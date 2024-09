El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este jueves que en marzo de 2025 la Ciudad implementará en 30 escuelas un nuevo modelo de escuela Secundaria. Entre los principales cambios, se destacan que ya no se repetirá el año completo, que desaparecen las materias previas y que los estudiantes avanzarán de acuerdo a su nivel de aprendizaje.

Macri presentó el plan "Secundaria Aprende" en una conferencia de prensa, en la que detalló que en marzo del año próximo se pondrá a prueba en 19 escuelas públicas y 11 privadas -que se ofrecieron de modo voluntario a participar del proyecto- y que "a partir de 2026 se extenderá a otras instituciones de forma gradual".

"Hoy los estudiantes no están aprendiendo o aprenden poco", manifestó el funcionario, al tiempo que remarcó que este nuevo sistema apunta a que los alumnos reciban "un aprendizaje más personalizado", que los "motive y desafíe" y que "cada uno avance a su propio ritmo".

Secundaria Aprende: las claves del nuevo sistema que se pondrá a prueba en 2025

El jefe de Gobierno porteño y la ministra de Educación de la Ciudad, María de las Mercedes Miguel, explicaron que en el nuevo sistema, la escuela secundaria se seguirá organizando por años y que su duración seguirá siendo la misma: 5 años para la educación media y 6 para la técnica.

Lo que cambiará es que se pasará a un "aprendizaje por niveles". Según detalló Macri, "los grupos de alumnos siempre pasarán de año juntos", pero "como el aprendizaje va a ser personalizado, en una clase pueden convivir chicos que estén aprendiendo Matemáticas de tercero, con otros que deban Matemáticas de segundo. Todos a su ritmo".

Además, remarcó que los estudiantes "avanzarán por niveles en cada materia", pero "solo si cumplen con los objetivos". Con respecto a los contenidos, no habrá cambios en el diseño curricular. "Las materias serán las mismaa, pero desaparecen las previas", detallaron.

Otro punto importante es que ya no se repetirá el año completo, teniendo que recursar todas la materias. Con el nuevo sistema "se recuperará, únicamente, cada nivel no aprobado, un esquema similar a las carreras universitarias", destacaron. Y explicaron que los contenidos no aprobados de las materias se seguirán trabajando en el nivel "con refuerzos de tutorías docentes y en otros espacios extra clase".

Asimismo, el Gobierno porteño elaboró una guía de preguntas y respuestas para aclarar dudas sobre el nuevo sistema: