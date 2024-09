Pablo Manavella es biólogo molecular. Se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, doctor por la Universidad Nacional del Litoral. Después se fue a hacer un posdoctorado a Alemania. Hace 10 años decidió volver al país. Se dijo que era momento de devolverle al país todo lo que le había dado con la universidad pública. Sin embargo, el ajuste y el freno en las líneas de investigación, la incertidumbre y la falta de recursos lo llevaron nuevamente a Europa a seguir con su carrera profesional.



“En este momento estoy trabajando en Málaga. El retorno siempre es desafiante. La verdad es que la acogida fue muy buena. Estaban todos muy ansiosos de recibirme y me brindaron la ayuda para que la transición fuera lo más simple posible, tanto desde lo personal como lo profesional”, explicó Manavella que ahora investiga en un instituto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español y de la Universidad de Málaga.

Para el científico es una decisión difícil y que no está atada a su deseo, una decisión que tomó porque no veía otro camino posible. “Yo llevaba 10 años desde que volví de mi postdoctorado en Argentina. Siempre tuve ofertas para regresar a Europa, pero las había rechazado. Sin embargo, al final, la situación se volvió insostenible”, contó en diálogo con la 750.

“La Ley de Financiamiento Científico nos dio mucha esperanza, porque pensamos que había un apoyo incondicional. Pero el hecho de que no se vaya a financiar en mi caso fue el último clavo en el ataúd, y me di cuenta de que priorizar la carrera y las líneas de investigación era lo más importante”, añadió.

Manavella regresó a la Argentina en 2014 “creyendo que era la manera de devolverle a Argentina todo lo que me había dado con la universidad pública". En medio del ajuste que ha puesto en marcha el gobierno, meses atrás tomó la decisión de aceptar una oferta en el exterior. "Pedí licencia en el CONICET, lo cual me costó muchísimo porque es una institución que amo. Tengo la camiseta muy puesta. Creo que es una institución increíble a nivel mundial, y siempre me sentí muy orgulloso de representarla”, lamentó el investigador.



Manavella, se especializa en el estudio de ARN pequeños, unas moléculas presentes en todos los organismos eucariotas que regulan muchos de los procesos fundamentales de la vida. El objetivo de su investigación es comprender qué sucede con los humanos, ya que cuando estas moléculas están descontroladas pueden generar enfermedades de todo tipo, como cáncer y diabetes.