Este miércoles, el secretario general de LA Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, denunció que el Gobierno nacional utiliza el reclamo salarial de los trabajadores para impulsar la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Fue durante la protesta de trabajadores de aviación y transporte frente al Congreso. Allí, el líder de los aeronavegantes aseguró que el Ejecutivo forzó el conflicto para ahogar a la empresa y a sus empleados, ya que desde diciembre pasado nunca hubo una convocatoria a una negociación paritaria y los salarios están 72% por debajo de la inflación.

"Las huelgas y asambleas que hicimos las avisamos con hasta 15 días de anticipación. Hay mucha mentira del Gobierno y del presidente de la empresa. Además, hay un Gobierno que tiene que garantizar los servicios, que tiene las herramientas y no las utiliza", argumentó Brey, en diálogo con la 750.



El conflicto salarial

El pedido inicial para destrabar la negociación fue del 25%, a pesar de que desde los sindicatos aseguran que les corresponde un 72%. "En un acto de racionalidad, sabiendo lo que está pasando en el país y la mayoría de los argentinos, pedimos un 25. Nos ofrecieron un 0% para junio", reveló el titular de los aeronavegantes.



Brey apeló a la solidaridad de la población y extendió un pedido de disculpas a los usuarios por el recrudecimiento de las medidas de fuerza. Según explicó, las asambleas se realizan siempre con un margen de entre 10 y 15 días de anticipación para morigerar el impacto en el público general. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo, que debería funcionar como mediador, brilla por su ausencia.

"Pedimos disculpas, a nadie le gusta hacer una medida de fuerza. Sepan que nosotros hemos llegado a esta situación después de meses y meses de negociación, desde noviembre que estamos negociando, hemos agotado todas las alternativas posibles y nunca hemos tenido una solución", lamentó Brey.

En línea con el secretario general de aeronavegantes, una comisaria de cabotaje regional de la companía nacional, Alejandra Casares, dialogó con el móvil de la 750 en Congreso y reveló cómo se vive el conflicto salarial desde adentro: "No me gusta hablar de las intenciones que tienen los otros porque no los conozco. Lo que sí veo es a mis compañeros que, día a día, lo único que quieren es que esto se solucione para volver a trabajar dignamente y volver a cobrar un sueldo digno", manifestó.



Otra vez sopa

Mientras tanto, el Congreso avanza en un plenario de comisiones para motorizar un proyecto que busca desnacionalizar Aerolíneas Argentinas. La manifestación de este miércoles fue convocó bajo la consigna "No a la privatización de nuestra aerolínea aérea de bandera".



"Era lo que sospechábamos. Hoy no tenemos más sospechas", manifestó Brey, respecto de lo que definió como una estrategia del Gobierno para privatizar la empresa estatal.

"Un conflicto salarial escaló a un conflicto inentendible para nosotros, había una intencionalidad política que era conseguir consenso en la opinión pública y traer este proyecto para intentar privatizar la empresa. Nada nuevo que los argentinos no sepamos", coincidió el representante de aeronáuticos, Pablo Biró, también presente en la manifestación frente al Congreso.

Y continuó Brey : "Sabemos lo que fueron las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, con experiencias nefastas. Por lo tanto, nos oponemos. Pero también decimos que cualquier proyecto que se quiera tratar o debatir debe hacerse seriamente y no dentro de un conflicto paritario".



Sin la aerolínea de bandera, el país quedaría completamente desconectado ya que Aerolíneas tiene el 75% de las operaciones de cabotaje. Desde los gremios destacan, además, que Argentina es el octavo país en el mundo en extensión territorial, que la densidad poblacional es muy baja y que esto representa un problema para la compañía nacional, pero que la solución, desde ya, no es vendérsela "a los amigos".

"Hasta octubre de 2023 Aerolíneas generó 8300 millones de dólares a la economía argentina, generó 110 mil puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Sólo se habla de lo que deja de generar cuando hay una huelga. Dicen que se perdieron 3 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Éramos importantes entonces? Es esquizofrénico el tema", cuestionó Brey.

Por último, el secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Rubén Fernández, señaló que Estados Unidos, un país que no tiene aerolínea de bandera, de igual manera subsidia el 75% de los vuelos de cabotaje. Y se refirió a futuras medidas de fuerza. "Que va a haber actividades no cabe la menor duda. Cuál va a ser la intensidad y la modalidad no lo puedo decir hoy porque sería una falta de respeto a los compañeros de las distintas actividades", concluyó.

(Con información de Marisol Juárez para la 750)