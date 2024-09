El video sale porque el gobierno está deteriorado. Es la síntesis de la opinión de los expertos en comunicación que consultó Página/12 sobre la pieza audiovisual que publicó Javier Milei en la que se habla de los opositores como un virus, incluyendo en la infección a Cristina y Néstor Kirchner, a Sergio Massa, Roberto Baradel y los artistas Florencia Peña y Fito Páez.

“El video no me llama la atención en el sentido de que es parte de una narrativa que no veo más provocadora ni menos respetuosa por la pluralidad política que publicaciones y contenidos anteriores", analiza Juan Courel, experto en campañas electorales. "Tal vez lo que está empezando a suceder, y eso lo vemos en algunos estudios de opinión, es que esa paridad que había entre apoyo y rechazo, que se mantuvo durante muchos meses del año, se está cortando y hay un aumento en la negatividad hacia Milei, que ya está 10 puntos arriba de la positividad. Se cortó una inercia que era que Milei no subía ni caía dependiendo de la coyuntura", explica.

Courel también se refirió a las variaciones del humor social. "Empieza a ir un poco en contra del gobierno, cosa que no es nada definitivo, este estilo tan estridente, tan violento, tan agresivo, puede empezar a jugarle en contra. Creo que en parte tiene que ver con la falta de resultados económicos que se esperan después de tanto ajuste y también de un desgaste natural, de un personaje que deja de ser tan novedoso", describe.

Para el consultor Raul Timerman, el video es una forma de comunicación de época que ha elegido el equipo de Milei. "Está realizado con inteligencia artificial: buen conocimiento de tecnología, poco costo. De estos vídeos podés hacer uno todos los días si tenés un equipo para producirlos", advierte. Pero a su vez, Timerman considera que este ataque al kirchnerismo tiene que ver con una crisis propia del gobierno libertario. "No nos olvidemos que los votos propios de Milei han sido el 30 por ciento en las PASO, el 30 por ciento en la general y recién en el balotaje consiguió los votos suficientes. Ante esa crisis propia, lo que hace es reflotar la existencia del kirchnerismo, rescatando básicamente a sus figuras principales. Lo segundo que llama la atención es que entre las figuras-virus no aparece Axel Kicillof, siendo que es el principal gobernador, el que en este momento tiene mayores chances de construcción política. Se ve que Milei no quiere confrontar con Kicillof en esta etapa. ¿Por qué el video justo en este momento?. Se da justo en el momento en que el gobierno empieza a tener un rechazo de gestión mayor que la aprobación de gestión”, interpreta.