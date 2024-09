El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, pidió este jueves a la comunidad internacional que deje de enviar armas a Israel para poner fin cuanto antes a la matanza de niños y mujeres en la Franja de Gaza y Cisjordania, lo que calificó como un genocidio del que, según él, toda la comunidad internacional es responsable.

"Párenlo ya. Detengan el asesinato de mujeres y niños. Detengan el genocidio. Dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede seguir. Todo el mundo es responsable de lo que pasa en Gaza", apuntó en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde hizo hincapié en que la población palestina seguirá muriendo a medida que avanza la guerra.

Abbas acusó directamente a Israel de estar detrás de la muerte de 15.000 niños gazatíes. "¿Si no fueron ellos, quiénes los mataron?", aseveró. "(Los palestinos) no se marcharán de una tierra que fue primero de sus padres y antes de sus abuelos", afirmó.

"Mientras esta guerra de agresión continúa, siguen muriendo decenas de personas y el doble siguen resultando heridas entre este pueblo sufriente de Gaza, Cisjordania y Jerusalén", recalcó el dirigente palestino, quién arremetió contra las acciones de colonos israelíes. "Están destruyendo cientos de hogares en las tierras palestinas, por no hablar de (...) las campañas para cambiar la naturaleza de Jerusalén", añadió.

Abbas, quien pidió nuevamente a Israel acudir a la mesa de negociaciones, indicó que el país tendrá que rendir cuentas antes o después. "Si considera que se va a librar de rendir cuentas está equivocado", afirmó. "La comunidad internacional debe imponer sanciones inmediatamente contra Israel. Todo esto no va a quedar impune. Esto no prescribe", subrayó.

Implicación de Estados Unidos

En este sentido, el mandatario apuntó a Estados Unidos por su papel en la guerra. "La mayor democracia del mundo obstruyó en tres ocasiones resoluciones justas en el Consejo de Seguridad, que pedían a Israel el respeto a un alto el fuego", señaló. "Estados Unidos permitió que continuará la guerra al hacer uso del veto y, además, a esto hay que sumarle que facilitó a Israel las mortíferas armas utilizadas para matar a miles de inocentes, lo que ha fortalecido aún más a Israel", manifestó.

"Este es Estados Unidos, el mismo país que votó en contra de dar a Palestina la calidad de miembro de pleno derecho en la ONU. Para ellos no nos merecemos la membresía, y no lo entiendo. ¿Cómo puede insistir Estados Unidos en oponerse a nuestro pueblo, en quitarnos nuestro derecho legítimo a la libertad, el mismo derecho que tienen otros países? No somos ni más, ni menos que el resto", sostuvo.

Tras el fin de la guerra

El presidente de la Autoridad Palestina, quien aseguró que nunca olvidará el apoyo de la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, quien murió a manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania, explicó que, una vez finalice la guerra, Palestina buscará un alto el fuego total y el fin de la agresión militar.

El plan de 12 puntos de las autoridades palestinas, apuntó, incluye la entrada de ayuda humanitaria, que debe darse de forma urgente y organizada, en cantidades suficientes. Además, espera una retirada plena y total de la Franja de Gaza. "Nos negamos a que se establezcan zonas de amortiguamiento, a que se sustraiga alguna zona. No van a quedarse un solo centímetro de Gaza", señaló.

"En tercer lugar, solicitamos que se detengan los desplazamientos forzosos y que vuelvan los desplazados a sus casas, que se les facilite una vivienda. (El primer ministro israelí Benjamín) Netanyahu quiere que el pueblo de Gaza y Cisjordania sea evacuado a Egipto y Jordania: nos negamos. Los gobiernos de Egipto y Jordania, a los que damos las gracias, no van a permitir el desplazamiento de ningún palestino ni que sean expulsados de sus tierras", explicó.

Es por ello que el mandatario palestino pidió la protección de organizaciones humanitarias que prestan ayuda sobre el terreno, para que puedan seguir trabajando. "Exigimos la protección internacional para los palestinos en zonas ocupadas", declaró.

"Lo que queremos es protección. Queremos que nuestros hijos y familias estén protegidos internacionalmente. El Estado de Palestina debe asumir sus responsabilidades en Gaza e imponer su mandato total y jurisdicción sobre Gaza, también en los cruces fronterizos. Debemos volver a esto", resaltó.

Para Abas, los únicos representantes legítimos del pueblo palestino son la Autoridad Palestina y la OLP. "Estos tendrán autoridad sobre todos los territorios palestinos, como es estipuló y como estipula el Derecho Internacional. No pedimos más, pero no vamos a aceptar menos", expresó.

En este sentido, dijo estar preparado para la celebración de elecciones. "Ya lo estábamos antes, pero Israel se niega a que las celebremos en Jerusalén. Estamos dispuestos", proclamó, no sin antes instar a la celebración de una conferencia de paz internacional en un plazo máximo de un año para lograr la aplicación de la solución de dos Estados. "Queremos que haya fuerzas de paz internacionales aprobadas por el Consejo de Seguridad que garantice la protección de ambos países (...) porque nosotros sí reconocemos el Estado de Israel y queremos una solución que aporte estabilidad y seguridad para las dos partes", demandó.