida en general, un estudiante de clase media, recién llegado a Buenos Aires, comienza a salir con hombres mayores a cambio de regalos. Los regalos se vuelven cada vez más costosos y su vida va cambiando. Años después, comienza a rememorar su historia, pero principalmente cómo llegó a conocer a su gran amor. Protagonizada por Luciano Andrea y Franco Micheltorena. De Nicolás Teté.

A las 22:30, en Teatro ÑaCa, Julián Alvarez 924. Entrada $8000.

ETCÉTERA

Bar de Viejes El ciclo que recorre los bares porteños llega al Café de García. Contará con una caminata ilustrada por Villa Devoto, guiada por el artista Pitucardi. Ya en el bar, Juan Ruocco y Tomás Fadel hablarán sobre dos libros dedicados el nuevo modo de comunicación actual: el meme. Como cierre, se presenta el Coro Croar, liderado por El Asesino del Romance.

Desde las 16:30, en Café de García, Sanabria 3302. Gratis.





