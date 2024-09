En su 5ª edición, el ciclo Noches de Piano -que organiza Más que Dos Producciones- reunirá presencias notables y dedicadas a celebrar al piano desde géneros concomitantes y distintos: tango, folklore, jazz, música contemporánea. Este sábado a las 20, Teatro El Círculo (Laprida 1223) recibirá las presencias de Lilia Salsano y Daniela Salinas, Lucas Querini Grupo, Pablo Juárez, Joel Tortul, y Rowina Casey Cuarteto; en la que será una celebración musical alrededor del querido instrumento.

“Hay encuentros semejantes, pero siempre es difícil que se mantengan en el tiempo; ésta ya es la quinta edición y lo celebro, porque es un proyecto disfrutable y va a llenar el alma a quienes asistan”, comenta Lilia Salsano a Rosario/12. “El piano puede cubrir todo el espectro de sonidos, desde el más grave al más agudo, así como una orquesta sinfónica. Nosotras, con Daniela Salinas, tocaremos a dos pianos unos arreglos de Piazzolla; ¡y es verdaderamente increíble escuchar a dos orquestas sonando en vivo!”, continúa.

Según Pablo Juárez, “un encuentro de pianistas siempre y en cualquier marco es bienvenido, porque aporta una gran diversidad, y en este caso desde la mirada y el bagaje personal de cada uno. En mi caso, voy a tocar composiciones mías, de mis cuatro discos, pero también otras nuevas. Abarcará Argentina, Brasil y Estados Unidos: Cuchi Leguizamón, Egberto Gismonti y Miles Davis, más mis composiciones; así que encantadísimo de tocar estas músicas y en El Círculo”.

Para Joel Tortul, “estos encuentros son los que te motivan y te hacen compartir con los pares, es importante porque genera un equipo y una tribu; con Juárez y Querini somos amigos y compañeros, hemos crecido y estudiado juntos, y eso hace que el desarrollo artístico de cada uno no sea solitario. En la música popular, cada uno forma parte de un momento histórico, y estos encuentros están hechos para crecer y para que la música tenga movimiento. Voy a hacer algún clásico de Troilo como ‘Che, bandoneón’, la cueca ‘La arenosa’ del Cuchi Leguizamón, un tango -‘Salganeado’- con Martín Tessa de invitado, un chamamé que habla de mi infancia, además de zambas, chacareras, vals, géneros bien populares”.

“Para mí es un evento muy especial -explica Querini-, porque la producción de Noches de Piano confió en mi trabajo desde la primera edición. En este caso elegí participar con el quinteto, porque con ellos inicié este vínculo de música y amistad también a partir de Noches de Piano. El repertorio será música original, que compuse para este nuevo proyecto, en donde intento vincular la tradición tanguera a los paisajes y los sonidos del litoral, que incluye a toda la Cuenca del Plata, en donde hay elementos en común en músicas como la chamarrita, el rasguido doble, el tango, la milonga, y el choro brasilero”.

La cantante Rowina Casey se presentará por primera vez. “En mis formaciones elijo al piano porque me apasiona, su riqueza es total y tengo un enamoramiento con todo lo que es el piano. Es el instrumento que complementa mi trabajo, y como cantante saco mis tonalidades en el piano. Vamos a hacer standards de jazz, de obras de Gershwin, Michel Legrand, obras que hicieron voces famosas como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nat King Cole, y que también tomaron artistas como David Bowie, Bryan Ferry o Joss Stone”. Rowina Casey Cuarteto está integrado por Agustín Sánchez Adamo en bajo eléctrico, Bruno Razionale en batería, y Agustín Spina en piano.

En relación a cómo y cuándo el piano llego a cada artista, las anécdotas son variadas y en algunos aspectos coincidentes: “El piano entra en mi vida cuando era muy chico. En mi casa siempre se escuchó música y muchos vinilos de diferentes estilos: música popular argentina, de Brasil, Uruguay, jazz, música clásica, rock. Pero el piano entra a través del video clip ‘Imagine’, de John Lennon con el piano blanco. Ahí tuve un despertar, y quise tocar este instrumento”, recuerda Juárez. Para Querini, “el piano aparece en la casa de mi abuelo, donde había uno con el que estudiaron mis tíos. Creo que por el incentivo familiar y la tradición, mis padres me mandaron a estudiar piano a la Escuela Remo Pignoni, en Rafaela”. Según Tortul: “En casa había un teclado que mi papa tocaba, y empezó como un juego. Vieron que me gustaba y me mandaron a estudiar. Cuando me quise dar cuenta ya tocaba el piano. Empecé a los 6 años, así que no tengo recuerdo de no tocar el piano, es como mi pelota de fútbol, surgió como un juego y eso es lo que trato de expresar en la música”.

Salsano rememora que “mi bisabuelo, Luis Ricci, vino desde Italia tocando el piano. Mirá las vueltas de la vida: él fundó un conservatorio en Rafaela y allí estudió Remo Pignoni, y en esta Noches de Piano estará Lucas Querini, que está especializado en la obra de Pignoni. El piano siempre me gustó, y en un principio era jugar. Fue siempre un lugar hermoso, de expresión, refugio, catarsis, donde buscar nuevos desafíos. Es un camino que lleva toda la vida, donde siempre se descubren nuevas vetas de uno mismo”.