El bajo nivel de Maximiliano Lovera es el único problema que tiene Matías Lequi para confirmar la formación de Central que el lunes visitará a Defensa y Justicia. El entrenador canaya evalúa la vuelta de Jonatan Gómez para reemplazar el delantero como única variante para ir a Florencio Varela.

Central viene de jugar ante Vélez el mejor partido del torneo pero Lequi no quedó del todo conforme. Principalmente por el flojo partido, uno más, que hizo Lovera el pasado martes. El delantero hace tiempo que no muestra condiciones para pelear la titularidad, no aprovechó la oportunidad en el juego ante Vélez y es probable que en Florencio Varela vuelva a estar en el banco de suplentes. Es por eso que la única variante que considera el técnico es el ingreso de Gómez por Lovera, no porque el volante reclame titularidad con su nivel en las prácticas sino por el mal momento que atraviesa el delantero.

Central hace fútbol en Arroyo Seco esta mañana para definir el once titular. Mañana tendrá lugar el último entrenamiento y luego los convocados por Lequi viajarán a Buenos Aires para quedar a la espera del juego del lunes a las 18.45.