Franco Colapinto terminó en el puesto 11 en su tercera carrera en la Fórmula 1, en el circuito callejero de Marina Bay, en el Gran Premio de Singapur. Frustrado por no haber podido entrar en el top 10 y sumar puntos, dijo que él hizo "todo bien" y que la derrota fue parte de una mala decisión de su equipo que lo "paró tarde".



"Yo hice lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez, sino no me hubiera pasado. Creo que me lo podría haber aguantado. Me costó mucho la carrera pero creo que podría haber llegado a los puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar", se quejó el piloto de 21 años, que corre para Williams Racing.

"Una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada un poco tarde y un poco lenta, pero bueno, cosas que están fuera de mi control, así que nada, siento que hice todo bien, lo mejor que pude", insistió Colapinto.

Y agregó: "Hice todo lo que pude. Lo que estuvo dentro de mi control lo hice bien. El equipo me paró tarde, así que no es algo que pueda controlar. Es una decisión de ellos y salió mal. Así que nada, hablarlo para que no suceda otra vez porque es muy complicado estar en esa posición y cuando estamos ahí hay que defenderla bien".

Respecto al desarrollo de la carrera, destacó que "creo que estaba más al límite yo que la máquina", reconoció.

El auto, analizó Colapinto, "tenía buen ritmo" y "yo estuve bastante al límite desde mitad de carrera en adelante pero pude aguantar bien".



"Creo que fue una buena primera carrera en Singapur, son carreras muy duras acá. Y haber llegado cerca de los puntos es positivo. Obvio que me da bronca no haber sumado después de una carrera tan dura, pero igualmente sirve para la experiencia", concluyó.