La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, en un plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto, que conducen Pamela Verasay y José Luis Espert. De parte del Gobierno, que intenta desde hace meses vender la línea de bandera y ahora vuelve a la carga utilizando como excusa el conflicto gremial, la defensa de la iniciativa privatizadora estuvo a cargo del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y del secretario de Transporte, Franco Mogetta.

La intención del oficialismo, con la ayuda de los bloques dialoguistas, era conseguir rápido el dictamen en base a los proyectos presentados por los diputados Hernán Lombardi, del PRO, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, para que se vote la venta de Aerolíneas Argentinas en la sesión del próximo miércoles 2 de octubre, junto a los proyectos electorales de la Boleta Única de Papel (BUP) y de Ficha Limpia.

El plenario de este miércoles se inició con un informe de Lombardi, quien, al defender su proyecto, dijo que es necesario que la privatización avance en conjunto con la política de cielos abiertos. "Ya se hizo un intento de privatización que fue fallido porque se pasó de un monopolio público a privado", opinó.

En su exposición, el diputado del PRO rechazó el argumento de que la venta de Aerolíneas Argentinas afecte a la "soberanía" y sostuvo que la "soberanía no está en tener aviones que vuelan, sino en la defensa de Islas Malvinas y en el cuidado de fronteras".

Por su parte, el diputado López, autor del otro proyecto para privatizar la aerolínea, dijo que le "parece que es muy bueno empezar a pensar en los usuarios y consumidores y no en tal o cual empresa, no importa del sector de la economía del que se trate".

El diputado de Encuentro Federal, Nicolas Massot, en tanto, expresó su apoyo a la privatización, pero pidió que "el Gobierno explique qué va a hacer con la empresa, cómo la van a privatizar", al tiempo que exigió "la conformación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones".

Los argumentos del Gobierno para privatizar Aerolíneas Argentinas

El Gobierno, que ya había intentado vender la línea de bandera con la Ley Bases, ensayó este miércoles una defensa de los proyectos privatizadores con dos argumentos: aseguró que desde su estatización en 2008 se le transfirieron 8 mil millones de dólares a Aerolíneas Argentinas y sostuvo que por los paros se pierden aproximadamente 1,5 millones de dólares por día.

Estos argumentos fueron expuestos en el plenario de la Cámara de Diputados por el vicejefe de Gobierno, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

En su turno, Mogetta señaló que los paros y asambleas que realizaron los gremios "provocando demoras y suspensión de vuelos" generaron una pérdida millonaria. "Los sindicalistas que dicen defender Aerolíneas Argentinas son los que más la perjudican. Van nueve medidas de paro, por cada medida de fuerza Aerolíneas Argentinas pierde aproximadamente 1 millón y medio de dólares", protestó.

Rolandi, en tanto, sostuvo que "desde el momento de su estatización los argentinos le pagamos a Aerolíneas Argentinas más de 8 mil millones de dólares".

"Hoy American Airlines tiene un valor de 7 mil millones de dólares, Lufthansa del orden de los 8 mil millones de dólares, la primera opera 970 aviones, Lufthansa creo poco más de 700. Nosotros en Aerolíneas Argentinas tenemos 80 aviones, todos los argentinos pagamos por el equivalente a 970 aviones y tenemos 80", agregó.

Según Rolandi, el "avasallamiento que la dirigencia de Aerolíneas Argentina realizó sobre todo el sector aerocomercial en los últimos años limitó la competencia, y hoy estamos en un mercado aerocomercial muchísimo más chico, menos eficiente y mucho más costoso para todos los argentinos".

"Esto es motivo suficiente para venir aquí y pedirles que avancemos en privatizar y sacarle este yunque fiscal al resto de la sociedad. También queremos evitar que nos hagan rehenes de los paros", agregó. En ese sentido, criticó "el despilfarro y la locura de seguir manteniendo una empresa donde nunca se le limitó el giro discrecional de fondos".

"No puede ser un lujo volar porque es una necesidad conectarse en nuestro país", añadió, por su parte, Mogetta. "Queremos que operen más empresas y así bajar los costos de los pasajes a través de la competitividad", planteó el ministro, al tiempo que destacó que "con la desregulación aérea, que ya empezó a tener sus frutos, los argentinos estamos teniendo más alternativas para volar por el país y a través de toda la región".

"Nosotros queremos que Aerolíneas Argentinas compita y con las mismas reglas que funcionan para otras aerolíneas. Hoy es una compañía que tuvo que ser asistida en 8 mil millones de dólares por el Estado Argentino. Es mucho dinero que no estamos en condiciones de entregar", reiteró.

"Aerolíneas se defiende"

Antes de iniciar la reunión, los diputados de Unión por la Patria desplegaron carteles que decían "Los Cielos no se venden" y "Aerolíneas se defiende".

Julia Strada, de Unión por la Patria, fue una de las diputadas de la oposición que se encargó de desarmar los argumentos del Gobierno, del PRO y de la Coalición Cívica para privatizar la línea de bandera.

"Lombardi dice que Aerolíneas Argentinas no es la aerolínea de preferencia para viajes de cabotaje, quedando por debajo de Flybondi y JetSmart y otras aerolíneas. No es cierto, es falso. Aerolíneas alcanzó un récord de pasajeros en 2023, 14 millones, 7% más que en 2019, y maneja el 60% del mercado doméstico y el 24% de los vuelos internacionales en transporte de pasajeros (agosto 2024). Y representa el 97% de transporte de carga doméstica ¿Dónde está la preferencia por las otras?", advirtió Strada.

La diputada de UxP también desmintió al Gobierno respecto a que Aerolíneas Argentinas recibió aportes del Estado en 2023. "Al final del año se consideraba un devengado de 40.000 millones de pesos y cuando uno se fija hoy, en el Ministerio de Hacienda, no ha sido pagado. Por ende, no se puede afirmar que Aerolíneas Argentinas recibió subsidios en el 2023", observó.

Además, recordó que Aerolíneas Argentinas tuvo una "reducción sustancial" del déficit en los últimos años. "Aerolíneas Argentinas no recibió aportes del Estado en 2023. Y venía reduciendo el déficit: de -654 millones de USD en 2020 a -247 en 2022. Para 2023 se proyectaba un superávit de 32 millones pero tras la devaluación, que incrementó sustancialmente el gasto financiero, el resultado de dio vuelta (-213 millones de USD). Si el camino es la eficiencia, es por acá. La venta de todo a lo pavote es pura ideología", dijo.

"No hace falta usar la excusa de una paritaria de 2% que están pidiendo tripulantes y pilotos que están en la puerta del Congreso para pretender vender Aerolíneas. Está quedando claro en esta comisión que es una excusa bastante berreta no respaldada en datos", exclamó.

Strada también expresó su preocupación sobre la conectividad que podría perderse tras la privatización de la línea de bandera. "Aerolíneas conecta 21 destinos de cabotaje. ¿El plan es que no se conecten más por Aerolíneas y que se autofinancien los vecinos? Hay un país en términos federales que está muy atento a lo que está ocurriendo el día de hoy", advirtió.

Esteban Paulón, diputado de Encuentro Federal, coincidió con esta última preocupación. "Se habló de la conectividad: hay 21 ciudades de la Argentina donde solo va Aerolíneas Argentinas. Tres están en mi provincia: Rosario, Santa Fé, Reconquista... ah, Reconquista lo sacaron en esta gestión... entonces agrego otra que no es de mi provincia, que es Paraná, en frente de Santa Fé. En el aeropuerto de Rosario tenemos la participación de Copa, entonces si Aerolíneas no vuela a Rosario quizás yo puedo venir a Buenos Aires vía Panamá: 8 horitas a Panamá, compro algún celular barato y vuelvo a Buenos Aires", bromeó, y reiteró: "Por eso es importante la conectividad".

Es necesario, indicó el diputado, "entender el mercado aerocomercial, que está compuesto por muchos sectores, no solamente por los trabajadores que ustedes ponen en cabeza de la responsabilidad de que hay que sacarse de encima Aerolíneas rápidamente, sino que la actividad aerocomercial es un multiplicador de la economía: impacta en turismo, en industria, en la movilidad".

"Obvio que queremos volar más y más barato. Pero eso no se resuelve solamente privatizando Aerolíneas Argentinas, no depende de sacarse de encima a una compañía. Plantear que hay que privatizar Aerolíneas Argentinas porque los trabajadores hacen un paro es como pretender que cierre el PAMI porque en San Francisco el ex interventor truchó 10 comprobantes a una pizzería. Hay que tener un ejercicio de menos vagancia intelectual", concluyó.