Tras obtener grandes elogios de la crítica, la serie The Last of Us, de HBO, comenzó a arrasar con los premios EMMY, con sus primeras ocho estatuillas ganadas durante el último fin de semana.

En el marco de una nueva temporada de premios, la exitosa tira protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, sobre el reconocido videojuego de la empresa Naughty Dog y PlayStation, obtuvo sus primeros premios en la entrega de los Creative Arts Emmy Awards, el cual honra a los mejores logros técnicos y del "detrás de escena" de las producciones estadounidenses.

Ahora, la producción, que estrenará su segunda temporada en 2025, busca llevarse los trofeos de los Premios Primetime EMMY, que reconocen a la serie en si, el próximo lunes 15 de enero.

Todos los premios de ‘The Last of Us’ en los Creative Arts Emmy Awards

Warner Bros. Discovery/HBO





Mejor Actriz invitada - Storm Reid (Riley en el Episodio 7)

Mejor Actor invitado - Nick Offerman (Bill en el Episodio 3)

Mejor maquillaje prostético

Mejores efectos especiales

Mejor diseño de título principal

Mejor mezcla de sonido

Mejor edición de sonido

Mejor edición de imagen

Cómo ver "The Last of Us" en Argentina

Warner Bros. Discovery/HBO

La primera temporada de The Last Of Us contó con un total de nueve episodios que se transmitieron semanalmente todos los domingos en la señal de HBO, desde el 29 de enero hasta el 12 de marzo de 2023.



No obstante, se puede volver a disfrutar la serie completa a través de la plataforma de streaming HBO Max, además del contenido extra de cada episodio.

