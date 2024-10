“Mirar desde la Argentina de Javier Milei lo que está ocurriendo en México, que está en consonancia con las políticas de varios gobiernos latinoamericanos, nos genera tristeza y nostalgia por nuestro pueblo, porque a nivel país no podemos formar parte de lo que podría presentarse como un nuevo ciclo de integración latinoamericana con México y su importancia histórica como segunda economía latinoamericana”, expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su conferencia titulada “Perspectivas económicas posneoliberales en América Latina”.

El evento, organizado por la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Tesorería de la Federación, tuvo lugar en el auditorio Cuajimalpa, en el marco de la visita de Kicillof a México, invitado especialmente por Claudia Sheinbaum para su asunción como presidenta electa de este martes.

Mientras México celebra el ascenso de Sheinbaum, quien ganó las elecciones con el 60 por ciento de los votos y se convirtió en la primera mujer en alcanzar ese cargo, Argentina atraviesa una crisis ya conocida bajo el Gobierno de Milei. Kicillof no dudó en criticar la gestión nacional, refiriéndose a ella como "bizarra y trágica", y señalando que es un gobierno "diseñado para un mundo que no existe, con un horizonte anacrónico y fuera de época".

El tema central de la charla fue la necesidad de una integración en América Latina para poder enfrentar las crisis actuales, no solo en Argentina, sino en toda la región. Según Kicillof, la solución no puede ser solo nacional, ni provincial, ni siquiera una mera reconstrucción de las "ruinas que dejará Milei". La salida, aseguró, radica en la integración latinoamericana: "No hay país que se pueda salvar solo".

El gobernador, argumentó que la reindustrialización y la redistribución del trabajo deben ser elementos clave dentro de una estrategia de desarrollo regional que permita a los países sudamericanos alcanzar una posterior integración internacional que incluya a México como segunda economía pujante de Latinoamérica. “Durante la reunión que mantuve ayer con el presidente de Brasil, Lula da Silva, abordamos el proceso de integración latinoamericana que comenzó a partir de los años 2000 con la confluencia de gobiernos que llevaron adelante políticas anti neoliberales”, recordó Kicillof.

Y, en sintonía con esta lectura, agregó que para alcanzar objetivos que primen por la integracion regional se debe "reflexionar sobre el papel del Estado con gobiernos que, como ha hecho López Obrador en México, vuelvan a revalorizar la producción, el trabajo y el bienestar de sus pueblos”.

En contraposición, Kicillof describió a la gestión del presidente Milei como "un Gobierno nacional como mínimo extraño". De acuerdo al gobernador, Nación está implementando políticas que van en contra de los intereses de Argentina y de la región. "Cualquiera que intente una política como la de Milei va directo al fracaso", sentenció.

Como dijo en varias oportunidades Kicillof, el enfoque de Milei, que se basa en la desregulación y el achicamiento del Estado, es un retroceso “peligroso” para Argentina y para toda América Latina. "Los gobiernos que son irresponsables, que gastan más de lo que tienen, que ajustan, privatizan y desregulan todo, llevan a sus países al desastre", advirtió.

Por último, el gobernador advirtió: “No sabemos qué va a pasar el año que viene, ni siquiera el mes que viene”, afirmó, en referencia a la volatilidad de los mercados internacionales y la crisis de hegemonía global.

Un acuerdo más que estratégico

La visión de Kicillof sobre la integración latinoamericana va más allá de una simple colaboración entre países: se trata de un imperativo histórico. La integración regional es, según sus palabras, la "dulce condena" de América Latina. “En este escenario, América Latina tiene la oportunidad de jugar un papel clave si logra consolidar una estrategia de integración económica, política y social", argumentó.

La integración regional, sin embargo, no es solo un ideal abstracto. Luego de la clase magistral y tal como había anticipado Buenos Aires/12, Kicillof y su equipo firmaron un acuerdo estratégico entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de México para fomentar la colaboración en áreas clave como la ciencia y la tecnología. Allí se establece que científicos argentinos y mexicanos trabajarán en conjunto para desarrollar la cadena de valor del litio y la fabricación de baterías.

Este pacto es un ejemplo concreto de cómo la integración puede tener beneficios tangibles para las economías de ambos países, especialmente a una provincia que aporta aproximadamente el 40 por ciento de todos los recursos tributarios del país, mientras que recibe solo el 20 por ciento de los fondos coparticipables. Y los especialistas en la materia así lo expresan.

Entre ellos, Roberto Salvarezza, titular de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, que en diálogo con este medio resaltó que “el proyecto con México es parte de la respuesta a varios desafíos simultáneos”. “Está el desafío de la crisis climática, donde el objetivo es evitar el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Está el desafío del agregado de valor de los recursos con los que contamos. Está el desafío de la electromovilidad. Y también tenemos por delante el desafío de cómo almacenar las energías limpias y renovables”, apuntó.

Doctor en Bioquímica, Salvarezza ocupó el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología entre 2019 y 2021, y posteriormente presidió los directorios de Y-Tec (YPF Tecnología) y de YPF Litio hasta diciembre de 2023. El convenio entre la CIC y LitioMx, la empresa estatal mexicana dedicada al litio, incluye un proyecto financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que ahora también es conocida como Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. La CAF aportará la consultoría necesaria.

Se trata de un hecho histórico en la ciencia bonaerense ya que es el primer convenio de la CIC con financiamiento externo. De acuerdo a la información a la que tuvo acceso este diario, la Comisión de Investigaciones Científicas se encarga de la investigación y desarrollo sobre energías renovables, al igual que en tecnologías relacionadas con el agregado de valor en el litio junto a investigadores del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en particular en las áreas de energías renovables, movilidad eléctrica y baterías ion litio. En este marco, la provincia de Buenos Aires lleva adelante la construcción de un Centro de Investigación en Energías Renovables en el Campus Tecnológico de la CIC.

LitioMx

En agosto de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fundó LitioMx. Para febrero de 2023, decretó que 235 mil hectáreas del Estado de Sonora se convirtieran en una reserva minera dedicada a la explotación del litio. Estas acciones fueron claves para que hoy se materialice el acuerdo con la Provincia. “Lo que estamos haciendo ahora, guardando las proporciones y en otro contexto, es nacionalizar el litio para que no pueda ser explotado por extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, afirmó en aquel momento.

La referencia al “otro tiempo” se aclaró con una frase suya en esa misma conferencia: “El petróleo y el litio son de la nación, del pueblo de México”. El petróleo fue nacionalizado en 1938 bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, una figura que López Obrador admira profundamente. Como resultado de la expropiación de las empresas extranjeras en esa época, el 7 de junio de ese año se creó Pemex, Petróleos Mexicanos.

Las proyecciones sobre las reservas de litio en la región indican que Sonora posee aproximadamente 1,7 millones de toneladas, lo que equivale al 2 por ciento de las reservas de litio a nivel global.

En su primer discurso, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum expresó: “Agradezco a presencia de 105 países que nos acompañan, es un reflejo del compromiso de Mexico con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del unidos. Hace exactamente 19 años en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia”.

Y añadió: “Hoy, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y también hoy, después de 200 años de la república y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir el destino de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas. México es un país maravilloso con un pueblo extraordinario".

El CIDE

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es una de las instituciones académicas más prestigiosas de México, conocido por su enfoque multidisciplinario y su contribución al debate sobre políticas públicas y desarrollo económico guiado por criterios de calidad internacional, según señala su misión. La participación de Kicillof en este foro no es casual, ya que la institución funciona como espacio para discutir las alternativas económicas posneoliberales en la región.

Durante su exposición, Kicillof hizo hincapié en que los modelos neoliberales fracasaron rotundamente, tanto en América Latina como en otras partes del mundo. “El capitalismo actual está en crisis”, indicó haciendo un repaso desde que estalló la crisis del 2008 hasta la inestabilidad financiera global que persiste hasta el día de hoy. Para el gobernador, la arquitectura financiera internacional no cambió lo suficiente, y los paraísos fiscales continúan siendo un problema que debilita las economías nacionales. "Si el problema era ese, lo que generó esa crisis es igual o peor", dijo.

Kicillof también apuntó que los gobiernos centrales que promueven políticas neoliberales, como el ajuste y la privatización, están empujando a sus propios países al fracaso. Indicó que la mayor parte de las economías globales operan en déficit, mientras que solo un puñado de países logran tener superávit fiscal. “¿Cómo hacen para sostener las dificultades, los problemas que tienen de infraestructura? Desregulan todo”, completó.