Este sábado 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Aborto Legal, una campaña que se replica en el mundo y que nació cuando miles de feministas se juntaron en la pequeña localidad balnearia de San Bernardo hace 34 años. Fue en el V Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (Eflac). Ahí, frente al mar, se hizo un taller sobre aborto en el que participaron unas doscientas mujeres de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y también de Estados Unidos, Canadá y Holanda. En ese contexto, se sentaron las bases de la marea verde. Y justamente de eso habla el podcast Soberanas, una producción original de Anfibia y la Fundación Mujeres x Mujeres.

El podcast recorre los hitos más significativos en ese trayecto, las estrategias que tramaron las feministas y las acciones de los antiderechos. Soberanas fue recomendado en el newsletter del 6 de septiembre de Radio Ambulante, un reconocido podcast pionero en español que cuenta crónicas latinoamericanas.

“Y se hizo en un salón grande. No sé si era un colegio, no me acuerdo porque había muchos lugares donde se hacía y éramos 200, lo que es un número importantísimo de toda América Latina. Fue una cosa consensuada todo lo que se fue totalmente democrático”, cuenta la médica ginecóloga Zulema Palma sobre aquel mítico taller de aborto en 1990 en el V EFLAC de San Bernardo en el segundo episodio de Soberanas. La fecha la propusieron las brasileñas por el aniversario de la promulgación de la Ley de Libertad de Vientres.

Zulema Palma formó parte de la Comisión por el Derecho al Aborto junto a la pionera Dora Coledesky –una de las instancias de organización previas a la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

En el podcast se la escucha a Zulema leyendo la Declaración de San Bernardo, que surgió del V EFLAC: “Proponemos formar la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe para la movilización por el Derecho al aborto. Declarar el día 28 de septiembre, Día del Derecho al Aborto de las Mujeres en América Latina y el Caribe. Crear comisiones por el derecho al aborto en cada país de la región y o apoyar a las ya existentes. Lograr el apoyo de las mujeres de los países que ya cuentan con este derecho en la práctica y a su vez apoyarlas en sus luchas por mantenerlo en vigencia. Hacer campañas en cada país y conjuntamente en nuestro continente para lograr ejercitar este derecho en forma legal, no clandestina, segura y digna para cada una de nosotras”.

La memoria coral de los derechos ganados

El nombre de la producción se debe a que la idea de soberanía remite al poder sobre un territorio. “Una Nación es soberana cuando es capaz de gobernarse a sí misma de forma independiente. Nuestros cuerpos han sido en todas las épocas territorios de batallas: un lienzo donde escribir con sangre mensajes de violencia, un pedazo de arcilla para encorsetar el deseo, un mapa desde dónde reconfigurar la demografía de una población, una máquina de poblar. Nuestros cuerpos guardan memoria de ese histórico control patriarcal y nuestras memorias hilvanan también las resistencias al gobierno de nuestros cuerpos. Soberanas recopiló un poquito de la lucha por por romper las cadenas, Soberanas es una historia de igualdad y libertad”, cuenta a Las12 la abogada feminista Soledad Deza, directora de MxM, una ONG de Tucumán, que junto a Mariana Carbajal llevaron adelante la investigación para el podcast.

La editora de Anfibia, Natalia Arenas, fue la guionista. “En un contexto en el que se pone en cuestionamiento a los feminismos y se pretende restarle importancia a los logros y a los derechos conseguidos, nos pareció muy importante y hasta contestatario rescatar las voces de las protagonistas de estos 60 años de luchas”, señala Arenas. Y agrega: “Desde el principio pensamos en que Mariana fuera una narradora en primera persona que pudiera contar la historia desde adentro, como periodista y militante, pero también que en ese relato se encontrara con esas protagonistas que van haciendo una memoria coral. Y lo interesante es que todas tienen una voz singular y una historia propia para contar, pero que se reconoce en la historia colectiva. Porque en definitiva el podcast quiere significar eso: que sin la fuerza colectiva nada hubiera sido posible. Y en ese sentido creo que Soberanas intenta ser también una llamita de esperanza en este momento histórico hostil y viene a recordarnos que nunca nadie nos regaló nada y que siempre, en todas las décadas, tuvimos que pelear y ganarnos nuestros derechos”.

“Quisimos hacer Soberanas para destacar el valor de la articulación de los feminismos en distintos momentos históricos del país, frente a la oposición conservadora, y a la vez rescatar el rol de aliadas estratégicas de las periodistas feministas para defender y conquistar derechos”, señala Mariana Carbajal.

En el episodio 1 se relata la lucha por la liberación sexual y la soberanía de nuestros cuerpos remontándose varias décadas atrás: ¿Cómo se cuidaban las mujeres y personas con capacidad de gestar en esa época? ¿Cómo abortaban? ¿Quienes fueron las primeras que se organizaron y manifestaron por el derecho a decidir?

En el segundo episodio, se llega a la década de los 80: los años de la recuperación de la democracia conviven con el deseo de juntarse a conversar y debatir en los Encuentros Nacionales de Mujeres que se mantienen hasta hoy. Pero además estaban los primeros talleres autoconvocados sobre el derecho a decidir y la creación de la Comisión por el Derecho al Aborto. En los 90 tocó una difícil: el gobierno neoliberal de Carlos Menem intentó ingresar una cláusula antiaborto en la nueva constitución. ¿Cómo se organizaron los feminismos?

¿Sabías que en 2002 y por primera vez en la historia el Estado empezó a distribuir anticonceptivos gratuitos en todo el país? Esa política no cayó nada bien en los sectores conservadores ligados a la Iglesia Católica. En el tercer episodio, se rememora el nacimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y viajan a Rosario a buscar los primeros pañuelos verdes y de ahí a Tucumán a recordar la historia de María Magdalena, una mujer criminalizada por un aborto espontáneo.

El cuarto trata de la marea violeta a la marea verde: ¿Cómo se gestó en Ni Una Menos? ¿Cómo influyó el caso Belén, de Tucumán, en la lucha por la legalización del aborto?

“Llegamos al último episodio y al presente: un gobierno de ultraderecha que desmanteló políticas públicas y programas esenciales para la erradicación de la violencia contra mujeres, lesbianas, travestis y trans. ¿Cómo seguir?”, se preguntan en el podcast.