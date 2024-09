En estos días de espanto nos vendría bien leer a León, no estaría nada mal –pienso- que nos envíe alguna carta. Se cumplen cien años de su nacimiento y lo celebramos porque, aun cuando haya muerto, sigue vivo en sus muchos libros y legados, incluso en notas periodísticas que nutrieron este mismo diario. Ni la muerte ni el paso del tiempo han logrado impugnar su presencia, esa vitalidad que conversa con el presente y el porvenir.



León Roztichner fue un filósofo y pensador de la historia de este país atravesado por violencias, derrotas y batallas aún abiertas. León se dedicó a trabajar la siguiente pregunta, según leo yo: ¿Qué es pensar, en qué consiste pensar, en Argentina? El poder fue para León un punto de vista desde el que podía (y podemos) pensar la subjetividad y los trabajos de pensamiento que la constituyen y habitan.

Rozitchner situó al pensamiento, a la actividad y el trabajo de pensar, en torno a dos elementos, que atraviesan y recorren su obra: la política y el cuerpo. Política y cuerpo son principio y fin de sus elucidaciones. Su filosofía no es abstracta ni puede ser leída en forma descontextualizada. Es una filosofía encarnada. Se dedicó a transformar mito y materialidad humana “creyente” en materialidad política, para indagar en su condición identitaria: esa condición que lo animó desde principio a fin, la de judío y de izquierda. León pensaba desde y con el cuerpo, él mismo era su herramienta de pensamiento. Su filosofía, como cualquier filosofía verdadera, partía de sí mismo, y tuvo como brújula y horizonte hacer de esas identidades, de ambas al mismo tiempo, no una religión ni una reliquia, no un sistema u orden de creencias sino política, política entendida como indagación permanente de lo histórico-social y fábrica, usina de futuro. Esa fue su ética.

León investiga los modos en los que el aparato represivo infiltra la vida social y la vida singular de cada sujeto. Investiga en los modos en los que el poder arraiga y diseña el olvido al interior del sujeto, definiendo el horizonte de lo impensable. León restituye eso reprimido al campo palpitante de un materialismo ensoñado y sensible, porque la única repatriación posible es en el cuerpo (cuerpo colectivo y cuerpo singular).

León desnuda los engranajes con los que el terror opera, desde afuera y desde adentro, porque el terror también se interioriza. Por eso lo necesitamos hoy, por eso lo leemos y releemos hoy. Porque León le escribió al futuro, y ahora pienso, mientras escribo estas líneas, que esa carta –es decir su escritura- no deja de llegarnos. Ahora bien, también es cierto que esa carta solo puede ser leída hoy si afecta y si retorna en las reescrituras que este tiempo histórico reclama y que nos compromete a sumar nuestras palabras, las que tenemos y las que aún no. (En el dossier de la revista Diferencias, comandado por Cristian Sucksdorf y dedicado a celebrar su figura, somos muchos quienes lo leemos y escribimos con esa viva herencia).

Pero además, León afectó a otro campo de saberes que tienen historia y que son parte del presente cultural en este país: el psicoanálisis le debe mucho a León. Por lo menos el psicoanálisis que a mí me interesa. León fue un maestro que me enseñó a detectar las omisiones, desmentidas, sepultamientos y represiones en los resortes de la teoría psicoanalítica. Del mismo modo, se dedicó a revelar los resortes patriarcales que el cristianismo y la “razón científica” implantaron en la historia del pensamiento filosófico.

Cuando un lector escribe para mostrarte un punto de vista originario, cuando te propone: lee desde aquí, lee lo que ya leíste, pero ahora desde aquí, y ese singular punto de vista lo transforma todo, tal vez, entonces, una se pregunta: ¿Cómo era leer antes?

Celebrar a León y su nacimiento en este país cien años atrás, honrarlo, es mantener esa llama apasionada y concernida a pensar al filo del presente, en la urgencia del presente.

Hablar de León, escribir acerca de él y su obra (cosas indisociables), es mezclar tiempos o, mejor dicho, entrecruzarlos. Escribo acerca de él en pasado, en presente y en futuro, porque a los muertos que no terminan de morirse los tenemos que seguir convocando.

En eso estamos, León. Celebrando tu nacimiento, la potencia afectante que ha tenido tu vida. Un siglo de presencia.

¡A tu salud!