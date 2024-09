En su editorial en La Mañana, el periodista y conductor Víctor Hugo Morales analizó la nueva reforma laboral que reglamentó el Gobierno de Javier Milei y aseguró que es una "nueva forma de esclavitud".

El editorial de Víctor Hugo

Repelente no hay, o escasea muchísimo. Pero todo es repelente, ¿verdad? Empezando por el Gobierno. Hoy amanecemos con la regla laboral que hunde a los trabajadores en la indignidad de algo que yo me permito definir como una forma de esclavitud.



No toman esclavos porque, en ese caso, tienen que darle techo y comida. Y techo y comida, para un esclavo, es más caro que el sueldo que pagan a los empleados. Son más baratos los empleados de la Argentina que los esclavos.

Y ahí están. Están esperando las cuatro de la tarde en la Casa Rosada, en Olivos, para conocer el récord de pobreza histórico de la Nación. El récord de Milei.

Repelente no hay, o hay poco, y caro. Pero repulsión y desagrado, sí.

El repelente Johnson lo fabrica solito, monopólicamente. 9 de cada 10 frasquitos que haya en el país. Por eso la AmCham quiere a esta Corte, que ratificó a uno de sus delincuentes como Presidente. Tan AmCham es su propia Corte.

Allá va el Gobierno con su récord de pobreza, Milei con ese récord. Allá con su golpiza a los jubilados, vestido de General, que se yo, camuflado, ridículo, para que se sientan también ridículos los que lo pusieron allí de una vez. Sientan ese ridículo, por favor.

Anda sobrevolando en helicóptero, el fuego, la pobreza, la represión, los mosquitos.



El Gobierno reglamentó la reforma laboral. Con eso nos levantamos hoy. Habrá que aprender a cantarle a Gardel, ¿no? Saber donde queda el Palacio de Magoya para ir a cobrar la indemnización.

Plusvalía al revés, la que nos meten estos tipos. No te pagan lo que generás con tu trabajo colectivo, con esa partecita que siempre te roban. No, te quitan la plusvalía. Ahora es de las empresas, es al revés.

El incendio de Córdoba, la ropa que se puso, como cuando fue a Bahía Blanca, ¿se acuerdan? Si le hubieran preguntado a qué fue, ‘¿A qué vine? Es que nunca vi un incendio desde arriba, desde un helicóptero. Quedó precios. Pero eso sí, arréglense ustedes como puedan’.

No quiere saludar a los bomberos. ‘No, no, no los quiero interrumpir. Pobres, que sigan trabajando’.

Pobreza récord, pantalón y campera de camuflaje, mosquitos invencibles, corporación norteamericana que sostiene a la Corte y reglamentación del ultraje a la indignidad de los trabajadores. Seis de cada siete.

Muchas gracias, eh. Seis de cada siete.

Por Rosatti, por Aerolíneas privadas, por las palizas de los miércoles, por las nuevas reglas de trabajo, por la pobreza nunca vista, por las picaduras, hasta por el dengue.

Gracias che, muchas gracias.