Tras haber sobrevivido a una sobredosis de Ozempic, la droga que se volvió una tendencia entre famosas y ricas del mundo para bajar de peso de forma veloz, la británica Lottie Moss, hermana de la famosa modelo Kate Moss, contó en sus redes sociales su experiencia con la potente droga y desaconsejó su uso con fines estéticos.

En su podcast Dream on, la joven de 26 años advirtió a sus seguidores sobre las consecuencias de consumir el célebre fármaco inyectable, que originalmente fue creado para tratamientos de diabetes tipo 2. “Fue la peor decisión que tomé", afirmó la modelo al contar su historia personal.

Algunos de los síntomas que describió haber padecido desde que se aplicó las dosis fueron vómitos, náuseas y reducción abrupta de peso. "Esta es una advertencia para todos: por favor, si estás considerando tomarlo, no lo hagas, no vale la pena", aseguró.

Ozempic es un medicamento que desarrolló la empresa farmacéutica danesa Novo Nordisk en 2012. El componente activo de esta droga es la semaglutida, que originalmente desarrollada para tratar la diabetes tipo 2. Sin embargo, como inhibe el apetito, en septiembre de 2023 la empresa liberó la venta para los británicos a través de servicios especializados de control de peso del organismo de salud público del Reino Unido.

Según Lottie, se había estado inyectando este medicamento en la pierna gracias a las recetas que les proporcionaba una amiga, aunque las dosis indicadas eran para una persona con más de 100 kilos (muy por encima de su peso real).

A raíz de esto, la modelo sufrió de convulsiones y de deshidratación severa, de acuerdo con People en Español. Además, en su podcast, la joven relató haber padecido de nauseas, vómitos y una abrupta reducción de masa corporal.

“Obtenía Ozempic de manera legal, por parte de un médico, pero no fue como si fueras al consultorio de un médico y te lo recetara, te tomara la presión arterial y te hiciera pruebas, que es lo que necesitas cuando tomas algo como esto", señaló Moss.

De pesar unos 60 kilos primero bajó a 57 kilos tras tomarlo por dos semanas, y luego llegó a alcanzar unos 53 kilos. "Nunca me sentí tan enferma en mi vida", apuntó.

Según las instrucciones publicadas en el sitio web de Diabetes UK, Ozempic solo se prescribe a personas con un índice de masa corporal (IMC) de 35 kg/m2 o más y con otras afecciones psicológicas u otras afecciones médicas relacionadas con la obesidad. Sin embargo, a algunas personas con diabetes tipo 2 se les puede recetar Ozempic si tienen un IMC inferior a 35 kg/m2, si la insulina llega a afectar su trabajo debido a los riesgos de niveles bajos de azúcar en sangre, o si la pérdida de peso podría conducir a mejoras en otros problemas de salud relacionados con la obesidad.

Después de su sobredosis, Lottie comenzó a experimentar una serie de síntomas agonizantes y no podía retener agua ni comida sin vomitar. Tras haber sido hospitalizada y sobrevivir a aquel episodio, advirtió a sus seguidores que no cometieran su error: "Preferiría morir cualquier día antes que tomarlo de nuevo. Me hizo sentir muy mal".