Franco Colapinto adelantó tres posiciones en la largada del Gran Premio de Singapur. En en el mismo momento de la partida su compañero en Williams, Alex Albon, se quejó de la maniobra del argentino. No fue el único: tras la bandera a cuadros el español de Ferrari, Carlos Sainz, también realizó una dura crítica al piloto de Pilar.

"Casi se lleva a dos o tres puestos", analizó Sainz Jr. sobre la partida de Colapinto. El español, que largó décimo y terminó en la séptima posición, explicó que él salió relativamente bien "pero en la curva 1 llegó un Williams por el interior frenando tardísimo". Se refería al argentino.



Sainz agregó que "es el riesgo que tomas cuando eres rookie y no sabés donde frenar en la curva 1" y dijo: "No hubo accidente ni nada, pero cuando te estás jugando el campeonato de Constructores con el equipo hay que tener cuidado con coches que no tienen nada que perder", arremetió.

Colapinto largó desde la sexta fila de la grilla. Había clasificado en el puesto 12, detrás de su compañero de Williams. Cuando la carrera comenzó, el piloto de Pilar fue por lado interno de la pista. Albon llegó a la primera curva por el lado de afuera. Otros autos también lo adelantaron y lo obligaron a girar por fuera del trazado.

El tailandés se quejó de Colapinto, que fue uno de los dos pilotos que más puestos ganó en la largada. El otro, que también adelantó tres autos, fue Checho Pérez.