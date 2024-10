Con Mauricio Martínez y Jaminton Campaz aún sin entrenar con normalidad, Matías Lequi se inclina a probar en la práctica de fútbol de hoy la formación sin cambios para visitar el lunes a Defensa y Justicia. La duda descansa en la vuelta de Marco Ruben o la continuidad de Enzo Copetti.

Conforme con la actuación del equipo en la victoria ante Vélez, Lequi no está dispuesto a disponer de los regresos de Martínez y Campaz si no se muestran en plenitud física. Ninguno de los dos se recuperará a tiempo para jugar en Florencio Varela por lo cual el entrenador no prevé cambios en la formación. Aunque la confirmación está sujeta a los entrenamientos de fútbol de hoy y mañana en Arroyo Seco.

La única duda que hay sobre la alineación que venció al puntero es la permanencia de Copetti, quien no encontró aún su lugar en el juego del equipo y está lejos del nivel por el cual se lo contrató meses atrás. La aparición de Ruben en ataque es una posibilidad a definir en los próximos entrenamientos. Central visitará a Defensa y Justicia el lunes a las 18.45 con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

En cuanto a la salud de Omar Palma, el ídolo canaya permanece internado en el Hospital Italiano en la sala de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria y pronóstico reservado. Su cuadro es crítico aunque evoluciona de la cirugía de la que fue expuesto el lunes sin presentar complicaciones.