Según informan medios como el británico Mailsports y el periodista Tariq Panka del New York Times, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) reducirá la sanción impuesta a Paul Pogba por dar positivo en un control antidoping. Los 4 años de suspensión establecidos por la Fiscalía Antidopaje italiana se reducirían a 18 meses.

¿Qué le pasó a Pogba?

Tras la victoria 3 a 0 de la Juventus ante Udinese del 20 de agosto de 2023 por la fecha 1 de la Serie A, y a pesar de no haber jugado ni un minuto ese día, Paul Pogba fue elegido para someterse al antidoping posterior al encuentro. El resultado fue positivo para DHEA, una hormona que aumenta la testosterona. El futbolista pidió una segunda prueba, pero esa también dio positiva.

El argumento del jugador fue que no fue su intención doparse y que no sabía que el suplemento que ingirió contenía esta hormona, pero las autoridades no se lo creyeron. Este no es un detalle menor, pues en caso de que la Fiscalía Antidopaje considerará que realmente fue un error involuntario, la sanción se podría reducir considerablemente.

Lo más probable es que Pogba haya intentado comprobar esto en su apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), el máximo órgano internacional de arbitraje para dirimir disputas deportivas, que reducirá su sanción de 4 años a 18 meses. Como el francés ya cumplió un año de suspensión, podría volver a jugar en marzo de 2025.

¿Qué es DHEA?

Pogba sufrió un sinfín de lesiones de todo tipo desde 2017 que lo han alejado de las canchas, como desgarros y distenciones musculares, entre otras. La hormona DHEA es producida por el cuerpo de manera natural y ayuda a producir, por ejemplo, testosterona. Aunque los estudios no lo avalan completamente, la presencia de esta hormona es muy común en suplementos que se ingieren con el objetivo de reforzar los músculos. La WADA (Agencia Mundial Antidopaje) prohibe a los atletas su ingesta.

La carrera de Paul Pogba: de gran promesa y futuro balón de oro al ocaso

Paul Pogba llegó a las categorías juveniles del Manchester United en julio de 2009, procedente del Le Havre de Francia. A mediados de 2012, a sus 19 años y tras no jugar muchos minutos en el primer equipo de los Red Devils, firmó contrato con la Juventus. Inmediatamente se ganó un lugar en el equipo titular del conjunto italiano, en el que ganó la Serie A y la Supercopa de Italia en su primera temporada.

En un plantel plagado de estrellas como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo o el propio Carlos Tévez, un joven Pogba comenzó a destacarse como figura y llamó la atención de los principales clubes del mundo, entre ellos el Real Madrid. Elegancia y técnica para tratar el balón, visión de juego, buen remate de media distancia, pase corto y largo, sumados a un físico que le permitía hacer un gran despliegue y mucha fortaleza para el cuerpo a cuerpo eran algunas de las caracterísiticas que demostraba un futbolista muy completo.

En la siguiente temporada el equipo de Turín volvió a ganar la Serie A y la Supercopa, con un Pogba que en esa liga metió 7 goles y dio 11 asistencias en 36 partidos. No solo consiguió logros colectivos, sino que también obtuvo varias distinciones individuales. En 2013 ganó el Golden Boy, un reconocido premio anual entregado por el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista europeo menor de 21 años. También fue parte del equipo ideal de varios torneos, incluso de Serie A. En el Mundial Brasil 2014 se quedó con el galardón a mejor jugador joven.

Con el pasar de los años los éxitos continuarían: fue pieza clave de la selección francesa Sub-20 campeona del Mundo en 2013 (ganó el Balón de Oro del torneo), de la mayor campeona en Rusia 2018 y de la Juventus que llegó a la final de la Champions League 2014/15 (cayó con el Barcelona de Messi, Suárez y Neymar).

En 2016 Manchester United desembolsó 120 millones de euros para repatriar a Pogba, una cifra récord que hasta el momento nadie había pagado por un futbolista. Si bien en Inglaterra ganó dos Copas de la Liga y la Europa League 2016/17 (incluído el premio a mejor jugador), las lesiones no le permitieron afianzarse y en julio de 2022 quedó libre y volvió a la Juve. De hecho tampoco pudo jugar el Mundial de Qatar, también por lesiones.

Desde su vuelta a Italia solo pudo jugar un puñado de minutos y se enfrentó a un posible fin de carrera prematuro. El jugador que hace unos años estuvo en la elite del fútbol mundial, con serias aspiraciones a ganar un Balón de Oro, tendrá una oportunidad más de brillar.

