En una semana que será más que movida para la comunidad estudiantil, el cantante Residente, el exintegrante de Calle 13, aprovechó uno de sus shows para manifestar su apoyo a la educación pública, gratuita y de calidad.

En uno de sus últimos conciertos realizados en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, el intérprete dio un claro mensaje a los casi 15.000 espectadores que fueron a disfrutar de su música.

"Yo quiero que todo el mundo allá arriba, acá en el medio y aquí abajo, brinquemos al mismo tiempo. La primera brincada la vamos a hacer en nombre de la educación pública, gratuita y de calidad", arengó el artista mientras un estadio lleno cumplía su pedido, con mucha alegría y a los gritos.









El reconocido rapero visitó el país en el marco del tour “Las Letras Ya No Importan” , para promocionar su último trabajo que cuenta con 23 temas.

Entre los artistas invitados de su producción se encuentran Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcangel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS, Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano.

Este 2 de octubre, nuevo paro universitario





Los docentes y no docentes de las universidades públicas cumplieron el viernes pasado con el segundo día consecutivo de paro nacional en defensa de sus salarios y de la Ley de Financiamiento Universitario, que el presidente Javier Milei anticipó que vetará.

A raíz del conflicto, y tras rechazar este jueves una magra oferta salarial del 5,8 por ciento para octubre del Gobierno, los sindicatos ratificaron la convocatoria a un paro y marcha federal con epicentro en el Congreso de la Nación para el miércoles 2 de octubre.

"A sólo cinco días de la marcha universitaria, el gobierno nacional convocó a una reunión paritaria en la cual ofreció un aumento salarial que está lejos de cubrir la pérdida salarial acumulada", afirmó este jueves la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Al respecto, el dirigente gremial Carlos de Feo explicó que "la propuesta está muy lejos de equiparar con los estatales porque es solo un 5,8% para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes". También indicó que la oferta "no resuelve la cuestión de la garantía salarial, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), y otros temas pendientes".

El Gobierno se mantiene en "alerta" por la segunda Marcha Federal Universitaria convocada durante su gestión (la primera aconteció el 23 de abril, y fue multitudinaria), según confiaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas al mandatario.