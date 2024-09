Durante el último fin de semana, Amazon sorprendió a los argentinos y argentinas que les gusta adquirir artículos importados. Resulta que el gigante del comercio electrónico comenzó a ofrecer una tarifa plana de 5 dólares en los envíos de productos desde Estados Unidos. ¿Qué se puede comprar y cómo conviene aprovechar esta promoción?

Primero, una aclaración: Amazon no llegó ni desembarcó en el territorio nacional. Solo estableció una tarifa de envío fija por tiempo determinado y que evita pagar los costos de logística en base al número o peso de los productos.

Es una realidad que son varias las personas interesadas en comprar productos que no se encuentran disponibles en el país, como libros, artículos electrónicos, juguetes o productos de belleza. En este sentido, pareciera que la empresa fundada por Jeff Bezos busca insertarse en el territorio nacional, a pesar de la cantidad de impuestos que aún perduran en la importación.

Entre las características más "tentadoras", está la posibilidad de sumar varios productos dentro de la compra. Es decir, que se compre uno o tres artículos, la tarifa de envío seguirá costando US$ 5.

Envíos "puerta a puerta" vía courier privado

Es importante destacar que los envíos provenientes de Amazon desde EE. UU. de todas las compras serán a través del sistema denominado courier privado.

Es decir, que la logística y la llegada del producto hacia la puerta del domicilio del consumidor será a través de una empresa —como DHL o UPS— y no a través de Correo Argentino. No hay que ir a retirar nada a ninguna sucursal de la empresa estatal o de las privadas (a excepción de que el usuario no esté en su domicilio en la entrega).

La publicidad en el sitio de Amazon.

En esta línea, se aplicará el régimen de Pequeño envío vía Courier, regulado por la AFIP, y que tiene cuatro condiciones esenciales.



Se pueden traer hasta 3 unidades de la misma especie por envío . Por ejemplo, hasta puedes tener 3 pendrives. Si se supera esa cantidad, se pierde la condición de uso personal y se considera comercial/reventa.





. Por ejemplo, hasta puedes tener 3 pendrives. Si se supera esa cantidad, se pierde la condición de uso personal y se considera comercial/reventa. Los envíos no podrán superar los 50 kilos .





. Los paquetes no podrán tener un valor superior a los US$ 1.000 . Esto es importante para aquellos que deseen celulares o computadoras de alta gama.





. Esto es importante para aquellos que deseen celulares o computadoras de alta gama. Solo se pueden hacer hasta cinco pedidos por persona al año y el consumidor debe tener clave fiscal nivel 3 generada en la AFIP.

Lo que se puede comprar

Todos los segmentos, pero no todo se puede comprar.

En el sitio oficial de Amazon, hay una imagen donde se promociona la tarifa plana. Al hacer click, se abre una página con las precisiones de la iniciativa y al scrollear, están los tipos de artículos segmentados que se pueden traer al país.



Los rubros son:

PC y accesorios.

Juguetes.

Vestimenta.

Belleza.

Hogar (decoración).

(decoración). Hogar inteligente (asistentes de voz, cámaras de seguridad, bombillas y focos inteligentes).

(asistentes de voz, cámaras de seguridad, bombillas y focos inteligentes). Zapatos y zapatillas .

. Cuidado personal (irrigadores dentales, máquinas de afeitar, depiladoras).

(irrigadores dentales, máquinas de afeitar, depiladoras). Libros (no tienen impuestos)

Cocina .

. Inalámbricos (auriculares, joysticks, baterías portátiles).

(auriculares, joysticks, baterías portátiles). Deportes y fitness (relojes, máquinas, pesas pequeñas, indumentaria).

A pesar de esta cantidad de secciones, no todos los productos están disponibles. La mayoría de ellos pueden ser añadidos "al carrito" directamente si se envían a la Argentina, pero deben tener la aclaracion "envío con tarifa plana" para obtener el beneficio.

Este reloj inteligente puede ser enviado a Argentina.

Caso contrario, al ingresar a la página del ítem deseado, figura el mensaje: "No puede enviarse este producto al punto de entrega seleccionado. Selecciona un punto de entrega diferente".



El Apple Watch y todos los productos de la marca no se pueden comprar.

Impuestos: por qué son tan altos

Los precios finales se componen del precio del producto, la tarifa plana de US$ 5 y un "depósito de cuotas de importación estimadas", que en algunas ocasiones puede espantar a más de uno porque son del mismo valor que lo que se esté por comprar.



La cafetera premium cuesta 335 dólares y se estiman impuesto por 300 dólares más.

Desde Amazon señalan que el monto "incluye la estimación y el pago de todos los aranceles aduaneros, impuestos y tasas en tu nombre (Tarifas de importación) ante las autoridades aduaneras correspondientes".

Sin embargo, reconocen que "es posible que no represente el monto real que se pague a las autoridades de la aduana" y que de no corresponder o si las tasas de aduana son menores, se hará un reembolso y se notificará por mail.

"Si corresponde algún reembolso, se te reembolsará automáticamente la diferencia al método de pago que utilizaste para el pedido. Recibirás un aviso por correo electrónico en el que se confirma el monto del reembolso", detallaron.

Cómo conviene pagar: dólar tarjeta o dólar MEP

En caso de que un usuario decida ir por la compra, la misma se concretará a través de tarjeta de crédito únicamente, pero hay dos caminos a elegir para pagar el saldo en dólares del gasto.

Por un lado, si se decide pagar en pesos, el banco emisor cobrará el precio total al valor del "dólar tarjeta" que incluyee el Impuesto PAIS y demás percepciones que correspondan (Impuesto a las ganancias e ingresos brutos según la jurisdicción). Actualmente, la cotización actual de este tipo de divisa es una de las más caras y ronda los $1580.

La opción "mas conveniente" de abono sería a través de dólar MEP, conocido también como "dólar bolsa", cuya cotización surge de la compra de un bono financiero en pesos y la venta de este mismo utilizando su especie en dólares, operando siempre dentro del mercado argentino.

Con un valor de $1200 por dólar, a quienes ahorren a través de billeteras virtuales o bancos, se recomienda pagar el saldo en dólares (desde homebanking si el consumidor tiene caja de ahorro en dólares) entre el cierre y vencimiento, y de esta forma ahorrar que el banco "pesifique" la deuda en dólares. Luego de efectuado el pago, se debe solicitar el "stop debit".

Recomendaciones finales

Para comprar con tranquilidad y aprovechar la promoción lo mejor es considerar las siguientes cuestiones:

Verificar que el producto deseado pueda ser enviado al país. No todos los envíos vienen a Argentina, generalmente Amazon figura como vendedor.

No todos los envíos vienen a Argentina, generalmente Amazon figura como vendedor. Los libros y revistas no tienen impuestos , pero no todos están disponibles.

, pero no todos están disponibles. Comparar : si hay un producto que se vende en la Argentina, chequear si es más barato. Algunas tiendas nacionales o virtuales ofrecen cuotas sin interés y promociones bancarias con tarjetas de crédito.

: si hay un producto que se vende en la Argentina, Algunas tiendas nacionales o virtuales ofrecen El monto que se paga en Amazon es en un solo pago.

La opción "más barata" es pagar el saldo con dólar MEP.

Ante el aumento de pedidos, los envíos pueden demorarse.

Las empresas de courier (DHL o UPS) se encargan de hacer el trámite y pagar todo con lo que te cobran inicialmente. Si se compra, solo queda esperar.



