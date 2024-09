Víctor Hugo Morales analizó en su editorial por la 750 lo que dejó el discurso en el Congreso del Presidente Javier Milei. Tras explicar qué hubo detrás del desplome en los rating del domingo a la noche en todos los canales con la cadena nacional, afirmó que la presentación del Presupuesto no tuvo ninguna novedad. “De lo que dijo, la diferencia con lo que le indicaron sus patrones de la Asociación Empresaria Argentina es el tamaño de la letra”, afirmó.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Están los que se alegran porque a Milei le fue espantoso en el rating. En los canales de aire, la gente huía como en un tiroteo, un desbande sin tener a dónde ir. Pero había que salir rápido de ahí.

Los canales de cable soñaban con El Gato, Duro de Domar, Borroni, A Dos Voces, Desde el Llano... cualquier programa movía una cierta nostalgia.

Imbancable, insoportable, las mentiras y las brutalidades, la estupidez, en síntesis, impusieron un terremoto de controles remotos. El país entero afinaba la puntería apuntando a donde tiene que mirar el control.

Por un lado, puede pensarse en el hastío, con este "chirola" del poder real. Todos saben que miente, y solo se dividen entre los que se indignan y los que no les importa que mienta.

El jopo, la novia, la hermana, las maldiciones, las ratas y los héroes, déficit cero, ajuste, "paguen ustedes", "plata no hay", Venezuela, los comunistas, "¡viva la libertad!", "afuera” “no voy a aumentar las tarifas", "sos una burra", "son unos canallas", "banco central no hay más", "levanto el cepo... no, no lo levanto todavía..." ¿Qué sé yo? Se agotó. Apagá la tele, por favor.

De lo que dijo, la diferencia con lo que le indicaron sus patrones de la Asociación Empresaria Argentina es el tamaño de la letra. Leyendo la declaración de los derechos del empresario del 10 de septiembre del año pasado, si trabajan de ciudadanos lo pueden hacer, leyendo ese mamotreto de 12 puntos, tienen el discurso de anoche sin perderse la vuelta de Susana.

Defender la Corte Suprema (que es la nuestra). Equilibrar las cuentas públicas (universidades, ciencia, etcétera, "afuera"). Evitar el gasto público (salvo la pauta, la mía). Desregular al mango (aguante Pagani Alimentos, Magnetto en todo). Asegurar las ganancias de los empresarios (los ricos, bah). Afirmar el derecho a la propiedad sobre lo que tengo y lo que voy a ganar (¿está?). Garantías totales para "nosotros" y la "ancham". Bajar impuestos. Libertad de precios, nada de controles. Los precios son determinantes de la rentabilidad, (¿entienden?) y esta es el motor de todo (¡¿estamos?!).

Era para Massa, para Bullrich, para Milei, para el que raye. Le tocó a Milei. Apaguen la tele, ya sabemos todo. Chasman era Chasman, Chirolita hubo uno solo.