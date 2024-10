Este martes, la Justicia habilitó el traslado del cuerpo de Diego Maradona desde el cementerio de Bella Vista al mausoleo de Puerto Madero, resultado de un pedido de dos de sus hijas, Dalma y Gianinna. En el pasado esta solicitud había sido rechazada varias veces pero ahora el Tribunal aceptó el recurso y permitió el traslado hacia una zona cerca de la Casa Rosada y de acceso libre.



El fallo judicial declara que el traslado se debe hacer bajo medidas de control impuestas por el Ministerio Público Fiscal y las autoridades tendrán que ser notificadas con anticipación sobre la fecha y hora del traslado en favor de la transparencia del proceso.

El Memorial del Diez

El cuerpo del venerado astro descansará en el "Memorial del Diez" a construirse en la llamada Explanada del Bajo, cerca de la Plaza de Mayo. En octubre de 2023 los familiares de Maradona presentaron el proyecto del mausoleo. El escrito del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro dice: "…siendo que el traslado del cuerpo se requiere por razones humanitarias y emocionales, donde lo que se encuentra en juego es la concreta posibilidad de que sus deudos -y quien así lo desee- pueda acercarse al sitio de destino a brindar sus condolencias y/o rendir homenaje a su ser querido, considero que en la medida que el movimiento de los restos no afecte en modo alguno la preservación de los mismos, nada obsta a autorizar lo requerido". Esto permitirá que todo el que lo desee pueda ir a rendirle homenaje a Maradona.

Además, la Justicia aplazó el juicio por la muerte de Diego Maradona para el 11 de marzo de 2025. Originalmente iba a comenzar 1° de octubre de 2024. La decisión fue tomada tras el pedido de los defensores de tres acusados: Agustina Cosachov (psiquiatra), Luciano Leopoldo Luque (neurocirujano) y Carlos Ángel Díaz (psicólogo), a quienes se acusa de "homicidio con dolo eventual".

El fallo tiene la firma de los jueces Maximiliano Savarino, Verónica M. Di Tommaso y Julieta Makintach. Habrá dos juicios: uno por jurados para la enfermera Gisela Dahiana Madrid y los otros siete imputados enfrentarán un juicio ordinario.

Las razones de la hijas

Dalma Maradona aseguró que su padre, Diego Armando Maradona, "no tuvo una muerte digna" y anunció que tanto ella como su hermana Giannina estarán presentes en las audiencias del juicio que investiga el deceso del astro futbolístico.

"Mi papá no tuvo una muerte digna y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", advirtió la hija del Diez al salir de su programa "Un día perfecto", que se emite por Radio Metro.

"Sé que no transé con las personas que estaban involucradas con la muerte de mi papá. Por orden de alguien o por ser unos ineptos no hicieron su trabajo. No puedo nombrar a nadie", añadió Dalma, quien afirmó que si bien son ocho los imputados en la causa, "son más las personas involucradas" en el fallecimiento de su padre.

"Ojalá sea un juicio digno. Gianinna y yo vamos a presenciarlo. Queremos estar presentes en las audiencias. Sé que los audios y chats no los va a hacer ir a la cárcel pero habla de quiénes son", reflexionó, en alusión a los chats que salieron a la luz en los que algunos de los imputados hablaban sobre Maradona, su entorno y su estado de salud.