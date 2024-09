Este jueves inició en Rosario el Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina (FAA) que culminará el viernes por la tarde con la renovación de sus autoridades nacionales. Elvio Guía, quien asumió como presidente tras el fallecimiento de Carlos Achetoni en mayo, no continuará en el cargo y dos figuras se disputan el lugar. Una es Omar Barcheta, dirigente de trayectoria en la federación, que ocupó un rol preponderante durante el conflicto por las retenciones móviles en 2008. La otra candidata es Andrea Sarnari, actual secretaria gremial de la institución, que podría convertirse en la primera mujer en presidir la Federación Agraria Argentina. Una tercera lista competirá en representación de las economías regionales, aunque con menos chanches reales de quedarse con la conducción. Durante la apertura del congreso, Guía cuestionó la falta de respuestas hacia el sector e instó al gobierno a reducir la carga tributaria. “Pese a las promesas de campaña del presidente Javier Milei, al momento no ha habido cambios en las alícuotas de retenciones que pagan los productores”, cuestionó el presidente saliente.

El evento tiene como sede el Centro de Convenciones del Hotel Aristón, sobre calle Pueyrredón 762. La novedad del congreso es que finalizará con la renovación de las autoridades nacionales de las FAA, tras la repentina muerte de Achetoni en mayo, producto de un accidente de tránsito. En el cargo asumió Elvio Guía, que en ese momento lo secundaba en la conducción y que hoy finalizará su breve mandato como máxima autoridad de la institución agraria. Este jueves, la asamblea determinó los directores de cada uno de los distritos, que serán los encargados de votar hoy al nuevo o nueva presidente de la federación.

En total son tres listas, aunque dos pican en punta para quedarse con la conducción. Una la encabeza Omar Barchetta, un dirigente de amplia trayectoria dentro de la FAA. Fue secretario gremial de la institución en 2008, en pleno conflicto del campo durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, producto de la resolución 125 que fijaba un esquema de retenciones móviles. De aquella situación su imagen salió fortalecida al punto que fue diputado nacional por la provincia de Santa Fe entre 2011 y 2015, por el Partido Socialista. Su candidatura podría correr con una ventaja: viene de Alcorta, la localidad santafesina que dio origen a la histórica movilización de chacareros que derivó en la creación de la Federación Agraria Argentina.

La otra candidata con posibilidades de asumir la conducción es Andrea Sarnari, que actualmente se desempeña como secretaria gremial de la entidad. Tiene 49 años, es abogada especializada en derecho agrario y productora agropecuaria en la localidad de Bolívar (Buenos Aires). Viene de una familia con tradición en la entidad y presidió la Fundación de la Federación Agraria durante nueve años. Su elección marcaría un hito: se convertiría en la primera mujer en presidir la federación en sus 112 años de historia. También habrá una tercera lista en representación de las economías regionales, que tiene como principales figuras a Jorge Butiuk, Eliseo Rovetto y Pánfilo Ayala.

A diferencia de otros años donde la línea sucesoria estaba más anunciada, esta vez nadie se aventura a anticipar un resultado. Formalmente, el candidato del oficialismo es Barchetta. Algunos dirigentes de peso en la federación sostienen que el deseo de Achetoni era que el dirigente santafesino lo reemplace en la conducción. Sin embargo, otras líneas internas vienen impulsando la necesidad de una “renovación” dentro de la institución agraria. En esa línea se inscribe Elvio Guía, quien respalda la candidatura de Sarnari. “Lo que se van a definir son dos modelos diferentes para la Federación Agraria”, sostuvo y añadió: “Hay que ver cómo aggionamos de alguna manera la entidad a los tiempos que vienen”.

En contacto con la prensa, previo al inicio del congreso, el dirigente brindó un panorama de los desafíos que deberá afrontar la nueva conducción. Desde la institución vienen manifestando su preocupación por las altas cargas impositivas que, en un contexto climático adverso, llevaron a muchos productores a bajarse de la actividad. “Sumando todo, la carga impositiva para el productor está arriba del 60%. Hay gente que está dejando la actividad o se está reconvirtiendo en arrendatario”, expresó Guía. “Este Congreso tiene la particularidad de poder cambiar el rumbo hacia dónde queremos ir y tenemos que trabajar para aggiornarnos a los tiempos que corren. La tecnología, el capital humano y el recurso del suelo, están. Nos faltan las condiciones, las obras de infraestructura y que los gobiernos entiendan que somos un sector dinámico”, añadió.

El congreso

La apertura estuvo a cargo del monseñor Eliseo Martín que bendijo el encuentro con una oración particular. “Tú, Padre Bueno, que haces brillar el sol sobre todos y haces caer la lluvia, ten compasión de cuantos sufren durante la sequía en estos días”, leyó el arzobispo de Rosario. De la arena política, el presente lo dieron desde el socialismo la diputada nacional Mónica Fein, el diputado provincial Joaquín Blanco, y la concejala Verónica Irizar. En tanto, los Ejecutivos tuvieron sus enviados: por el Municipio participó el secretario de Desarrollo Productivo, Leandro Lopérgolo; por Provincia, el director de Lechería, Carlos De Lorenzi; y por el gobierno nacional, el subsecretario de Producción Agropecuaria, Manuel Chiappe. También estuvieron presentes el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, y el expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

En su discurso, Guía fue contundente respecto a la dura situación que atraviesa el rubro, que se acentúa en los pequeños productores y los sectores de la agricultura familiar. “La situación de los federados no ha sido buena en este período. La política implementada por el gobierno estuvo enfocada principalmente en sanear la economía, en bajar la inflación y en atender las diversas cuestiones de la macroeconomía. Por el momento, los productores agropecuarios no hemos sido lo suficientemente tenidos en cuenta”, sostuvo y agregó: “Pese a las promesas de campaña del presidente Javier Milei, al momento no ha habido cambios en las alícuotas de retenciones que pagan los productores”.

El capítulo retenciones del discurso estuvo interrumpido por aplausos. La demanda del sector en ese sentido aún no encuentra respuestas y, en algunos casos, ni siquiera interlocutores válidos. “Se puede comprender que en estos meses no haya habido condiciones para bajar las retenciones. Pero no puede pasar mucho más para que nos empiecen a dar soluciones y respuestas. Las retenciones se instauraron hace muchos años, supuestamente para pasar una crisis. Hoy la crisis es otra y mientras nosotros seguimos estando en la fila de los que aportan sin conseguir nada a cambio, otros sectores no pagan”.

Por último, Guía remarcó que la alta carga impositiva “torna inviable la producción” y disminuye la rentabilidad que, entre los productores más chicos, ya se encuentra diezmada. “Incluso atenta contra el principio que pregona este gobierno, que dijo en campaña que iba a eliminar impuestos, que defiende la propiedad privada y la no intervención del Estado”, recordó. “Desde Federación Agraria creemos que el Estado debe estar presente para resguardar a los que tienen escala más chica e igualar condiciones, no para espolear recursos de manera infinita”, finalizó.