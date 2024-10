La jueza Civil y Comercial Nº 10 de la ciudad de Santa Fe, Romina Kilgelmann, rechazó la cautelar del bloque Somos Vida de la Cámara de Diputados provincial, que encabeza Amalia Granata, por la cual pedía la nulidad de la votación de la reforma previsional aprobada el 12 de septiembre pasado. Además de avisar que apelará el fallo, la diputada provincial más mediática cuestionó al gobernador Maximiliano Pullaro en twitter. "Que la Patria y los adultos mayores se lo demanden! Será justicia (social), obvio, porque la real la tiene captada este monarca", escribió en X.

La presentación judicial de Somos Vida está centrado en el procedimiento que habilitó la votación. Ante la grave tensión en la puerta de la Legislatura, el diputado socialista Pablo Farías pidió una moción de orden para interrumpir el debate y votar, para luego continuar los discursos. Esto ocurrió en plena sesión, cuando había expuesto la mayoría de los bloques.

La semana posterior a la aprobación de la reforma previsional, los diputados provinciales Alicia Azanza, Emiliano Peralta, Beatriz Brouwer, Omar Paredes, Edgardo Porfiri, Silvia Malfesi y Granata promovieron una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 14.283. Como medida cautelar, solicitaron que se disponga la suspensión de la norma que ya fue promulgada.

Para la magistrada, quienes pidieron anular la votación no lograron "acreditar el requisito de peligro en la demora que invocó como fundamento de la acción judicial". El concepto "peligro de demora" se refiere a la implicancia que tiene no cautelar rápidamente el supuesto daño.

"No encuentro acreditado esa condición en los presentes obrados, atento a que la parte peticionante se ha limitado a exponer a través de formulaciones genéricas sobre el cumplimiento de tal recaudo sin invocar ni acreditar que la continuidad en la aplicación de la ley 14.283 le cause un gravamen que difícilmente pueda revertirse", fundamentó la jueza.

En el momento de la sesión, el jueves 12 de septiembre, la oposición cuestionó la votación. La situación se calentó en el recinto. Finalmente, se pasó a un cuarto intermedio y, al retomarse, se ratificaron votos y aclararon los que estuvieron confusos entre abstenciones y negativos. Según el bloque, la jueza debería declarar inválida la sesión y la Cámara llamar a una nueva reunión parlamentaria.

Sin embargo, la magistrada desestimó la cautelar. "En función de lo manifestado, y en atención a la prudencia que debe guiarnos a los magistrados y magistradas para no emitir juicio sobre la cuestión de fondo que subyace en la causa, es que cabe concluir que la medida cautelar peticionada por la parte actora deberá ser desestimada, con costas a la accionante que resulta vencida", planteó Kilgelmann.

Por su parte, la diputada Malfesi sostuvo en LT8 que "sin duda" van a apelar porque creen "que el peligro en la demora existe porque se está convalidando una ley que no tuvo los pasos requeridos para ser sancionada". La legisladora consideró que "el avasallamiento al orden institucional existe y la demora existe".

"Sabemos que el oficialismo tiene mayoría para sacar la ley, pero la tienen que sacar bien. No se puede violar un reglamento porque no estamos sentados como títeres. Somos diputados. Si esa moción no prosperó, deberían haber pedido la que corresponde. Nuestro bloque quería pedir la moción de suspensión porque hubo hechos violentos, se sentía cerca que se había roto la puerta de ingreso" a la Legislatura, subrayó Malfesi.