Mark Mylod, ganador del Emmy a Mejor Dirección Dramática por Succession, será uno de los directores de otro de los éxitos de HBO, la serie post-apocalíptica de zombies The Last Of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, cuya segunda temporada comenzará a producirse el mes que viene y se estrenará en 2025.



Según adelantó Deadline, Mylod será uno de los cinco nuevos directores que tendrá la serie -adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog y PlayStation-, junto a Nina López-Corrado (Perry Mason), Stephen Williams (Watchmen) y Kate Herron (Loki).

Todos ellos se unirán a directores que ya trabajaron en la producción, como Peter Hoar, quien dirigió el episodio 3 de la 1º temporada ("Long, Long Time"), en el que no aparecen los protagonistas de la serie y que le valió una nominación al Emmy; y a los cocreadores y productores ejecutivos Craig Mazin y Neil Druckmann. En la primera temporada hubo nueve episodios dirigidos por siete directores.

Mylod fue productor ejecutivo de Succession -que en la última entrega de los Emmy se quedó con x premios, entre ellos Mejior serie dramática-, y ganó el premio a mejor dirección por el capítulo 3 de la última temporada de la serie (“Connor’s Wedding”), en la que dirigió 4 episodios, incluyendo el primero y el último. También fue director en series como Game Of Thrones y Entourage de HBO y Shameless de Showtime.

La primera temporada de The Last of Us tuvo 24 nominaciones al Emmy y ganó ocho premios en los Creative Arts Emmy Awards, que honra a los mejores logros técnicos y del "detrás de escena" de las producciones estadounidenses.

Seguí leyendo