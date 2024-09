A meses de cumplir 185 años de historia, el municipio de Pila dio un importante paso en materia sanitaria y adquirió un tomógrafo Siemens de última generación. La inversión, que superó los 192 millones de pesos, pudo capitalizarse por el convenio que el intendente local, Sebastián Walker, firmó con el Provincia Leasing junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. "Hasta la actualidad, ante una necesidad, las autoridades sanitarias locales deben derivar a sus pacientes a pueblos vecinos, o directamente a La Plata, que queda a casi 200 kilómetros", grafica el intendente a este diario.

Esta semana, la Provincia y su banca pública firmaron convenios por 5.918 millones de pesos para la compra de bienes de capital con 19 municipios de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se destaca el caso de Pila, que fue el único distrito que utilizó los fondos para la mejora de su sistema sanitario. El intendente Walker dialoga con este diario, y para dimensionar el avance, cita un ejemplo que vivió en carne propia: "En 2021 mi viejo tuvo un ACV, y si Pila hubiese tenido el tomógrafo, él no quedaba con las secuelas que quedó. Lo pienso en él como ejemplo, pero tenemos cientos de personas que pueden salvar su vida teniendo un tomógrafo, estabilizándolo y viendo luego dónde derivar".

Su "viejo" es Gustavo Walker, que se desempeñó como intendente de Pila durante 20 años. Su gestión comenzó en 2003, pero sufrió un accidente cerebrovascular en 2021 y eso le generó una hemiplejia. "Producto de la vorágine del día a día y del amor que le tiene a su pueblo no supo parar, no descansaba, estuvo veinte años al frente de la gestión y jamás se tomó vacaciones, siempre fue un animal político y una bestia del trabajo", cuenta su hijo Sebastián a este diario. El actual intendente agradece por tener a su padre junto a él, pero lamenta no poder dialogar como consecuencia de la enfermedad, ya que "es una de las personas que más conocimiento tiene en todo Pila, porque sabe de ganadería, agricultura, política, economía e historia, pero hoy está en otra situación".

Walker, que fue uno de los candidatos de Unión por la Patria que mayor porcentaje de votos sacó en la última elección con el 67,17 por ciento, cuenta que el primer tomógrafo de Pila generará "un avance superlativo en cuanto a tecnología y diagnóstico para las y los pileros y para toda la región". El municipio de Pila es el único prestador de salud que tienen los habitantes, por lo que "toma suma importancia esta adquisición, que es lo último a nivel de tecnología en salud y posibilita tener un detalle muy eficiente y eficaz", según resalta el intendente.

El aparato, marca Siemens, modelo Somatom go.Now, es de alta complejidad y sirve para evaluar toda la masa cerebral, tomar radiografías de alta precisión de más de 32 cortes de columna, tóraz y abdomen, y determinar cánceres, enfermedades cardiovasculares, y todo lo que implica patologías que pueden determinarse por imagen. El convenio que firmaron con el Banco Provincia se pagará en 48 cuotas, con una tasa del 47 por ciento. El municipio, durante cuatro años, abonará mensualmente a la banca pública bonaerense, pero el tomógrafo funcionará lo antes posible para facilitarle la vida a la gente.

El intendente remarca que, desde el Estado municipal, Pila invertirá más de 90 millones de pesos para reformar todo el Hospital Héctor Luis Planes, para colocar el tomógrafo y que el área de radiografía sea una sola, desde rayos, tomografías y guardia. A su vez, el laboratorio de análisis será construido a nuevo, y además del tomógrafo, Pila sumó un autoanalizador químico de 24 millones de pesos, que sirve para todo lo ligado a determinaciones de sangre, desde colesterol hasta trigliceridos y ácido úrico.

Agrega Walker que, en torno a la salud, pronto habrá una presentación que mejorará el sistema sanitario local, ya que dentro de dos meses, las autoridades municipales y provinciales inaugurarán un centro de atención primaria de la salud de más de 700 metros cuadrados, que contará con odontología, médicos clínicos, traumatología, kinesiología y demás prestaciones.

Luego de firmar los convenios en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense, el gobernador Kicillof sostuvo que Argentina atraviesa un contexto "muy adverso", donde el que el Gobierno nacional "sostiene que la infraestructura social básica no es responsabilidad suya sino de las provincias y los municipios, pero a la vez nos desfinancia y nos quita instrumentos”. Según el gobernador, en la provincia de Buenos Aires su gestión recorre "un camino absolutamente distinto", ya que él y todo su gabinete trabajan "junto a cada uno de los intendentes para brindar soluciones concretas a los y las bonaerenses".

Walker, que es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con un posgrado en disciplinas industriales en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico y es diplomado en Asuntos Públicos Politica y Gobierno, sostiene que su padre le enseñó a "gestionar con transparencia y honestidad", y que por eso nunca perdió una elección, ya sea legislativa o municipal. En ese marco, espeja la experiencia agradeciendo la colaboración de Kicillof. "Eso genera tranquilidad para gobernar día a día", afirma.

Nuevos municipios en el Leasing

A través de la “Línea Municipios 2024” del Banco Provincia, los convenios que se van firmando permitirán a los distritos adquirir bienes destinados a fortalecer sus sistemas de seguridad, salud y servicios urbanos; promover la obra pública y mejorar su gestión diaria.

“Desde que relanzamos la línea Leasing Municipios hemos realizado una inversión de 113 mil millones de pesos para asistir a 90 distritos bonaerenses que necesitaban soluciones: gracias al crecimiento que tuvo el Banco Provincia, hoy podemos acompañarlos en estos momentos de tanta dificultad”, aseguró Cuattromo.

El martes, además de Pila, suscribieron convenioslos intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Rivadavia, Juan Alberto Martínez; de General La Madrid, Martín Randazzo; de Navarro, Facundo Diz; de Chascomús, Javier Gastón; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Dolores, Juan Pablo García; de Ensenada, Mario Secco; de San Martín, Fernando Moreira; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de Pilar, Federico Achával; de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Arrecifes, Fernando Bouvier; y el jefe comunal interino de Coronel Suárez, Mauro Moccero. También firmaron las intendentas de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino.