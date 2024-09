Generó situaciones de gol en el área chica, jugó con un hombre de más desde los 15 minutos y sacó ventaja de dos goles. Newell’s fue superior a Deportivo Riestra en todo y el empuje de sus juveniles sobresalía. Pero fue tan malo lo que hizo la Lepra cuando debió defender que no ganó, incluso cuando sacó nueva ventaja en tiempo de descuento. Al rojinegro le marcaron el empate con un centro de lateral y una pelota que cabeceó el arquero Arce para una espectacular volea de Benegas. Pero el resultado y la tristeza no puden esconder la actuación de los chicos: Mateo Silvetti hizo dos goles, Tomás Pérez mostró condiciones y a su ingreso el chico Pablo Altamirano se impuso en el medio.

Lunari lo cambió a Newell’s. Quedó claro ayer, más allá del insólito triunfo que se le escapó. Porque la Lepra encontró buenas rendimientos individuales y se impuso en el juego ante el local, aunque para eso fueron imprescindibles las torpezas del arquero Ignacio Arce. El uno falló al intentar tomar un centro, le ganó García y devolvió la pelota al medio de cabeza para el gol de Silvetti. En la segunda pelota que cayó el área local, de un tiro libre de Cedrés, Arce volvió a calcular mal, la pelota se la bajaron a Juan Ramírez y Pedro Ramírez lo tomó de la camiseta para evitar el gol. El defensor vio la roja y Banega desde los doce pasos marcó el segundo. En 15 minutos de juego Newell’s resolvió el partido. Y el juego lo controló a voluntad pero las veces que Riestra llegó al área de Macagno generó peligro con muy poco. Méndez lo perdió debajo del arco para el tercero y en los últimos segundos del primer tiempo Riestra llegó a un empate incomprensible.

Banega hizo uno de los goles.

Para eso fue necesario que Martino cometiera penal a Alonso, en jugada incesaria. El defensor levantó el pie para despejar, tocó el botín del delantero y Herrera marcó el descuento de tiro penal con fuerte derechazo cruzado. Sacó del medio Newell’s, perdió la pelota, Riestra la abrió otra vez por derecha, donde Martino no estaba cubriendo su posición, y Herrera atropelló para imponerse en el centro y anotar la igualdad de cabeza.

Newell’s no desesperó ante la frustración. El equipo estuvo con muchas dudas en defensa pero mostró aspectos positivos que antes no se venía. Silvetti, con dos partidos, se impuso y su titularidad ya no está en evaluación. Por derecha el chico mostró pericia con la pelota en los pies, desbordes en velocidad y participación en el juego ofensivo. García, en el área, es mucho más que Ramírez. Y al aparecer Altamirano en el segundo tiempo también sorprendió con presencia en el medio y capacidad de juego con la pelota. Es por eso que Newell’s mantuvo su búqueda constante por el gol, mientras que Riestra apostó al contragolpe. García lo perdió con cabezazo debajo del arco en una pelota que pegó en el travesaño y Alonso dejó parado a Macagno con una definción cruzada de volea que pegó en el palo.

Newell's encontró la victoria en tiempo de descuento. Silvetti recibió un centro de Calderada y definió ante Arce. El arquero atajó y en el rebote el juvenil anotó el tercero. Riestra sacó del medio y tiró algunos pelotazos. Lunari metió a Jacob, el árbitro añadió un minuto más, el local lanzó un centro al área, Arce cabeceó hacía atrás y Benegas marcó el empate con volea de derecha. Newell's no ganó en el partido más fácil que le tocó jugar en mucho tiempo.

3 Deportivo Riestra

Arce

Sansotre

Barrionuevo

Torres

Ramírez

Bravo

Goitia

Monje

Sánchez

Herrera

Brito

DT: Cristian Fabbiani

3 Newell’s

Macagno

Méndez

Velázquez

Salcedo

Martino

Pérez

Cedrés

Banega

Silvetti

García

Ramírez

DT: Ricardo Lunari

Goles: PT: 8m Silvetti (N), 18m Banega (N) de penal, 45m Herrera (DR) de penal y 46m Herrera (DR). ST: 45m Silvetti (N) y 47m Benegas (DR).

Cambios: PT: 36m Díaz y Alonso por Bravo y Brito (DR). ST: Desde el inicio Altamirano por Cedrés (N), 18m Calderara por Martino (N), 28m Villoldo por Sánchez (DR), 33m Benegas y Goya por Alonso y Herrera (DR), 35m Besozzi por Ramírez (N) y 46m Jacob por Silvetti (N).

Arbitro: Leandro Rey Hilfer

Cancha: Deportivo Riestra

Expulsado: PT: 14m Ramírez (DR)