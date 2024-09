En su editorial de este lunes en La García, la periodista y conductora analizó la vuelta del lawfare contra Cristina Kirchner, esta vez de la mano del Gobierno de Javier Milei.

"En este contexto de miseria planificada, la respuesta política es la causa de Cristina. Cada vez que sacan una causa de Cristina, en ese mapa que hemos denunciado, que tiene que ver con la persecución política, jurídica y mediática que se dio a conocer como lawfare, queda ahí en una nebulosa hasta que lo necesita", sostuvo Cynthia García en la 750.

"El fuero federal está corrompido. Hace mucho tiempo que son el brazo mediático de la persecución contra los dirigentes del campo nacional y popular, y contra Cristina como su máximo exponente", agregó.

En este sentido, la periodista tomó como punto de partida una publicación en X del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, en el que pone de manifiesto la injerencia de los medios hegemónicos en la persecución de la exvicepresidenta.

"El fin de semana fue el momento de los titulares de los diarios. Juan Martín Mena, en un tweet, comentó: Hoy, La Nación, anticipa en su tapa, como hizo Clarín tiempo atrás, con la 'bala que no salió y el falló que sí saldrá', un fallo condenatorio. Los mismos que fogonean el odio son los que también gatillan sentencias".

"La tríada de lo que llamamos lawfare está compuesta por el Poder Judicial corrompido, convertido en funcionalidad de persecución, los medios de comunicación hegemónicos, cuasi monopólicos, que son grupos políticos sin control democrático. No son medios de comunicación esos grupos. Las redes sociales también direccionan a esos medios", explicó.

"La concentración mediática es la madre de muchos de los problemas que tenemos. La concentración mediática afecta la calidad de la democracia. No se trata de que no haya medios críticos. Se trata de que no pueden imponer la verdad. El Poder Judicial no contiene esto", sentenció.



Asimismo, apuntó contra el presidente Javier Milei, quien en su acto en Parque Lezama, dijo 'teléfono para los jueces', porque "tiene sus hordas que hicieron un acto cuasi popular, donde habia un nucleo de seguidores del nucleo duro de La Libertad Avanza".

"Me parece bien. Lo que me parece mal es que de ahí nazcan y crezcan discursos odiantes como los que escuchamos y vimos en las viralizaciones de lo que fueron los alrededores de la marcha de ayer", sentenció.

Por último, destacó el texto del ministro bonaerense Mena, en el que remarca que hay que repudiar "estas prácticas mafiosas que no solo atentan contra Cristina y una fuerza política sino que van directo a dañar el presente y el futuro de las y los argentinos".

"Ese es el dato: están dañando la estructura central de la Argentina", cerró la periodista en su editorial.