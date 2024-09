El discurso de Javier Milei frente a su séquito libertario en el Parque Lezama sigue dando tela para cortar. Una de sus frases en el relanzamiento de La Libertad Avanza este sábado estuvo dirigido como un dardo al poder judicial. Más específicamente, al tribunal de Casación Federal conformado por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, que está pronto a emitir su fallo contra Cristina Kirchner en el marco de la causa vialidad. "Pregúntenle a los jueces por qué no avanza. Señores jueces, teléfono”, los apretó desde el atril del acto. Horas después, trascendió que la sentencia estaría lista. El hecho no pasó desapercibido por el peronismo, que salió a denunciar al Presidente. "Esta articulación manifiesta entre grupos de medios, poder ejecutivo nacional y un sector concentrado de la justicia no es otra cosa que una impunidad sin límites. Los mismos que fogonean el odio son los que también gatillan sentencias", dijo desde su cuenta de Twitter el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martin Mena.

"Si queremos un país que garantice a su pueblo seguridad jurídica, convivencia pacífica y consolidación democrática, debemos repudiar con todas las fuerzas estas prácticas mafiosas que no solo atentan contra Cristina y una fuerza política sino que van directo a dañar el presente y el futuro de las y los argentinos. La sociedad en su conjunto necesita un sistema más justo, más transparente y no este mamarracho institucional que se ha vuelto, básicamente, un mero instrumento del poder real y permanente de nuestro país", siguió el ministro.

Antes, Milei se había cruzado por el tema con el exjefe de Gabinete Agustín Rossi. "Milei pidió la detención de Cristina. Casación responde vía (el diario) La Nación. Macri celebra. La derecha y la ultraderecha no se diferencian a la hora de la persecución a CFK. Lo que no pudieron es sacarla del corazón de nuestro pueblo", posteó Rossi. Milei, enseguida, lo cruzó. "Esqueleto obeso", le espetó, fiel a su estilo agresivo.

"Los mismos que fogonean el odio son los que también gatillan sentencias. Milei dejó un mensaje mafioso ayer en su acto y disparó la cacería mediática como antesala del próximo movimiento persecutorio del partido judicial", sumó por su parte la diputada nacional Paula Penacca.