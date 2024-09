Una vez que regrese de Estados Unidos, el presidente Javier Milei tiene varios asuntos pendientes en suelo argentino: en principio firmar el veto contra la ley de financiamiento universitario --algo que anunció que hará y para lo que tiene tiempo hasta el miércoles dos de octubre, el mismo día que se realizará la marcha universitaria--. También deberá rubricar el decreto que reglamente la reforma laboral incluida en la ley Bases, que ya está listo. El jueves, en tanto, el oficialismo se prepara para recibir un duro golpe en los números: el Indec dará a conocer el dato de la incidencia de la pobreza y la indigencia en el primer semestre de 2024 y en Casa Rosada ya se preparan para que sea "muy malo". La respuesta, dicen, será "culpar al kirchnerismo". Como broche de la semana, el primer sábado de octubre el jefe de Estado encabezará un acto en el Parque Lezama en el que, con un tono épico, buscará desde lo discursivo, distraer a la población en medio de todas las malas noticias y de la caída en la imagen que tuvo su gobierno durante las últimas semanas. El Presidente lanzará junto a su hermana Karina Milei, el partido de La Libertad Avanza a nivel nacional.

El jueves de la semana pasada la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, presentó los papeles e hizo el pedido formal para la constitución del partido de La Libertad Avanza ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini. Las autoridades del partido nacional finalmente tendrán a ella en el cargo de presidenta, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como vicepresidente y, el secretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y el abogado Santiago Viola, como apoderados.

El objetivo de este armado, para el que vienen trabajando hace meses Karina, Lule Menem y el subsecretario de Gestión Institucional, Sebastián Pareja --entre otros-- es que en las próximas elecciones LLA no tenga que depender, como sí ocurrió en las anteriores, de otros partidos para que le presten sus estructuras legales.

El acto del sábado se hará en un lugar cargado de "historia" para los fanáticos de Milei porque en el Parque Lezama el actual presidente cerró su campaña de 2021, que lo llevó a ocupar su primer cargo político como diputado nacional. El Presidente será ese día el único orador y dará un discurso que sus colaboradores ya califican como "estridente". Su hermana permanecerá en silencio. "Ella no va a hablar nunca", arriesgan algunos del entorno sobre los actos partidarios que se vienen.

Al parecer, esta vez no habrá antes del discurso del Presidente, ni después, un show musical --aunque todavía no terminan de confirmar que eso finalmente no ocurra-- como sí hubo en el Luna Park, durante la presentación del libro de Milei. En su entorno, sin embargo, cuentan que el mandatario tenía el deseo de arrojarse al público, como si fuera un rockstar y que sus "fans" lo levanten en andas. Milei fue censurado por su custodia y por la Casa Militar cuando planteó la idea. Quienes están armando el acto tienen el objetivo de que vayan aproximadamente unas quince mil personas. Será el primer evento partidario que encabece el Presidente desde que asumió la gestión en diciembre de 2023.

El acto organizado por Karina, aclaran en Balcarce 50, no tendrá que ver puntualmente con la provincia de Buenos Aires, como sí el acto que se iba a llevar a cabo el 20 de agosto en La Plata. Allí la idea de Milei era presentar como su candidato en ese territorio para las elecciones legislativas del año que viene a José Luis Espert y también subir al escenario a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero los preparativos fueron cancelados cuando se conoció la noticia de la denuncia al expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Desde el gobierno consideraron que les rendía más políticamente que eso quede en el centro de la agenda y no el acto de su espacio. Además, todavía el partido no estaba conformado legalmente en provincia de Buenos Aires y había dudas sobre con qué dinero se iba a financiar.

El miércoles de la semana pasada, en tanto, Pareja publicó en sus redes un texto que decía: "Tenemos nuestro partido en la provincia más grande de Argentina y ahora estamos trabajando por nuestro armado nacional", junto a una foto en la que se los veía a él, a Karina, a Lule y Martín Menem, a Viola y a otros libertarios celebrando el reconocimiento por parte de la justicia electoral bonaerense de LLA como partido político en esa provincia. La personería jurídica, finalmente, fue otorgada por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

Luego del acto del sábado en Parque Lezama, Karina Milei tiene la intención de comenzar a recorrer las distintas provincias. Por ahora los representantes elegidos en algunas de ellas son: Pareja, en la provincia de Buenos Aires; Martín Menem, en la Rioja; Gabriel Bornoroni, en Córdoba; Romina Diez, en Santa Fe; María Pilar Ramírez en la Ciudad de Buenos Aires y César Treffinger, en Chubut.

Más cerca de fin de año y durante el año que viene, que será electoral, el Presidente Milei, dicen en su entorno, deberá hacer lo propio. El mandatario se pone de mal humor y no le gusta recorrer las provincias, afirman. De hecho en la campaña anterior no lo hizo, pero en su entorno aclaran que esta vez lo deberá hacer sí o sí porque "ahora va a tener que ir a bendecir a quienes serán sus candidatos".