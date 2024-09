El dirigente del Movimiento Popular La Dignidad, Rafael Klejzer, aseguró por la 750 que el país está viviendo una “descomposición social general”. Luego de que se conocieron los números pobreza del primer semestre, pidió una respuesta general de la política.



“No sorprenden los números de pobreza, me parece que son medio mentirosos, porque por ejemplo no te ponen el alquiler. Hay mucha bronca. Es la primera vez desde hace mucho tiempo, no de estos nueve meses, que hay más gente que nos apoya en la movilización que los que nos mandaban a laburar. Es un dato”, dijo.

Para Klejzer, esto tiene que ver con que “en el conurbano profundo bonaerense, donde no llega la política en términos formales, hay una bronca terrible que “va a estar expresada de acá a fin de año en luchas, en quilombos y en mucha violencia intra-comunitaria”.



“Hay una descomposición general. Tiene que haber una lectura por la política en su conjunto, no solo al programa de saqueo del Gobierno. La política tiene que hacer la lectura de que hay una descomposición social. Hay una descomposición”, enfatizó el dirigente social.

Y, con enojo, miró al propio espacio y lanzó: “Hay una derrota de la política en su conjunto. En un país que produce alimento no puede ser que los pibes se vayan a dormir sin morfar. Y la respuesta no puede ser una interna en la Provincia de Buenos Aires”, dijo en alusión a las críticas de La Cámpora al gobernador Axel Kicillof.

“También tenemos los mecanismos para resolver esos conflictos y la bronca la ponemos hacia afuera. Identificamos bien al enemigo, lo explicamos bien, y salimos para afuera. Porque no vamos a permitir que la bronca se canalice para adentro”, finalizó sobre la situación de las organizaciones sociales en los barrios.