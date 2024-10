DOMINGO 6



ETCÉTERA

Feria de libros usados Vuelve la feria de libros usados en la calle y la vereda de La Libre. Paula Peyseré coordina talleres de lectura y escritura de poesía. Semanalmente, se reúnen en el altillito de la librería a leer poesía y, de esos encuentros, organizaron este festival: La Sobremesa. Peyseré y sus estudiantes organizaron cuatro mesas de lectura durante toda la tarde donde leerán las producciones del taller: Alina Mateos Horrisberger, Caro Scmidt, Catalina Cabral Spuri, Catita Guebel, Clara Cilander, Pedro Alcazaraz, Teresita Amato y Val Mussio. La quinta mesa será de invitadxs especiales: Martín Gambarotta, Fernanda Laguna y Osvaldo Baigorria.

Desde las 14, en La Libre, Chacabuco 917. Gratis.

CINE

Cine japonés en 16 mm El ciclo articulado con la Embajada de Japón ofrece una serie de proyecciones en 16 mm, el formato de película cinematográfica introducido por Eastman Kodak en 1923 como una alternativa económica al de 35 mm. La selección de películas dialoga con la exposición sobre las bombas atómicas y la paz de Hiroshima y Nagasaki: Hacia los 80 años desde el bombardeo. La lista de largometrajes incluye cinco títulos: Gen el descalzo (Mori Masaki); Mañana (Kazuo Kuroki); El rostro de Jizo (Kazuo Kuroki); El verano de un niño en 1945 (Kazuo Kuroki), y Dejando a este niño (Keisuke Kinoshita).

A las 15.30, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Extraños sucesos Este drama cómico hace un recorrido a través de tres épocas distintas de una casona. Se trata de un drama cómico estructurado en tres actos, cada uno ambientado en una época diferente pero dentro de la misma casona. El primero tiene lugar a finales del siglo XIX, el segundo se desarrolla en 1981, justo después del incendio del Teatro Picadero, y el tercero transcurre en la actualidad. Con pasos cautelosos, delicados y precisos, explora temáticas que buscan interpelar al espectador desde las más atemporales como la muerte, la convivencia y las clases sociales, hasta las más situadas como la represión en la última dictadura cívico-militar y la problemática actual de los desalojos.

A las 20, en el Teatro Los Pompas, Av Brasil 2640. Entrada: $9500.

MÚSICA

La casa del miedo En este próximo concierto la actriz Moro Anghileri y el cantante Juan Peltzer se suman al Ensamble Arthaus para narrar dos historias en las que la palabra conmociona el sonido: La casa del miedo es un cuento de terror de la artista mexicana Leonora Carrington que se mimetiza con la música de Ana Lara y Recitativo, la nueva obra de Marcelo Delgado. El concierto se completa con la clásica hiper cerebral pero también puntillista y expresiva Etwas ruhiger im Ausdruck del italiano Franco Donatoni; Duelo II, un combate a dos partes del argentino Luis Naón, y Anel de Facundo Llompart.

A las 18.30, en Auditorio ArtHaus, Bartolomé Mitre 434. Entrada: $8500.

Saxo rioplatense Miguel De Caro se presenta al frente de su quinteto con temas de su nuevo disco, con temas originales del propio De Caro y de Fernando Lighezzolo y que abrevan en los ritmos ciudadanos clásicos de tango y milonga, acercándonos también a la vecina orilla con algún aire de candombe.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $10000.

LUNES 7



ETCÉTERA

Un legado para celebrar La dimensión cívica de Rafael Viñoly en la práctica arquitectónica será el eje de una conversación pública con espíritu de celebración, entre su hijo, Román Viñoly, y el arquitecto y periodista Miguel Jurado. La conversación profundizará en el legado de Viñoly, destacando cómo su particular enfoque interdisciplinario y su capacidad para fusionar estética y funcionalidad han redefinido el diseño arquitectónico en el siglo XXI. Su trabajo se caracteriza por una atención holística a la proporción y una originalidad estructural sostenida que trasciende las modas arquitectónicas pasajeras.

A las 18, en el Auditorio Amigos del Bellas Artes, Av. Figueroa Alcorta 2270. Gratis.

Fiesta ¡Fa! El ciclo de tertulias conducido por Mex Urtizberea invita a un nuevo encuentro que promete ser inolvidable: música en vivo con invitadxs maravillosxs, DJ con Pato Smink y sorpresas para festejar. ¡Fa! es un ciclo de música en vivo, de charlas y reflexiones compartidas desde la casa de Urtizberea que se pueden ver en el Canal de YouTube: Esto es Fa. La idea es del propio Mex, Fabiana Segovia, Nicolás Tolcachier y Pedro Saborido.

A las 20, en el Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $30000.

TEATRO

Bardo Se presenta una práctica escénica experimental donde el tono muscular compone ficciones, relaciones e imágenes que sopesan entre lo berreta y lo onírico. En algún momento puede parecer una pelea entre perros, unas caídas de borrachos, muchos pensamientos anudados en la cabeza, magia del subdesarrollo, una concertista ibérica, un capítulo de art attack o un focus group del indie. Dirección: Corina Wilson.

A las 21, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $12000.

Álbum de señoritas Tomando el nombre de aquel periódico que Juana Manso fundó en 1854, Yamila De Dominicis montó esta obra. Tres escritoras trabajan para un diario, liderado por un jefe disparatado que les da directivas acerca de lo que deberían escribir y lo que no. Agobiadas por dicha tarea, empiezan a analizar alternativas para escapar. Mientras eso ocurre, algunas mujeres de la historia irrumpen en la redacción de distintas maneras para contar su verdad, reivindicarse y disputarse un lugar en el periódico. Con las interpretaciones de Yamila De Dominicis, Romina Palermo y Guillermina Pastoriza. Coreografía: Camila Maestre.

A las 20, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $10000.

ARTE

El viaje vertical Los astros esparcen su material genético como las flores lo hacen con el polen, dando forma a todo lo que existe. El noventa y siete por ciento del cuerpo humano está formado por materia astral. Somos, casi por completo, polvo de estrellas. Desde el principio de la historia, la humanidad ha estudiado el cielo en busca de respuestas, proyectando fantasías terrenales sobre su bóveda silenciosa e incolora. Eso que vacila entre el espacio exterior y nuestro interior más recóndito es lo éxtimo: una fractura constitutiva de la intimidad. Gran parte de la obra de Silvia Gurfein se constituye en esa fractura.

En Galerías Larreta, Florida 971, Local 41. Gratis.

MARTES 8



MÚSICA

Quintans + Kabusacki En una nueva entrega del Ciclo Visagë que cruza generaciones musicales se presenta el cantante y compositor de Bestia Bebé, Tom Quintans (foto). También es baterista en Go-Neko!, Super 1 Mundial, Tigre Ulli y Santiago Motorizado. La fecha se completa con Fernando Kabusacki, principal exponente de la nueva música instrumental argentina. Toca guitarras eléctricas, acústicas y sintetizadas y reparte su año entre Tokio y Buenos Aires. Es guitarrista de Charly García –grabó en su último álbum. La lógica del escorpión–, de Francisco Bochatón y fue miembro de la banda de María Gabriela Epumer, entre otros.

A las 20.30, en el Centro Cultura Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

The Sarah Vaughan Centennial Esta noche funciona como un homenaje a la legendaria cantante de jazz Sarah Vaughan en el centenario de su nacimiento. Con una interpretación exquisita y un repertorio que abarca sus más grandes éxitos, este tributo captura la esencia y el estilo inigualable de Vaughan. Sexteto integrado por Carolina Santos en la voz, Pablo Raposo en el piano, German Damianich en guitarra, Mauro Ostinelli en el saxo tenor, Leo Páez en contrabajo y Alejandro Beelmann en la batería.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $6000.

CINE

Universo Montalbano Se dedicarán tres noches al director Néstor Montalbano, quien estará presente para dialogar con público al finalizar la proyección. Hoy será el turno de Soy tu aventura. Con Luis Aguilé, Luis Luque, Diego Capusotto, Jorge Marrale y Verónica Llinás. Damián es un tímido técnico en computación que transita de fracaso en fracaso. Su primo Yaco es un ladronzuelo en busca de la oportunidad que lo salve de por vida. Esta oportunidad llega con el arribo a la ciudad de Bragado del popular cantante Luis Aguilé. Ambos tramarán el secuestro de la estrella.

A las 20, en Yunta Bar, Lavalle 3491. Entrada: $3200.

ARTE

Algunas pinturas Se encuentra inaugurada la muestra de Amadeo Zago. Anticipa Mechi Barreiro en el texto curatorial: “Lugares sin geotags, caras sin nombres, rincones insignificantes, cafés sin especialidades. Los temas que Zago explora en sus pinturas pertenecen al universo de lo común y corriente. Sin embargo, en su insistencia sobre estos motivos se esboza una visión del estar-en-este-mundo propia de una generación marcada por el pasaje de la vida analógica a esta frágil existencia digital, una porción de la población que ve el mundo desmoronarse ante sus ojos mientras gestiona los restos y espera un prometido final que nunca llega”.

De martes a viernes de 12 a 18, en Galerías Larreta, Florida 971. Gratis.

TEATRO

La hora de la víctima En una vieja casona al margen del río Uruguay, durante Semana Santa, conviven dos historias separadas por medio siglo. Dos hermanas que no se soportan y dos mujeres que recién se conocen. En el medio Cronos, desesperado, intenta ordenar el tiempo perdido. Actúan Marina Castillo y Coral Gabaglio. Dirección: Julian Lucero y Mariano Rosales.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $11000.

MIÉRCOLES 9



ARTE

Monumentos enterrados Continúa la exposición del artista español Marcelo Expósito. Con curaduría general de Cuauhtémoc Medina y Virgina Roy. La temática central será la dialéctica entre enterramiento y desenterramiento, apelando a las reflexiones planteadas por Walter Benjamin en torno a la práctica de la excavación como un trabajo necesario para traer a la actualidad aquellos recuerdos selectos que, habiendo sido objeto de represión o de desaparición, nos sirvan ahora sin embargo para la tarea de enfrentar las violencias que nos son infligidas de nuevo en el presente.

Martes a domingos y feriados de 11 a 17, en el Parque de la Memoria, Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745. Gratis.

ETCÉTERA

Peso muerto Blatt & Ríos invita a la presentación de la primera novela de Carolina Stegmayer, guionista, performer, actriz, música, DJ y productora artística de obras de teatro y danza argentina. Presentan Ariel Schettini, Mariano Blatt y la autora. Peso muerto conjuga ciudad y ribera, nobleza y picardía, calidez y descaro, logrando captar realidades distantes en una trama que se desdobla para mostrar mundos unidos a pesar de su aparente divergencia.

A las 19, en Librería Mandrágora, Vera 1096. Gratis.

CINE

La tierra indígena En el marco de la muestra La palabra indígenal, se presenta un ciclo de cinesa que aborda la historia y el presente de las primeras naciones desde diversas perspectivas. Hoy podrá verse Cuentos de la tierra, de Pablo Nisenson. El nuevo largometraje del director de El grito sagrado aborda desde una mirada poética cinco relatos amalgamados por el modo de sentir y pensar que atesora el pueblo mapuche (“Gente de la Tierra”): una niña en etapa escolar vive su cultura como secreto, un concertista de música clásica es atravesado por melodías ancestrales, un locutor de radio decide prestar su voz a las urgencias de la Tierra, en un viaje iniciático un padre enseña a su pequeño hijo a hablar con el espíritu de las aguas, una anciana lucha por permanecer en la tierra que la vio nacer.

A las 18.30 hs, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Codino + Subtítulos A un año de la salida de Tiene que haber un mapa, Maria Codino empieza a palpitar la despedida de su disco debut para dar paso a otras melodías. Antes de presentar nueva música, la artista porteña se cita junto a Los Subtítulos en lo que promete ser una noche inolvidable de canciones sentidas, guitarreras e inciertas. Un combo mágico que se une por única vez y se para entre la melancolía, la dulzura y la dureza.

A las 20, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Entrada: $7000.

TEATRO

El hombre de acero Cerca de terminar su tercera temporada, ofrece sus últimas funciones la obra dirigida por Juan Francisco Dasso. Una persona ha hecho todo lo posible para que su hijo lo mire. Su fracaso lo convirtió en un hombre de acero. Apolíneo, lógico, específico. En pleno despertar sexual del espectro autista, el padre enfrenta una última oportunidad para recuperar la empatía. Actúa Marcos Montes.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

JUEVES 10



ARTE

Un sánguche y una media ¿Qué es el humor gráfico? En el fondo, el humor gráfico es un cuadrito y un chiste. Una maestría de la síntesis. Un mecanismo: te reís o no te reís. Un arte breve. Con estas reflexiones inicia el investigador Amadeo Gandolfo su texto curatorial sobre esta muestra que busca poner en primer plano las formas contemporáneas de hacer humor gráfico en Argentina. Doce artistas que comparten sus modos de vincularse con el humor en la muestra Un sánguche y una media discuten en el baño. Con obras de Agus Casot, Churrichimi, Flora Márquez, GabiCoco, Gustavo Sala, Hor Lang, Paula Sosa Holt, Podeti, y Sine, entre otres. Con la asesoría de Laura Spivak.

De lunes a viernes de 10.30 a 20 y sábados hasta las 14, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

Hilos tristes Se encuentra inaugurada la primera exhibición individual de Emmanuel Franco. Con curaduría de Santiago Villanueva, presenta una serie de dibujos que ponen en primer plano la espesura material y simbólica de la tinta negra sobre el papel. Ironía, paranoia y humor son algunas de las premisas que podrían acercarse a trece obras creadas a partir de una relación salvaje entre el artista y la hoja. La exhibición estará acompañada de una serie de actividades a cargo de invitades especiales.

De miércoles a viernes de 15 a 19.30, en Selvanegra, Av. Córdoba 433. Gratis.

Los errores del vacío En la muestra de pinturas de Lobo Velar el vacío es un espacio creativo, colmado de potencial. “No son equivocaciones en el sentido tradicional, sino más bien oportunidades para recombinar lo impensado, reunir fragmentos de algo mayor y contar una historia que, hasta ahora, no había sido narrada”, explica el texto de sala.

De lunes a viernes de 14 a 19, en Tramo Galería, Av. Alvear 1580. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Hiroshima en Argentina Buenos Aires será escenario de una muestra dedicada a la memoria de los bombardeos atómicos que busca promover el desarme nuclear y concientizar sobre los horrores de la guerra. La exposición incluirá paneles fotográficos, objetos de las víctimas y la conferencia de la sobreviviente Teruko Yahata, quien tenía 8 años cuando bombardearon Hiroshima. La muestra es la primera de su tipo en Argentina y en Latinoamérica, después de una edición en Brasil en 2008.

Hasta el 3 de noviembre, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Ellas los viernes Se presenta el libro de Ruth Kñallinsky. Una novela que recuerda a la música sinfónico-coral, y va entrelazando historias y vínculos. Las melodías ligan las recetas y los momentos compartidos, llevando las palabras que hornean los viernes. Presenta Agustina Caride. Lee Marina Kamien. Música a cargo de Nicolás Almada (archilaúd) y Roy Holder (contratenor). Organiza: Editorial Hugo Benjamín.­

A las 18:30, en la Librería del Fondo, Costa Rica 4568. Gratis.

CINE

Mamá cumple 100 años Esta primera película de Carlos Saura filmada una vez establecida la democracia española, retoma los personajes de Ana y los lobos, estrenada antes de la muerte de Franco. La fiesta centenaria de la madre es una celebración tragicómica de un nuevo orden familiar y social.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

VIERNES 11



MÚSICA

La Ley de Alquileres La nueva banda alternativa de Esteban Rial presenta en sociedad las siete canciones de su disco debut Justicia poética a toda orquesta. Compartirán escenario con La Vida en Familia, elegantísimo proyecto de dream pop románticamente liderado por Sebastián Man y Magdalena Seeber, junto a Héctor Zúñiga en batería, Agostina Tagliapietra en bajo y Federico Orio en teclado y percusión, haciendo canciones de su primer disco y adelantos de su segunda producción.

A las 21 en Lalalá, Alvarez Thomas 1541. Entrada $5000.

Mizuki Amapola A ocho años de su primer disco, Mizuki Amapola sigue siendo una brisa fresca y única en la música alternativa argentina con su propuesta de indie pop cancionero de encanto y ensueño. La agrupación llega por primera vez a Buenos Aires para presentar su reciente disco Calendario y repasar otros clásicos de culto. Noche compartida con Juana Talks y Penny Peligro.

A las 20.30 en El Portal, Lavalle 3073. Entrada: $3000.

CINE

Festival de Cine Under En esta edición el Festival Trasnterritorial ofrecerá una selección de casi 150 películas, nacionales e internacionales, talleres, encuentros con realizadores y shows de música y cine expandido. Hoy se verá: Retrospectiva de la X edición de Cineautopsia Festival de Cine Experimental de Bogotá, Non humans, Close Circuit, de Marius Packbier y Aïlien Reyns (Bélgica), Datæterna, de Axel Chemin (Francia), Mnemonic Fields, de Michael Betancourt (EEUU), TEXtrucTURAS (Humanas), de Luis Carlos Rodríguez García (España), The missing piece y Una mañana del 2030, de Natalia Villegas (Argentina).

Hasta el 13 de octubre, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

TEATRO

Tutorial Esta es una comedia dramática sobre cómo se relacionan las personas actualmente, con tantos tutoriales sentimentales acerca de no ofender, ni lastimar, ni herir sentimientos, donde pareciera haber una crisis de empatía, una necesidad de volver a hablar sobre lo que está bien y lo que está mal. Emilio se acaba de separar de su novia. Completamente desorientado, se encuentra hablando de su situación de pareja con su hija adolescente, con el amigo de su hija y con la amiga de su ex, todas personas que tampoco saben muy bien qué corresponde hacer y decir. Con Fernando Migueles, Natalia Giardinieri, Mora Monteleone, Nahuel Monasterio. Dirigen Hernán Márquez y Eva Halac.

A las 20, en el Teatro Del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $10000.

Perdón que no te crea Se estrena la nueva obra de Mariana Cumbi Bustinza. Cuando Eugenia se dio cuenta que hacía más de veinticinco años que su novio, Raimundo, la tenía en standby a la espera de lo que tanto deseaba, ella cambió la llave de su departamento y se aferró a su gata como si ésta fuera una hija. Al tiempo su gata muere dejando a Eugenia en una situación de extrema fragilidad y Raimundo, aprovechó para instalarse nuevamente en su vida. Atrás habían quedado sus infidelidades, pero la mezquindad que siempre lo caracterizó seguía intacta. Actúan: Fer Cantarella, Mauricio Minetti y Adriana Pregliasco.

A las 22.15, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $8000.

SÁBADO 12



CINE

Los tonos mayores Única función para ver la película de Ingrid Pokropek. El film que compitió en el Festival de Berlín y se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, explora una misteriosa búsqueda adolescente en una travesía cargada de enigmas y descubrimientos. Ana tiene 14 años y vive junto a su padre Javier, un pintor y profesor de arte. Durante las vacaciones de invierno, Ana descubre que mediante la placa de metal que tiene en el brazo por un accidente que sufrió de pequeña, ahora está recibiendo un mensaje en código morse. Un cuento fantástico de música, mensajes secretos y días de invierno.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $5500.

MÚSICA

El Mundo Imaginario Psicodelia pop desde Buenos Aires. Inspirados en Beatles, Beck, Broadcast, Air y la movida sónica argentina. El Mundo Imaginario son Juana Fonrouge en voz, sampler y percusión; Rodrigo Ogando en voz, guitarra y sampler; Martín Basualdo en sintetizador, guitarra y coros; Máximo Sarrabayrouse en bajo y coros; y Nicolás Mirelman en batería. Completan la noche Basual, artista indie-pop formoseño y Cabezas de Remolino.

A las 20, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $7000.

No Demuestra Interés Vuelve a presentarse en vivo una de las bandas pioneras de la escena hardcore local y también latinoamericana. Formados en 1990 y conocidos también por sus siglas, N.D.I., para esta fecha tendrán como grupos invitados a Peleador y Ruda.

A las 19, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entradas: desde $10000.

TEATRO

Todo bien todo bien Cinco personajes viajan durante meses buscando resolver la antigua pregunta: “¿Qué es estar bien?” El camino es incómodo. Y el viaje continúa entre asperezas, ilusiones y mucho humor. Es así que el viaje de estos personajes lleva a los espectadores hacia la risa, y también a hacerse viejas preguntas. Las de la filosofía, el psicoanálisis, la religión, la ayahuasca. Actúan: Cecile Caillon, Gastón Jeger, Mariano Russo, Ezequiel Sena y Eleonora Valdez. Dirección: Marcelo Katz.

A las 22.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $10000.

ARTE

Grabados espaciales La muestra de Mabel Rubli reúne una selección de más de treinta trabajos que repasan la trayectoria de una de las más destacadas grabadoras argentinas.

Curada por la especialista Silvia Dolinko, esta es la primera exposición individual que el Bellas Artes dedica a Rubli, de quien podrán verse piezas que fueron incorporándose al acervo del Museo a partir de los años ‘60, junto con obras de su colección personal, de esa década y posteriores. Además, se presentan en sala documentos y una de las piezas emblemáticas de la serie, creada en 1970 y que dio título a la muestra.

De martes a viernes de 11 a 19.30, sábados y domingos de 10 a 19.30, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.





