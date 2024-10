River, Racing y Lanús son los únicos equipos argentinos que pudieron meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores y Sudamericana, con el detalle no menor de que mostraron una gran efectividad a lo largo de las diferentes fases. Sin embargo, ese rendimiento fue imposible de sostener para los tres en los torneos locales, donde pelean lejos de la punta del certamen y se despidieron muy rápido en la Copa Argentina.

Con Martín Demichelis como DT, River fue el mejor primero en la Copa Libertadores al imponerse en la fase de grupos con 16 puntos. Ya con Marcelo Gallardo como director técnico, en los octavos de final le ganó los dos partidos a Talleres y en los cuartos empató en Chile frente a Colo-Colo y en la vuelta se impuso 1-0 ante su gente.

Racing, por su parte, ganó su grupo en la Sudamericana con 15 puntos y con una diferencia de 11 goles a su favor. En los octavos de final aplastó a Huachipato con un global de 8-1 (con un 6-1 incluido en Avellaneda). En los cuartos de final tenía una parada bravísima ante Athletico Paranaense, uno de los equipos que más creció en los últimos años. Tras la caída en Brasil, los dirigidos por Gustavo Costar demostraron que son serios candidatos al título y golearon 4-1 en Avellaneda, para meterse en las semifinales de un torneo internacional después de 27 años.

Por último, Lanús fue otro de los que se impuso en la fase de grupos de la Sudamericana. No conforme con esto, los ganadores de la edición 2013 eliminaron al último campeón, Liga de Quito de Ecuador, y en los cuartos de final le se impusieron en los penales en una serie durísima frente a Independiente Medellín de Colombia.

Pero en el plano local es otro el cantar e incluso todos estos equipos corren riesgo de no clasificarse a la Copa Libertadores del 2025. River está tercero en la tabla anual y estaría consiguiendo el último boleto a la próxima Libertadores, pero la derrota en la fecha 16 ante Talleres dejó más dudas que certeza y una nueva caída lo podría dejar fuera de la zona de clasificación a falta de solo 10 fechas. En la Liga Profesional marcha octavo con 24 puntos, está muy lejos del líder Vélez y ya prácticamente se despidió de la pelea por el título. Le inercia en el ámbito doméstico ni siquiera la pudo cambiar con la llegada de Gallardo: sacó apenas 10 puntos sobre 21 posibles, con dos triunfos en siete partidos.

Tampoco tuvo mucho recorrido en la Copa Argentina, con una dolorosa caída por penales ante Temperley, luego de un pobrísimo 1-1. Por eso, en caso de no clasificarse a través de la tabla anual, la otra opción es ganando la Libertadores, donde se medirá en las semifinales ante el Atlético Mineiro de Gabriel Milito.

Racing tiene un andar prácticamente idéntico al de River en el fútbol local. Pese a golear a todos sus rivales en la Sudamericana cada vez que pisó el Cilindro de Avellaneda, la "Academia" no consigue hacer pie en la Liga Profesional y pierde puntos en su casa ante rivales que en la previa parecen accesibles, como Gimnasia o Platense, con el que empató 1-1 el lunes por la noche. Esto provocó que quedara séptimo en la Liga Profesional, con 25 puntos, y cuarto en la tabla anual, que le impediría disputar la Libertadores del año que viene. En la Copa Argentina perdió 2-1 ante Talleres de Escalada en la segunda fase, para sumar una frustración enorme. En las semis de la Sudamericana no la tendrá nada fácil, ya que se las verá con el Corinthians de Ramón Díaz.

El que aparece más complicado en este recuento es Lanús, que bajo la conducción de Ricardo Zielinski marcha decimoquinto en la Liga Profesional y no estaría clasificando ni siquiera a la Copa Sudamericana del 2025, ya que se encuentra undécimo en la tabla general. En la noche del lunes, no pudo vencer a Gimnasia por más que el equipo platense terminó con nueve jugadores y jugó una hora acon un hombre de más. Pese a haberse sacado de encima a rivales muy complicados en el ámbito internacional, el "Granate" arrastra una sequía de siete partidos sin conocer la victoria. Peor le fue en la Copa Argentina, donde no pasó ni la primera ronda al perder 1-0 ante El Porvenir, equipo que deambula por el fondo de la tabla en la Primera C.

Será cuestión de tiempo para saber si esta irregularidad de los equipos argentinos se transmite en los torneos internacionales o si, finalmente, consiguen seguir mostrando su mejor nivel y alcanzan la gloria tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.