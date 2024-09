Ante un recinto de la Cámara de Diputados semivacío y en medio de un apagón televisivo a la cadena nacional, Javier Milei presentó el domingo por la noche el Presupuesto 2025 con más arenga que precisiones: afirmó que su principal objetivo es “ponerle un cepo al Estado”, prometió más ajuste y les reclamó a las provincias multimillonarios recortes, insistió que vetará todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal y volvió a llamar “ratas miserables” a los legisladores. El grueso de la oposición –que no asistió al show que el Presidente montó en el Congreso— lanzó fuertes críticas al discurso y su falta de contenido. Los opositores colaboracionistas siguieron respaldando al Presidente, mientras la UCR decidía suspender a los diputados que Milei agajasará como "héroes" con un asado, invirtiendo unos 3 millones de pesos del erario público (ver página 10).

“Me llamó mucho la atención que en la presentación del Presupuesto no se hable del crecimiento del PBI, de Inflación, de la situación comercial de la Argentina, del tipo de cambio. La única referencia a las provincias la hizo con el pedido de 60 mil millones de dólares adicionales de ajuste”, resumió Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria y uno de los pocos de su bancada que estuvieron en el recinto y que participó de un entredicho con Milei.

“Le dije que hable sin leer. Realmente no puede decir nada sin leer y aparte de lo que dijo, habría que buscarlo en algún buscador porque vi párrafos enteros que se habían dicho en alguna oportunidad”, acusó Martínez al salir del recinto. “Dejó poco o nada en su alocución porque habló de todo, menos del presupuesto. Si no fuera por la cantidad de aplaudidores que llevó, que eran en un 95 por ciento funcionarios, no despertó durante tramos enormes de su mensaje ningún tipo de adhesión y ningún tipo de aplauso”, completó.

La dialoguista Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) sumó sus críticas en las redes sociales: “Media hora. Del contenido del Presupuesto no habló!!!! Y eso que trae todo escrito para leer. Pura frase hecha para el aplauso”, escribió y calificó como “show” a la cadena nacional.

“Un gran déficit del Gobierno es ni siquiera mencionar a los jubilados, la educación, el campo o las pymes. Claramente no hay interés en temas relacionados con el costado humano de llevar adelante un país. Las columnas de esta gestión son, claramente, las de un Excel”, posteó Maximiliano Ferrero (Coalición Cívica).

“Nada. Solo circo sin pan”, fue la escueta crítica irónica del senador y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau. “Fue un discurso político muy parecido a los que venimos escuchando, como en la Asamblea Legislativa y el Pacto de Mayo. No habló del presupuesto. Que digan cuales son las prioridades”, sumó la vicepresidenta del bloque radical en diputados, Karina Banfi.

Mucho más benévolo fue el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo: “Creo que el objetivo del anuncio del Presidente fue ratificar a propios y extraños, volver a garantizar hacia el afuera que cualquiera sean las turbulencias de la economía hay un ancla fiscal que la va a sostener en todo momento y en todo lugar”, justificó. “Me parece que eso es razonable. Nosotros lo acompañamos”, concluyó. La consigna de que no haya propuesta que prevea un gasto, sin una previsión de dónde va a salir la plata yo la comparto”, argumentó el radical cordobés en medio de la crisis del bloque que comanda.

“Aunque el Congreso apoyó cambios, el Presidente parece no comprender que la sociedad no le otorgó un cheque en blanco”, aseguró el también cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). “Estamos comprometidos con el equilibrio fiscal, pero ese compromiso no es suficiente si no viene acompañado de un programa económico coherente y consistente”.

Desde la izquierda arreciaron las críticas. “Adentro, semivacío. Afuera, Gendarmería”, relató en las redes sociales la exdiputada Myriam Bregman (FIT-PST), y continuó: “¿Ya dijo que todo ese chamuyo es para pagarle al FMI?”. “¿Y el presupuesto?”. “Disco rayado. Total”. “No lo vio ni Conan”. “El déficit cero de Milei es con más impuestos a los trabajadores (Ganancias a la cuarta categoría) y exenciones y subsidios a los empresarios y millonarios, como Galperín”, sumó el diputado Nicolás del Caño (FIT-PTS).

Desde UP se sumaban más críticas. “Por si no pudiste ver el show del presidente en el Congreso de la Nación: Fue acompañado de Bullrich, Sturzenegger y todos los que hicieron pelota el país en el 2001. El presupuesto que ‘presentó’ (y cuyo detalle brilló por su ausencia) lo diseñó Caputo, el máximo responsable de la deuda que dejó el macrismo después de pedir 45.000 millones al FMI”, dijo Cecilia Moreau en X. “Presupuesto 2025. No dio un solo dato. El único, muy poco rating”, publicó Leandro Santoro y luego remarcó: “El aumento de gastos reservados para los espías de la SIDE que salió por decreto, no decía de donde salían los fondos”.

También retuiteó al diputado Juan Marino: “Fue un discurso electoral, no una presentación de Presupuesto. Milei está más preocupado por las legislativas de 2025 y por su interna con Macri que en explicar seriamente cómo va a evitar el default”. Victoria Tolosa Paz señaló que Milei “hizo una apretada pública fenomenal a los gobernadores pidiendo un ajuste fiscal que tiene un error en su cifra y que habla de su inconsistencia como economista”.

Apoyo colaboracionista

Además de los legisladores libertarios, los más entusiastas con el discurso presidencial fueron los diputados macristas. Diego Santilli (PRO) aseguró que “es la primera vez que el Estado hace lo que tiene que hacer para salir adelante”, además de indicar que está de acuerdo “con la visión general” que tiene Milei y que, por ese motivo, “lo apoya con sus votos”.

La macrista María Eugenia Vidal ratificó el compromiso de su partido con el déficit cero, que consideró “la única vía para que Argentina crezca”. "Si gastamos solo los recursos que tenemos y no derrochamos, podemos llegar a tener una Argentina equilibrada", sumó el jefe del bloque de diputados PRO, Cristian Ritondo.

En la misma línea, Santilli afirmó que Milei “tiene razón” cuando habla de “los justos y las ratas miserables” porque “con la plata del otro es fácil” hacer las cosas, argumentó el diputado PRO que casualmente entraría dentro de la categoría de "rata miserable" por formar parte del Congreso.