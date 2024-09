Con miradas de preocupación compartidas, Newell’s dio inicio ayer al tercer ciclo deportivo del año para el primer equipo. Después de los pasos en falso de Mauricio Larriera y Sebastián Méndez, ayer asumió las riendas del club Ricardo Lunari, con su reciente trabajo en Reserva como trampolín. Su debut será el sábado ante Tigre y su permanencia está sujeta a que aparezcan los triunfos para un equipo que ganó un solo partido en sus últimas 12 presentaciones. Un registro que condena a los leprosos a pensar en la permanencia y nada más.

La desazón en Bella Vista es contagiosa y Lunari no pudo escapar al ambiente que se respira. Tampoco la dirigencia, la cual estuvo representada por el vicepresidente Daniel Asturzzi. El que asumió el rol de moderador en la presentación ayer entre Lunari jugadores y directivos fue Ruben Capria, el hombre que trajo el presidente Ignacio Astore para tratar de tomar distancia de las frustraciones deportivas acumuladas. Lunari es un hombre conocido por los jugadores porque viene de un año de buen trabajo en Reserva, no solo por los resultados sino por la conformación del equipo, tanto la temporda pasada como el actual a pesar de las renovaciones que hubo en el receso de invierno.

No hubo charla ni reunión entre Lunari y el plantel. Se presentó y el plantel realizó los trabajos físicos ante la observación del nuevo entrenador, el cual tendrá los mismos ayudantes que lo acompañaron hasta el lunes en su labor en tercera división. Dante Formica y Mauricio Sperduti asisten a Lunari como ayudantes de campo, y Maximiliano Trejo y Juan Orsini están a cargo de la preparación física.

Lunari volvió a Newell’s en enero de 2023 para asumir la dirección técnica de la 5ta. División de AFA. Logró el título y como premio pasó a tener el mando de la Reserva, con la cual jugó semifinales en la pasada Copa de la Liga y se mantiene como único líder en la presente Liga Profesional. Rubén Rodríguez relevó ayer a Lunari en tercera división y debutará mañana ante Talleres.

La situación de Lunari en el primer equipo es frágil. La dirigencia asume que solo si el nuevo entrenador orienta a Newell's a la victoria podrá mantenerlo en el cargo. El muy mal presente obligará a los dirigentes a contratar a otro entrenador ante las primeras frustraciones. Y por eso el manager Carpia se mantiene en la tarea de buscar candidatos que puedan asumir en el banco rojinegro. La idea es considerar a Fernando Gago en caso de dejar el fútbol de México, donde es resistido por los hinchas de Chivas de Guadalajara. Pero en Newell’s la urgencia por encontrar técnico puede aparecer en la semana que viene, lo que obliga a Capria a dar con alternativas viables para la deteriarada economía del club.

Lunari tuvo un paso efímero como técnico de Newell’s en 2014. Si último trabajo como entrenador de un primer equipo fue en Osorno de Chile en 2022. Meses después de su desvinculación del club trasandino volvió a Bella Vista para dirigir en divisiones inferiores. Su trabajo más extendido fue en Millonarios de Colombia, donde asumió en 2014 después de dejar el banco rojinegro. En Colombia estuvo un año, donde dirigió 46 partidos, de los cuales ganó 17, empató 14 y perdió 15.

Newell’s jugará el sábado en el Coloso del Parque a las 19 ante Tigre. Está claro que el equipo tendrá variantes y sobre su juego deberá mostrar muchos cambios si pretende ganar, más allá de las cualidades del rival. Lunari tendrá a disposición la vuelta del volante Juan Méndez, quien en los dos últimos partidos fue baja por lesión muscular. Pero no podrá tener en plenitud al arquero Lucas Hoyos, quien se rehabilita de un desgarro. En el mediocampo y ataque es donde se esperan las mayores novedades. Juan Manuel García es probable que sea titular ante el muy flojo nivel de Juan Ramírez. Y en el medio solo Rodrigo Fernández Cedrés y Ever Banega tienen el lugar asegurado en el once principal. Pero recién mañana el nuevo entrenador leproso hará fútbol en Bella Vista para probar la formación que jugará el sábado.