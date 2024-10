Tras la Marcha Univeristaria contra el veto del presidente Javier Milei, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, salió al cruce del gobierno, le reclamó al presidente Javier Milei que baje la soberbia y lamentó el veto a la ley de presupuesto universitario sancionada por el Congreso, que garantizaba la actualización del presupuesto. En declaraciones a la 750, la estudiante aseguró que la masiva movilización fue conmovedora.

"La plaza estaba repleta. En mi ciudad, Río Cuarto, ha marchado más gente ayer que en la movilización de abril inclusive, que fue de las más grandes de la historia de nuestra ciudad. Realmente muy conmovedor", sostuvo.

"El mensaje que se transmitió ayer es que estamos orgullosos y orgullosas de nuestra universidad pública. Y me parece que ayer fue importante resaltarlo en el marco de la campaña falaz, injusta, de desprestigio y mentiras que ha montado el Gobierno", afirmó.

"Hay un ejemplo que vengo contando en notas porque me parece que es importante mencionarlo. Cuando terminé de leer el discurso, veía una señora que me agitaba las manos y me doy cuenta que era Roxana, la mamá de un amigo mío, que ha sido madre soltera, ha criado a sus hijos sola, trabajando limpiando casas. Roxana hace poco tiempo recibió su título de abogada de la Facultad de derecho de la UBA. Soñó toda su vida con ser abogada y hoy está dando sus primeros pasos en el campo laboral en Derecho. Y ayer, las plazas de Buenos Aires y de todo el país estaban llenas de Roxanas", contó.



"Lo primero que hay que decirle al Gobierno es que tiene que parar con la soberbia, porque la soberbia y la necedad le están impidiendo entender el mensaje que la sociedad le está dando", dijo.

"Vengo de una ciudad donde Milei ganó con el 75% de los votos el balotaje. Las calles ayer estaban llenas de gente que lo había votado, pero que está necesitando que ponga un límite, que se fije cuáles son las prioridades. No se puede ensuciar, embarrar, deslegitimar a una de las instituciones públicas más prestigiosas y más valoradas socialmente que tenemos hoy en Argentina, no solamente por toda nuestra comunidad, sino que es reconocida regional e internacionalmente", agregó.

"Es tan grave la reproducción del discurso del Gobierno, que después es muy difícil dar marcha atrás cuando uno rompe una institución tan valorable. Es un modelo que los países miran, admiran, que hoy todo el sistema educativo superior en América Latina está intentando avanzar en ese sentido, no retroceder. ¿Cómo vamos a salir de la crisis en la que estamos si no invertimos en educación pública?", concluyó.