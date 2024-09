El volante de San Lorenzo, Elian Irala, resolvió permanecer en San Lorenzo hasta fin de año y no aceptar un ofrecimiento que le había llegado desde los Emiratos Arabes. "Elián tomó la decisión de quedarse en San Lorenzo", dijo su representante, Juan Cruz Oller, quien descartó su partida en este tramo de la temporada porque cree que su destino podría ser la Premier League, luego de que Brighton haya hecho sondeos por él.

San Lorenzo pretendía siete millones de dólares por el 70% de la ficha y la oferta no superaba los cinco. "De Boca no me llamaron por Irala, pero sé perfectamente que a Juan Román Riquelme le encanta", agregó Oller respecto de un posible interés de Boca por el mediocampista.