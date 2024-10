La Cámara de Senadores de Salta aprobó ayer por unanimidad una declaración dirigida a legisladores y legisladoras representantes de la provincia en el Congreso Nacional para pedirles que rechacen el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.



La iniciativa había surgido como una manifestación del senador Walter Wayar (de Cachi) pero se convirtió rápidamente en proyecto de declaración, y se presentó con el acompañamiento de 16 legisladores, una amplia mayoría.

En su texto, expresa el "más enérgico repudio a la decisión de veto por parte del Poder Ejecutivo Nacional, al proyecto aprobado por amplias mayorías del Congreso de la Nación" de financiamiento universitario y que implicaba "no solo la defensa del Derecho a la Educación conforme lo preceptuado en nuestra Constitución Nacional, sino también, una de las mayores conquistas que tenemos como país, que es la educación pública, gratuita, y de calidad".

La declaración califica al veto como una "afrenta" que implica "un grave retroceso en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria" e insta "a los representantes legislativos de la provincia de Salta en el Congreso de la Nación, sin distinciones partidarias, a rechazar el veto y así garantizar el presente y futuro las y los argentinas".

La senadora Alejandra Navarro (Anta) cerró las intervenciones antes de la aprobación por unanimidad. "Defiendan nuestra universidad y la posibilidad de futuro de nuestros jóvenes, y si así no lo hacen seguramente el pueblo se lo reclamará”, pidió y advirtió a legisladores y legisladoras nacionales. “No nos abandonen, esta es la lucha de todo el pueblo argentino”, insistió.

Antes recordó que la ley de financiamiento universitario se aprobó en Diputados con 143 votos a favor y 77 en contra, una forma de poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta el oficialismo nacional para blindar el veto. También recordó que el financiamiento del sistema universitario público nacional tenía hasta 2023 solo el 0,7% del presupuesto nacional; la gestión de La Libertad Avanza lo bajó al 0,5%.



Wayar, que presentó el proyecto, felicitó "a un pueblo que marchó". "La educación pública va a ser defendida a rajatabla”, agregó antes de reclamar a los representantes de la provincia ante el Congreso de la Nación, "sean del partido que seasn", que respeten esta decisión: “decían defender la universidad. Y ese es un mandato del electorado, no traicionen ese mandato”, exigió.

El senador cacheño dijo que "los pocos legisladores que sacó Milei, que ya hablaba de destruir el estado, que ya hablaba de vender la patria", pueden votar "como quieran". "Pero los demás no, ni los del PRO, ni los de la Unión Cívica Radical, menos los que se dicen peronistas, podrían estar avalando el veto al desfinanciamiento de nuestra universidad", sostuvo antes de advertir: "Ya se equivocaron algunos con los jubilados, ya traicionaron algunos a los jubilados, no traicionen al pueblo argentino, no traicionen su mandato, no traicionen a la educación pública, no traicionen a la universidad nacional argentina y los salteños, no traicionen a la UNSa”.

La educación ha hecho grande al país

Esteban D’Andrea (Chicoana) resaltó que "muy pocos temas" unen al país como la defensa de la educación pública. E hizo un repaso histórico por la institución de la educación pública gratuita en el país.

Ya en el gobierno de Faustino Sarmiento, de 1868 a 1874, se instauró la ley de enseñanza primaria gratuita, y “comenzó a cimentarse este país. Y tenía absolutamente claro que la educación era el futuro, era el horizonte que debía perseguir una nación que debería crecer con bases firmes”, sostuvo.

En 1949 (gobierno de Juan Domingo Perón), con un decreto refrendado por ley de 1954, se sancionó la universidad gratuita, recordó. “Un país que se precie de ser justo debe tener leyes que den una igualdad para todos, y sobre todo, de posibilidades. Esto ha posibilitado que personas de cualquier estrato social hayan logrado a ser profesionales", creo que "esto es lo que ha hecho grande realmente a nuestro país", subrayó antes de opinar que en lugar de estar debatiendo el desfinanciamiento universitario, "tendríamos que estar discutiendo como mejoramos nuestra educación pública”.

En este sentido afirmó que “hay que entender y diferenciar perfectamente en un presupuesto qué es un gasto y qué es una inversión", porque "la educación es una inversión, no es un gasto".

Miguel Calabró (La Caldera) también recurrió a la historia nacional, "desde el nacimiento de la patria, de Sarmiento a Yrigoyen, de Mitre a Perón", para dar cuenta del aporte de la educación en el desarrollo del país y de los ataques que sufrió de parte de gobiernos arbitrarios.

En su caso, nombró uno a una a legisladores y legisladoras nacionales, Pamela Calletti, Yolanda Vega, Pablo Outes, Emiliano strada, Carlos Zapata, Emilia Orozco, Juan Carlos Romero, Nora Giménez y Sergio Leavy, que “se pongan el poncho al hombro y rechacen este veto, insistan con la ley de financiamiento educativo”.

De manera extraordinaria, también intervino el senador Mashur Lapad, que esta presidiendo la sesión. “La universidad pública es algo de todo el pueblo argentino", aseguró. "Miren si no va a ser importante, y si este senador no va a estar acompañando, que en (el departamento) Rivadavia tenemos una sede de la UNSa (Universidad Nacional de Salta), en Santa Victoria (Este), un lugar tripartito, uno de los lugares de mayor pobreza de la argentina y, sin embargo, nuestra universidad pública ha dado la posibilidad para que nuestros jóvenes puedan tener una carrera universitaria”, afirmó.