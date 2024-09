Escritor, periodista y traductor, Elvio Gandolfo es uno de esos personajes entrañables que habitan la literatura argentina. Su obra está desperdigada en los más diversos sellos y muchos de sus cuentos y novelas aparecen en distintas ediciones, que pronto se pierden o quedan descatalogadas hasta ser rescatadas nuevamente en auténticos actos de justicia. Cada reedición es una buena noticia para los lectores. La última buena noticia fue brindada por la editorial cordobesa Caballo Negro, que lanzó el volumen Caminando alrededor y otras novelas cortas.

Los textos incluidos aquí podrían entrar en la categoría de "nouvelles", o novelas cortas -o cuentos largos-; originalmente formaron parte de dos libros: La reina de las nieves y Dos mujeres, separados entre sí por muchos años pero cercanos en cierto espíritu que atraviesa toda la obra de Gandolfo, aún en su diversidad de búsquedas. Se trata de una suerte de "realismo distorsionado", que puede llegar inclusive hasta la ciencia ficción, pasando por otros géneros en el medio, pero siempre anclado en un universo reconocible para casi todos los lectores.

El libro incluye una de las mejores nouvelles de Gandolfo (el elogio puede hacerse extensivo a la literatura argentina en general): La reina de las nieves. Imposible no empatizar con ese protagonista en busca de no se sabe qué en una ciudad que ya casi no reconoce. También es imperdible la ficción que le da nombre al volumen. Volver a leer Caminando alrededor, publicada por primera vez en 1970, permite asomarse, con otros ojos tal vez, a ese clima opresivo de una década marcada por la violencia.

Gandolfo nació en Mendoza, pero vivió buena parte de su vida entre las ciudades de Rosario y Montevideo. Esos lugares impregnan la literatura del autor de Mi mundo privado, pero de un modo sutil, sin subrayados ni detalles de pintoresquismo local. El libro incluye también los textos Escamas, piel (uno de los favoritos del autor), El instituto y Rete carótida.

El autor tiene publicados numerosos libros de relatos en diferentes editoriales. Entre otros, Ferrocarriles argentinos (1994), Cuando Lidia vivía se quería morir (2000), The Book of Writers (2010) y Cada vez más cerca (2013), varios de ellos muy difíciles de conseguir. En 2016 el sello Caballo Negro reunió todos sus cuentos en el volumen Vivir en la salina. Este flamante Caminando alrededor continúa haciéndole justicia a uno de los mejores narradores argentinos.