El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó este jueves que son 11 los detenidos en total desde el inicio de los incendios forestales en la provincia. Y reveló que uno de los detenidos en Calamuchita habría dicho que le pagaron para que quemara la zona. Asimismo, desmintió que sean 17 las personas apresadas por iniciar las llamas y descartó "a priori" que los sospechosos tengan un vínculo partidario --en relación a una fake news compartida por el propio presidente Javier Milei sobre unos presuntos militantes kirchneristas detrás del ecocidio--.

Tras la visita relámpago del mandatario nacional a la provincia con más de 47.000 hectáreas afectadas por el fuego, el funcionario cordobés enfatizó este jueves en declaraciones radiales que desde hace una semana se logró apresar a 11 personas bajo la sospecha de haber originado los focos de incendios. También reveló que algunos fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, otros liberados, y algunos permanecen detenidos.

Uno de los detenidos, cuya identidad fue resguardada, tiene 37 años y es oriundo de la localidad de La Carbonada, situada en el Departamento de Santa María. El hombre fue descubierto cerca de las 14.30 de este miércoles por un grupo de vecinos cuando, según describen los testigos, se encontraba con un encendedor prendiendo fuego la zona de la Ruta Provincial Nº228, en Villa Yacanto, Calamuchita. “Es absolutamente demencial e inexplicable que alguien vaya y de manera intencional y prenda fuego”, cuestionó.

En ese momento, los habitantes de la región redujeron a un hombre al costado del camino y dieron aviso a la Policía sobre el inicio de un nuevo foco ígneo. De esta manera, los bomberos acudieron al lugar para extinguir las llamas y los agentes policiales detuvieron al acusado de ser el responsable del hecho.

Sin embargo, Quinteros describió que el arresto se dio en un marco de grave violencia, ya que los vecinos, enfureciedos por la gravedad de la situación que se vive en la región desde hace días, intentaron agredir al hombre en varias oportunidades.

“Fue filmado por los vecinos y reducido por los bomberos. Lo tuvimos que trasladar a Córdoba porque no teníamos lugar para ponerlo porque verdaderamente lo iban a buscar. Fue realmente una situación violenta”, aseveró. El acusado está quedó a disposición de la Justicia y permanecerá bajo arresto hasta nuevo aviso.

En tanto, según reveló la señal televisiva El Doce, el acusado se enconcontraba bajo los efectos del alcohol al momento de prender fuego las inmediaciones de la ruta provincial por la zona de Yacanto. Al momento de la detención afirmó que lo "mandaron" y le "pagaron”.

La fake news de Milei duró poco y nada

De forma irónica, la imagen del presidente Milei también se quema al rojo vivo a raíz del desfinanciamiento estatal a áreas públicas esenciales clave, como ocurre con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego en estos momentos, entre otros motivos.

En este contexto, el mandatario difundió una noticia falsa en sus redes sociales para delegar el repudio hacia sus rivales. Mientras viajaba a Córdoba para sobrevolar en helicóptero el norte del Valle de Punilla, utilizó su cuenta de X para difundir una fake news y responsabilizó a La Cámpora por iniciar los incendios que azotan a la provincia de Córdoba.

El posteo original, que pertenece al usuario "@NoMePisesAr", fue replicado por Javier Milei en su propio perfil, y afirmaba que había 17 detenidos de la agrupación siendo investigados por desatar los focos ígneos en la provincia, información que desmintieron desde la Gobernación y la justicia provincial.

Según constató la agencia Noticias Argentinas con fuentes directas del entorno del gobernador Martín Llaryora, la información expresada en el mensaje “no es la que manejan ni en la gobernación ni en la justicia de Córdoba”.

“No fuimos avisados por absolutamente nadie. Ningún medio local dio esa información, y el único apresado es un hombre en Capilla del Monte y no tiene ninguna afiliación política”, aclaran al respecto.

En la misma línea, y debido al prontuario del mandatario en el uso de sus redes, remarcan: “El Presidente habrá reposteado eso de alguien que no chequeó ninguna fuente”.

Al respecto, Quinteros sostuvo esta mañana: “nada hace pensar que haya una conexión entre los distintos detenidos”. También reveló que “no se saben los motivos del incendio intencional”.

“Todo será materia de investigación, pero no hay 17 detenidos ni una relación entre los mismos”, aclaró el funcionario.

Y apuntó: “Yo no sé por qué lo inician, pero creo que este incendio en particular se intentó politizar de manera absurda. Hacer política con esto no es reedito para nadie, salvo para algún miserable que pueda ganar un puñado de votos haciendo política barata”. También remarcó que la partidización de la responsabilidad de los incendios los "hacen perder tiempo" y los "desenfocan" del "objetivo, que es mitigar y extinguir los focos".

El fiscal general Juan Manuel Delgado también debió desmentir las acusaciones replicadas por el presidente y referente de La Libertad Avanza en X.