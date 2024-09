Este jueves se inició el juicio contra la Lof Winkul Mapu. En este día terminó también otro juicio por “usurpación” contra integrantes de la lof Quemquemtrew, acusados de usurpación, por la recuperación territorial del paraje Cuesta del Ternero realizada en septiembre de 2021.

Así como la represión a la recuperación realizada por la Lof Winkul Mapu costó la vida del joven mapuche Rafita Nahuel, en Quemquemtrew fue asesinado por sicarios del empresario forestal Rolando Rocco, el joven mapuche Elías Garay. Por eso subraya la Machi Betiana Colhuan: “Nos dicen violentos, pero los muertos los ponemos nosotros, las comunidades mapuche”.

El juicio contra la Winkul Mapu comenzó con el sobreseimiento de la Machi Betiana Colhuan, debido a que en el momento de los hechos que se juzgan, tenía 16 años, y eso determina la prescripción de la causa el 19 de octubre de 2023. La defensora federal de menores, Roxana Fariña realizó el pedido de prescripción, a lo que se opuso la querella de Parques Nacionales, pero fue aceptado por el fiscal y el juez.

Señala Laura Tafettani, abogada de la Gremial: “Se le dio la palabra al fiscal, que si bien no tomó lo de la prescripción, tomó el tema de que dadas las condiciones, que ella era menor de edad, retiraba la acusación. Cuando ya el fiscal es el que retira la acusación, lo único que queda al juez es plantear el sobreseimiento, y ya Betiana ahí quedó liberada. Nosotros pedimos que dado ese nuevo hecho, ella pudiera ser testigo en el juicio, cuestión que se va a decidir mañana”. Señaló también que “este tipo de conflictos territoriales no pueden tener una respuesta penal, es una respuesta que no sirve. … En este conflicto se dio un caso muy particular, que se levantó una Machi. Hacía 60 años que en Argentina no sucedía. Pero en lugar de estar orgullosos, lo que se hizo fue criminalizarla”.

La Machi Betiana Colhuan es sanadora y guía espiritual. En la cosmovisión mapuche, la Machi es tal “con su comunidad, en el territorio”. Por eso el retorno de la Machi al Rewe, el espacio ceremonial sagrado ubicado en el Lago Mascardi, no es una consigna, sino la respuesta colectiva de las comunidades mapuche en defensa de su espiritualidad, y de las posibilidades de contar con su propio sistema de salud.

Nos dice la Machi: “La base de nuestra lucha es la permanencia y la convivencia con el territorio. Eso nos hace ser mapuche, gente de la tierra, que pertenece, que convive con la naturaleza y con todas las vidas del territorio. A partir de esa base empieza la recuperación territorial, la reivindicación de nuestra cultura: nuestro idioma, vestimenta, nuestra forma de relación con la tierra y nuestra espiritualidad. Llevamos más de seis años de nuestra primera reivindicación territorial, de la recuperación del territorio ubicado a la orilla del Relmu Lafken, conocido como Villa Mascardi.

El primer golpe fue cuando mataron por la espalda a nuestro weichafe (guerrero) Rafael Nahuel Iem, el 25 de noviembre de 2017. Posteriormente fue la detención de todas nosotras, las violencias contra la comunidad ejercidas por fuerzas policiales, estatales y parapoliciales. Venimos resistiendo tantos golpes, y lo hacemos en comunidad. Somos una comunidad que durante estos años pudo fortalecer su espiritualidad, y levantar un espacio ceremonial sagrado, un Rewe, donde se retroalimenta la energía del territorio y de nosotros. Nosotros damos al territorio, y el territorio nos devuelve salud, bienestar. Es un compromiso constante. Es un territorio que vio nacer a nuestros hijos y nos toma como hijos. Somos el brote de la tierra. Hemos resistido fuerzas represivas, gases lacrimógenos, balas. En el 2022 hay un allanamiento que termina siendo un disfraz para una orden de desalojo, donde gasearon, esposaron a nuestros niños, niñas, y fuimos detenidas 7 mujeres con 15 niños y niñas. Desde ese momento empieza una organización de comunidades en defensa del territorio ancestral mapuche, del Rewe, que no es solo de esta comunidad, sino que pertenece a todo el pueblo nación Mapuche. Empieza a fortalecerse el territorio, pero al wingka, al estado y al capitalismo no les conviene. Por eso en afán de escarmiento nos detienen durante 8 meses. Se arma una mesa de diálogo del gobierno con autoridades espirituales, filosóficas, de distintas comunidades, con veedores de derechos humanos, y se logra firmar un acuerdo que nos da la libertad. Actualmente hay 2 detenidos oficiales con prisión en la cárcel, Matías Santana y Gonzalo Coña. Hace unos días, sorpresivamente, detienen a Luciana Jaramillo y Romina Rosas –embarazada de siete meses-. Posteriormente les dan detención domiciliaria. Somos llevados al banquillo de los acusados nosotros, pueblo originario, preexistente, pueblo mapuche, acusados de usurpar nuestro propio territorio y nuestro derecho a vivir. El gobierno y los gobiernos que han pasado, genocidas, racistas, lo único que quieren es exterminar a nuestro pueblo y contaminar a nuestra Mapu (tierra), con sus proyectos donde los únicos beneficiados son ellos, el Estado, los poderosos, los ricos. Nosotros entendemos que las leyes se han hecho para perjudicarnos. Ésa es mi palabra”.

La resistencia del pueblo mapuche continúa, y no se trata de acciones aisladas de cada comunidad, sino de la conciencia colectiva referida a su propia existencia como pueblo.

Luciana Jaramillo, otra de las mujeres mapuche que fueron presas junto a Betiana en octubre de 2022, recientemente volvió a ser detenida y colocada en prisión domiciliaria. La detención implicó una profunda violación a los derechos humanos. Luciana nos refiere: “En el año 2017, por una necesidad espiritual de levantar a la Machi, se inicia el proceso de recuperación territorial, en ese espacio que se encontraba en manos de Parques Nacionales. Si bien Parques Nacionales tiene un mensaje de que protegen y cuidan la flora, la fauna, lo cierto es que ese territorio estaba siendo preparado para lotear y vender. Nosotros encontramos todos los elementos con los que se lotea el espacio, y por eso creo que hay tanta molestia y ensañamiento. Es un espacio turístico, donde hay intereses inmobiliarios, y nosotros vinimos a ser la molestia. Por eso buscaron la forma de judicializarnos. Eso derivó en un desalojo el 23 de noviembre del 2017, una madrugada en donde fuimos detenidas junto a nuestros pichikeches (niños y niñas). Fuimos golpeadas, gaseadas y presas en la comisaría de Bariloche. Asesinaron a Rafa. Todo esto dentro del contexto de la recuperación territorial, lucha que estamos llevando como pueblo, no solamente aquí en Puelmapu, sino en Gulumapu. Desde entonces nunca hubo una tranquilidad plena. Día y noche se cuidó ese espacio para poder sostenerlo. Logramos el objetivo, levantamos a la Machi, pudimos afirmarnos en ese trabajo espiritual, pero nunca tuvimos tranquilidad. Tuvimos tiempos de fortaleza interna como pueblo, de vínculo con otras comunidades, que nos llevaron a afirmar nuestro pensamiento, nuestra vida. Teníamos nuestras rucas (casas), nuestras siembras, animalitos, gallinas, hasta octubre del 2022, que viene el desalojo, y la infinidad de atrocidades que cometieron. Alrededor de 15 casas fueron destruidas, y toda una vida que teníamos en ese espacio. Estuvimos ocho meses detenidas, y el resto de la gente de la comunidad en clandestinidad, que es más o menos la situación que tenemos ahora –hay pulagmien clandestinos, están los lagmien detenidos, y nosotras con Romi con arresto domiciliario-. Con este escenario estamos llegando al juicio, enfrentándolo con toda la dignidad, sabiendo que reclamamos un legítimo derecho a retornar a la tierra. Si bien este gobierno y los anteriores han faltado a su palabra, han mentido, y no se ha logrado materializar lo que fue el acuerdo, ya en esta etapa nos mantenemos con este pensamiento de no renunciar a ese espacio ceremonial sagrado que fue levantado con tanto esfuerzo, donde Rafa Nahuel dejó su sangre, y tuvimos que soportar una violencia desmedida por parte de este Estado por defenderlo. Nos mantenemos firmes, vamos a seguir luchando para poder retornar, y ojalá nuestra Machi pueda seguir desarrollando ese trabajo espiritual en ese espacio”.

Primera jornada del juicio.

Violación de tratados internacionales

Gustavo Franquet, abogado de la Gremial, advierte: “Este va a ser un juicio de alto contenido simbólico y político. El presidente de Parques Nacionales va a estar en la audiencia, va a estar también el señor Diego Frutos, persona muy violenta conocida por todos. La actitud de ambos es de provocación. La delegación de Parques Nacionales está compuesta entre otros por funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación. Lo que ha dicho el presidente de Parques Nacionales, es que lo que está en juego en el juicio es la soberanía nacional. Pero sabemos que cualquier condena a la comunidad Winkul Mapu, sería violatoria de los tratados internacionales firmados por Argentina que protegen a los pueblos originarios.”



Orlando Carriqueo, werken, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, reafirma las consecuencias posibles del incumplimiento de los acuerdos por el estado argentino. “Es un nuevo incumplimiento por parte del Estado de un acuerdo firmado por autoridades filosóficas del pueblo mapuche de Neuquén, Chubut, Río Negro, y organizaciones como el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, donde a través de una mesa de diálogo llegamos a un acuerdo en el reconocimiento de un espacio territorial sagrado para el pueblo mapuche, que es una obligación que el Estado cumpla, que significa garantizar el acceso a la medicina tradicional, y respetar la espiritualidad del pueblo mapuche. Si el acuerdo cae, sería un incumplimiento del Estado y una violación a los derechos humanos, a los derechos indígenas. En el largo plazo Argentina va a estar condenada como Estado a devolver ese territorio. En un fuero internacional, el Estado argentino no tiene ni la más mínima posibilidad de ganar una demanda que estamos en posibilidad de hacer. La idea del Estado de desaparecer a los pueblos indígenas no es nueva, siempre estuvo presente en una élite de la sociedad argentina. Los pueblos indígenas hoy nos encontramos enfrentando una violencia de las empresas extractivas que se resguardan con las modificaciones de leyes de los Estados para avalar ese atropello, que no es más que asegurar un genocidio, porque esos mecanismos los utiliza el Estado para seguir despojándonos de nuestro territorio, sacándonos de nuestra cultura y de nuestra forma de vivir. La persecución del pueblo Mapuche es una herramienta que los gobiernos utilizan para generar miedo. El gobierno de Milei lo ha utilizado con una inusitada violencia frente a gran parte de la sociedad. Por eso la militarización, el encarcelamiento, el ataque a las organizaciones indígenas, sociales, porque se busca generar terror en la población para que no proteste. Ese mecanismo tiene un nombre, se llama terrorismo de estado. Lo que sufren las pulagmien, los presos políticos como Matías Santana, es posible porque hay una elite racista y una sociedad que estructuralmente se construyó racista. El poder judicial es el brazo ejecutor del despojo de las comunidades, y falla en favor de los poderosos. Es evidente. No hay independencia judicial, nunca la hubo ni la va a haber con este sistema judicial vigente en Argentina”.

Eduardo Soares, presidente de la Gremial de Abogados y Abogadas, analiza al terminar la primer jornada del juicio: “La audiencia de hoy tuvo tres componentes muy importantes. El primero tiene que ver con las características formales de cómo nos sometieron a este juicio. Adentro de la Gendarmería, con una seguridad impresionante, donde a nosotros, los abogados de la defensa, nos revisaron tres veces, mientras veíamos que al lado nuestro pasaban Larsen, presidente de Parques Nacionales, funcionarios del Ministerio de Defensa, empresarios como Frutos, sin ningun tipo de control. La segunda cuestión tiene que ver con que se logró la absolución de la Machi. La tercera cuestión es la pobreza y la orfandad de pruebas. En esta primera jornada comparecieron testigos preventores, policías, algunos funcionarios de Parques Nacionales, con argumentos de terror, donde se contradijeron entre ellos, y los tres testigos de actuaciones dijeron cosas completamente distintas. Los funcionarios de Parques Nacionales, sobre todo uno de ellos, un alto funcionario, dijo que las comunidades indígenas son posteriores a 1936, es decir, a la creación de Parques Nacionales. Para él las comunidades empiezan cuando se las reconoce como personas jurídicas”.

Refuerza Laura Tafettani: “La intervención de los funcionarios de Parques Nacionales, muestra su ideología racista y de no reconocimiento de los pueblos originarios. El dato más llamativo es el caso de uno de ellos que planteaba de que las comunidades nacen después de Parques Nacionales. ¿Cómo va a decir una cosa tan burra?”.

La colonización continúa, y los pueblos originarios dan ejemplo de dignidad y resistencia. En la Patagonia rebelde, todos los días las comunidades mapuche tehuelche se levantan por territorio, comunidad, espiritualidad, derecho a la existencia. Sus demandas no son solo exigencias de una comunidad, sino el reclamo plurinacional de los pueblos que sienten la autonomía y la libertad como una causa de todos y todas, más allá de las fronteras geográficas, culturales y espirituales.