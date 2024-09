Si “escribir es una manera de vivir”, como dijo alguna vez Gustave Flaubert, en ocasiones hacerlo es una manera de intentar atenazar un pasado que se rehusa a perderse. Dejar sentado en historias de puño y letra aquello que alguna vez fue pero que perdura en el hoy puede ser entonces un camino posible para seguir andando sin olvidar la identidad y los orígenes. Esa idea es la que parece cruzar cada uno de los relatos de El final de esta historia (Editorial Hormigas negras), el libro de cuentos, narraciones y hasta una nouvelle escrito por Juan Sebastián Ronchetti. En cada uno de los textos que forman parte del libro hay una huella identitaria, que es personal pero también social, donde se funden cuestiones como el arraigo barrial, el peronismo, la desindustrialización y hasta el Riachuelo como mucho más que una grieta hídrica que separa al conurbano sur de la “gran capital”.

Ambientados en la última mitad del siglo XX y el comienzo del XXI, los relatos de El final de esta historia tienen un denominador común: sus historias transcurren todas en Avellaneda, esa ciudad del conurbano tan cercana y lejana a la vez de la capital blanca. Una escenografía que, sin embargo, es mucho más que una referencia geográfica, ya que la mirada que los distintos relatos depositan sobre el mundo está teñida por esa ciudad bonaerense, que condiciona la vida y el sentir del autor que desde hace más de una década conduce el programa de radio "Cosa de negros" y se gana la vida al frente de la pizzeria "El chiste".

“Soy del conurbano, de Racing y peronista, es imposible que eso no aparezca en mi literatura”, le cuenta a Página/12 Ronchetti, cuyas referencias ya habían estado presentes en El primer campeón del mundo, su anterior publicación. “A veces no se dimensiona lo que significa estar del otro lado del Riachuelo, de la 'ciudad blanca', esa escisión geográfica que es mucho más que pura concavidad. El peronismo aparece en todo, pero principalmente en 'El corazón en la boca', 'La negra' y 'La huella del origen', porque allí tracé una línea identitaria en mi genealogía que va desde el cruce del Riachuelo por mi abuelo el 17 de octubre, al bombardeo del 55 visto por mi mamá (en un texto que escribimos juntos), a la actualidad donde vemos con mis hijas el monumento El Descamisado, allí en las orillas de Avellaneda y encontramos en esa grieta hídrica las huellas de nuestro origen.”

-El final de esta historia es un libro de relatos que no están aislados entre sí, sino que en su conjunto conforman un universo personal, cotidiano, escenográfico y epocal. ¿Cuál fue la búsqueda?

-Abelardo Castillo dijo que en la literatura se pone el deseo, la nostalgia, la ausencia, lo que se ha perdido o no se quiere perder. Pienso que en estos relatos -casi inconscientemente- fui completando un mapa de aquello que perdí y que quizás intento no perder, una manera de darle una estructura o un sentido a lo vivido, una manera de escaparle a tanta locura. Y que si bien parten de un universo personal, son historias que pueden ser leídas como universales. La conexión entre los relatos no fue pensada deliberadamente, como decía Nietzsche: “no confío en esos autores a los que se les nota que se han propuesto escribir un libro”. Fueron escritos desde una motivación profunda.

-La identidad personal, familiar, barrial tiene una fuerte presencia. ¿Cuánto hay de autobiográfico y cuánto de ficción?

-Todas las historias tienen un componente autobiográfico. No puedo pensar la vida y la escritura como dos cosas escindidas, pero el trabajo de la ficción es arduo. Pablo Ramos siempre nos decía en el taller la siguiente frase: “la esencia espiritual de lo vivido es lo digno de ser narrado”. Y es lo primero que tengo en la caja de herramientas cuando escribo. Uno muchas veces debe tergiversar lo real para encontrar esa esencia espiritual. Lo que importa es eso, no cómo sucedieron los hechos en la “vida real”. Uno le hace decir al personaje lo contrario a lo que dijo, porque la historia lo necesita: es lo que puede contar mejor una verdad literaria. La “verdad” en la ficción no tiene sentido. Lo dijo (Juan José) Saer: la ficción no necesita ser creída en tanto que verdad, sino en tanto que ficción.

-¿Es casualidad que en sus relatos el escritor de ficción se funda con el cronista social?

-Me resulta imposible que en mis textos no aparezca lo social, lo político y lo histórico. Mucho más hoy, “entre los ruidos de un edificio social que se desmorona”, como dijera Arlt: no puedo sentarme a escribir sin que esos ruidos me interpelen. Todo lo personal es político. En estos días donde se mueren personas cercanas porque les dejaron de entregar los medicamentos y que aún estarían vivas si les hubieran seguido dando las drogas como antes, ¿podría contar esa historia como una tragedia personal solamente, sin que aparezca lo político? Lo que sí me sucede es que empiezo escribiendo una historia personal y en el constante escribir, rescribir y corregir voy encontrando diferentes capas. O como me pasó con el cuento “El pozo”, que este año lo propuso la Provincia de Buenos Aires como lectura obligatoria para todos los sextos grados, en el que los lectores van descubriendo cosas que ni yo mismo había pensado. Si bien es un texto político, que habla de los libros prohibidos durante la dictadura, también es la historia de una travesura, de cómo era la vida de los niños en un barrio de monoblocks del conurbano en los ochenta y de mi iniciación con la literatura “para grandes”.

-Los relatos reivindican un pasado industrial que hoy parece desaparecido, en el que la vida pasaba en la calle y el mundo se limitaba al barrio. ¿Cree que faltan historias del conurbano en la literatura?

-Soy de Avellaneda, del conurbano, de un barrio de monoblocks, de fábricas funcionando y de fábricas cerradas, vi el esplendor de algunas, el cierre durante la dictadura de otras y la caída en los noventa de casi todas las que quedaban. Siempre mi vida estuvo ligada a la literatura, disfruté leer, pero por esa condición de clase creía que no me estaba permitido escribir, que la escritura era para otros, no para un pibe de un monoblock del conurbano, que a lo sumo y casi como una excepción de la historia podía hablar sobre lo que otros escritores escribían. Por eso estudié Letras en Puan, era lo máximo a lo que podía aspirar, ser Licenciado en Letras y lo conseguí. Allí leí de todo, fue maravilloso, pero también me convencí de que ese prejuicio de clase que pendía sobre mí era cierto (al menos en mi cabeza). Y no solo eso. Mi relación con la literatura está vinculada a la emoción, a un párrafo que me hace temblar y en la facultad hablaban de otras cosas. Muy valorables, pero que me dejaban en off-side, porque en los análisis se hablaba más de cómo estaba construido un párrafo o cuestiones de estilo, que de lo que decía para mí. No me alcanzaba. Pero el equivocado era yo, que fui a buscar algo que la carrera no me podía dar.