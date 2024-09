Tras meses de intriga y especulaciones, Max dio a conocer este jueves el teaser de la segunda temporada de The Last of Us, la serie apocalíptica que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey basada en un exitoso videojuego de principios de este siglo. Asimismo, aunque no especificó la fecha exacta, anunció que el estreno de la segunda entrega ocurrirá en 2025.

En el video que la compañía de entretenimiento por streaming compartió en sus plataformas oficiales se puede observar a Ellie y Joel, los personajes principales de la ficción, experimentando la dualidad de esa nueva vida en la Tierra producto del hongo cordycep, que infecta a los humanos y los convierte en una especie de "zombies". Por momentos hay situaciones de encuentro, ternura y esperanza en este mundo inestable, y por otros, desesperación, horror y sufrimiento.

La primera temporada de The Last Of Us contó con un total de nueve episodios que se transmitieron semanalmente todos los domingos en la señal de Max (ex HBO), desde el 29 de enero hasta el 12 de marzo de 2023.



Tras su emisión, en enero pasado, la serie arrasó en los premios EMMY y se llevó ocho estatuillas.

Noticia en desarrollo...