El orden de las series no altera el producto. Tal como había sucedido algunas noches atrás en los Globos de Oro y el último domingo en los Critic’s Choice Awards, Succession, El oso y Bronca se impusieron con holgura en la 75° entrega de los Emmy. Las mencionadas producciones lograron llevarse estatuillas en drama (6), comedia (6) y miniserie (5), respectivamente. Un dato marca el hándicap impuesto por este tridente ofensivo de la ficción seriada. Las mejores producciones estadounidenses del año pasado fueron reconocidas en todas las ternas posibles: dirección, escritura y actuación.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos aprovechó el número cerrado de su festejo para homenajear al pasado de la pantalla chica, y paradójicamente, casi no dejó resquicio para que hubiera alusiones al conflicto entre el sindicato de guionistas y actores en su batalla contra las productoras y plataformas de streaming. Se optó por un clima de festejo a la historia del medio. Así fue como las ternas sucedieron entre apariciones de otroras luminarias (Carol Burnett, Joan Collins, Marla Gibbs, Arsenio Hall) y cumplidos a programas históricos. Desde la Dimensión Desconocida pasando por Yo amo a Lucy, La familia Ingalls y American Horror Story, tuvieron alguna mención más o menos lograda en las tres horas que duró la transmisión.

Succession obtuvo el reconocimiento como mejor drama por tercera vez en cuatro temporadas. En el año de su despedida se aprovechó del magistral capítulo “Connor’s Wedding” que le valió los premios en guion y dirección. Por el lado de El oso y Bronca, sus showrunners -Cristopher Storer y Lee Sung Jin- tuvieron reconocimientos calcados en esas mismas categorías. De hecho, todo lo que ya se escribió sobre lo sucedido en galas anteriores podría copiarse y pegarse por la sensatez y obviedad con la que actuaron los 20 mil electores de los Emmy. En las ternas actorales, como una formación que se sabe de memoria, ganaron Kieran Culkin, Sarah Snook y Matthew Macfadyen en drama; por comedia Jeremy Allen White y Ayo Edebiri; mientras que Steven Yeun y Ali Wong recibieron sus reconocimientops en miniserie. El único resquicio para la sorpresa fue en mejor actriz de comedia donde se impuso Quinta Brunson (Abbott Elementary) por sobre Natasha Lyonne (Poker Face) y Jenna Ortega (Merlina). Además del merecidísmo galardón a Paul Walter Hauser (Black Bird).

La única referencia a la huelga que sacudió a la Industria audiovisual, vino con uno de los dos premios a Last Week Tonight with John Oliver. La cara visible del late night dio lugar a que una escritora de su equipo tomara el micrófono. “Quiero agradecer a los que nos apoyaron durante la huelga de escritores. Nos apoyaron a todos de todo corazón, aunque un tercio de nosotros somos molestos. También queremos agradecer a nuestro sindicato, la WGA, y a todos los demás sindicatos que apoyaron con tanta solidaridad. La huelga se sintió larga. No me sentí sola”, lanzó la guionista Sofía Manfredi. El envío encabezado por el británico, por otro lado, obtuvo el primer galardón en la historia de estos galardones como programa de variedades guionado. Se trata de un abonado a esta premiación. al igual que RuPaul’s Drag Race que venció por octava vez consecutiva como mejor reality o programa de competencia.

El equipo de El Oso (Imagen: AFP)

Al presentador de la gala se lo notó cómodo en su faena. Anthony Anderson apeló a la esencia cotidiana del medio y su relevancia para la cultura afroamericana. Si hace algunos años se volvió viral el hashtag #OscarsSoWhite, el intérprete de Black-ish se dio el gusto de llamar cariñosamente a esta gala los “Emmy chocolate”. Tan familiero que su propia madre tuvo una actuación destacada en la gala. La mujer era la encargada de vigilar que los ganadores no se excedieran con sus discursos sobre el escenario del Peacock Theater de Los Angeles. “Sean breves porque en vez de música de salida van a tener a mi mamá gritando”, dijo el host y la mujer cumplió un par de veces con el mandato. La más resonante –y menos graciosa- fue con el premio para Jennifer Coolidge, quien repitió estatuilla por su alterego Tanya McQuoid (The White Lotus). Esta vez no la dejaron lucirse con lo que mejor le sale: su arsenal de capocómica en el zafarrancho de la improvisación.

En el poroteo final, HBO Max, con sus nueve galardones, le sacó una cabeza a Netflix que igualmente tuvo una apreciable cosecha con seis premios. Aunque la velada del lunes se destacó por su mirada y -auto-congratulación hacia lo que ya no es. Muchos de estas palmadas fueron para envíos previos a la llamada “era dorada de la tevé”. Así fue como figuras de All In the Family, Los Soprano, Yo amo a Lucy, Saturday Night Live, Grey’s Anatomy, Cheers, Ally McBeal, por mencionar algunos, fueron encargados de revelar los nombres de los ganadores en sets recreados para la ocasión. En definitiva, si los Emmy se colaron en “la temporada de premios”, la melancolía hizo lo propio en la era del streaming.

Todos los premiados





Serie de drama: Succession

Actor en drama: Kieran Culkin (Succession)

Actriz en drama: Sarah Snook (Succession)

Actor de reparto en drama: Matthew Macfadyen (Succession)

Actriz de reparto en drama: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Guion en drama: Jesse Armstrong por Succession. Episodio: “Connor's Wedding”.

Dirección en drama: Mark Mylod por Succession. Episodio: “Connor's Wedding”.

Miniserie, película o antología: Bronca

Actor en miniserie, película o antología: Steven Yeun (Bronca)

Actriz en miniserie, película o antología: Ali Wong (Bronca)

Actor de reparto en miniserie, película o antología: Paul Walter Hauser (Black Bird)

Actriz de reparto en miniserie, película o antología: Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Dirección en miniserie: Lee Sung Jin por Bronca. Episodio: “Figures of Light”.

Guion en miniserie: Lee Sung Jin por Bronca. Episodio: “The Birds Don't Sing, They Screech in Pain”

Serie de comedia: El oso

Actor en comedia: Jeremy Allen White (El oso)

Actriz en comedia: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Actor de reparto en comedia: Ebon Moss-Bachrach (El oso)

Actriz de reparto en comedia: Ayo Edebiri (El oso)

Dirección en comedia: Christopher Storer por El oso. Episodio “Review”.

Guion en comedia: Christopher Storer por El oso. Episodio “System”.

Programa de entrevistas: The Daily Show With Trevor Noah

Reality o competición: RuPaul’s Drag Race

Programa de variedades guionado: Last Week Tonight with John Oliver

Guion en programa de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Especial de variedades: Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium