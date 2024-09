Ganar o ganar, en los noventa minutos o en los tiros desde el punto penal. Para River, la noche no tiene grises, es pasar a las semifinales de la Copa Libertadores o quedarse demasiado lejos y demasiado pronto del máximo objetivo. El equipo "millonario" aparece como favorito para seguir en la Copa. Pero Colo Colo ya demostró en la ida de la semana pasada en Chile que terminó igualada 1 a 1, que no es un rival sencillo. El partido se jugará este martes en el estadio Monumental desde las 21.30 con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y será televisado por Telefé y Fox Sports.

River llega estimulado por haberle ganado el Superclásico ante Boca por 1 a 0 con un equipo alternativo. El técnico Marcelo Gallardo reservó ocho de los once titulares en la Bombonera (sólo jugaron Franco Armani, Fabricio Bustos y Santiago Simón) para poner lo mejor que tiene a mano. Germán Pezzella regresará a la titularidad como primer marcador central y formará la zaga con Leandro Gonzalez Pirez, quien reemplazará a Paulo Díaz, expulsado en Chile.

Por su parte, en el lateral izquierdo Marcos Acuña irá por Enzo Díaz y Matías Kranevitter volverá a ser el volante central. Claudio Echeverri en principio estaría desde el comienzo, pero después del Superclásico, Facundo Colidio entró en la consideración de Gallardo y podría arrancar jugando por detrás del colombiano Miguel Borja, que será el centrodelantero titular. La incógnita se ubica sobre Maximiliano Meza, quien salió lesionado en el cotejo de ida, no jugó el superclásico y no tiene asegurada su presencia. Manuel Lanzini o Franco Mastantuono, los dos de muy buena actuación en la Boca, y Claudio Echeverri, quien no tuvo minutos en la Bombonera, podrían ocupar su lugar.

Por su parte, Colo Colo, dirigido técnicamente por el argentino jorge Almiron, buscará dar el gran golpe histórico en el Monumental y eliminar a River. El equipo chileno, el más popular de su país, jugó de igual a igual después de un comienzo complicado y estuvo cerca de ganar sobre el final. Apuntalado por la calidad de Arturo Vidal en la media cancha y de Carlos Palacios en la media puntada, Colo Colo viene creciendo partido a partido en la Copa y puede llegar a ser un adversario muy complejo si, a medida que va corriendo el tiempo, River no alcanza a ponerse en ventaja. El único cambio sería el ingreso de Jonathan Villagra en lugar del uruguayo Maximiliano Falcón, expulsado junto a Paulo Díaz sobre el final del partido de ida.

Tal como sucedio la semana pasada en Santiago, no habrá presencia de hinchas visitantes por disposición de los organismos de seguridad de la Conmebol. Y el equipo que surja de esta llave irá en semifinales ante el ganador del cruce entre Fluminense y Atlético Mineiro que jugarán el desquite este miércoles en Belo Horizonte. Fluminense ganó 1 a 0 pero nada está dicho en Brasil. Y tampoco en el Monumental. River tiene la ventaja de la localía y de que habrá 85 mil personas gritando a su favor, pero solo eso. El partido habrá que jugarlo y no será sencillo.