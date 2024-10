Al tiempo que Fiscalía solicitó colaboración a testigos del siniestro en el que perdió la vida Natanael, un nene de 9 años, el 1° de octubre pasado; sus padres hicieron un desesperado pedido de información a quienes tengan datos sobre el camión que lo atropelló cuando iba a la escuela. “Si el camionero está mirando, si tiene hijos, por favor le pedimos que se entregue. Dejó una familia destrozada”, pidió su padre.

En un comunicado, el Ministerio Público de la Acusación solicitó colaboración de la población para dar con aquellas personas que puedan aportar información sobre el siniestro vial ocurrido el martes pasado, alrededor de las 12.30, en Ovidio Lagos y Circunvalación, donde falleció el niño. Quienes deseen hacerlo, podrán comunicarse al mail [email protected], vía redes sociales de la Fiscalía o presentarse en la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, ubicada en calle Virasoro 1192.

Por su parte, la familia del niño reclama justicia y pide ayuda para encontrar al chofer del rodado de gran porte que atropelló al nene, ya que éste no detuvo su marcha. Como consecuencia del hecho, el niño sufrió graves heridas y falleció poco después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según se indicó, aquel mediodía, el nene circulaba en una moto con su mamá. Al momento del siniestro, el chofer del vehículo no detuvo su marcha. Por eso, la familia de la víctima, busca testigos. “Alguien lo tiene que haber visto, necesitamos saber la patente y el color del camión, algo”, expresó el papá en Canal 3.

Además, Facundo señaló que a través de las cámaras de seguridad de la zona “se ve muy poco”. Graciela, en tanto, recordó cómo fue el momento del choque: “Sentí el impacto de costado, me tiró de la moto y caí hacia adelante. Natanael tenía el casco puesto pero cuando me levanté, miré al nene y no se movía. Empecé a gritar y a pedir ayuda. Ahí, un móvil policial me llevó al Heca”.